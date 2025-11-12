Se lanzó la 4ta edición de Experiencia Living, que se llevará a cabo en Remeros Beach en marzo y abril de 2026

La primera edición de Experiencia Living fue un salto de fe; la segunda, la confirmación de que el público compartía la visión de “una revista Living en vivo”; lejos del refrán, la tercera fue una gran triunfadora. Y la cuarta habla de una feria establecida, que se pone y se impone en el calendario como uno de los principales eventos de diseño del año.

Los protagonistas de la jornada tuvieron la posibilidad de compartir ideas cara a cara antes de comezar las presentaciones. Fabián Malavolta

Esta vez, la feria se llevará a cabo en Remeros Beach, un emprendimiento de Vizora en Tigre, cuyos departamentos ambientarán destacados profesionales. Ayer, los directivos de Remeros Beach; representantes del main sponsor del evento, Banco Macro; los arquitectos e interioristas, las firmas auspiciantes que aportarán sus últimas novedades y los equipos de Living y La Nación, dijeron presente para sellar su compromiso con este hito anual de la decoración argentina.

Macarena Rodríguez Moscón, marketing manager de Vizora; Rocío Pepe, project Manager de Vizora; Pablo García de Amorrortu, CEO de Vizora; Constanza Brito, vicepresidente de Vizora; Arq. Mariana Kratochwil, directora editorial de Living y curadora de Experiencia Living; Teresa de Elizalde, directora del Grupo de Revistas La Nación; y Santiago Traynor, Gerente de Negocio Eventos y Content Lab en La Nación Fabián Malavolta

Constanza Brito, vicepresidente de Vizora, la empresa desarrolladora de Remeros Beach señaló el gran esfuerzo que fue instalar el proyecto y destacó un hito de su espíritu vanguardista la Crystal lagoon de 3,5 héctareas. “Hay solamente 350 lagunas de este tipo en todo el mundo, tres en la Argentina, y una de ellas está en Remeros Beach. Rodeada de playas de arena blanca y amplios espacios verdes, redefine el concepto de vivir junto al agua”.

Frente a una impactante "crystal lagoon", Experiencia Living 2026 tendrá lugar en uno de los edificios Arboris, una marca de gran éxito en Las Lomas y La Horqueta que ahora se suma a Remeros Beach, de Tigre.

Pablo García de Amorrortu; Cristela Caviglia y la arquitecta Julia Saramaga, expositoras; Hernán Elliot, Gerente de Medios y Marketing en Banco Macro, y Santiago Traynor Fabian Malavolta

Los expositores

Tal como subrayó Teresa de Elizalde, directora del Grupo de Revistas La Nación, es tan gratificante recibir a participantes de ferias anteriores como a las nuevas incorporaciones, la combinación perfecta entre experiencia y frescura. Y para los organizadores, una satisfacción por partida doble: ser elegido por el valor probado y por la buena reputación.

Paola Zuquetto Dockhorn (izq) y Milena Petry Gerhardt, de Halesa Estudio, participan por primera vez de Experiancia Living. Acá, junto a Ignacio Turin, Jefe de Desarrollo Comercial de Ventas en La Nación Fabián Malavolta

Pía Magri y Rob Ortiz, participaron en Experiencia Living 2025 y 2023, respectivamente Denise Giovaneli

Participé en Experiencia Living 2025 y fue un verdadero placer. La 4ta edición va a ser todo un desafío porque la vara quedó muy alta.” — Pía Magri

El equipo de Patagonia Flooring. En el extremo derecho, Kevin Saramaga, COO de la empresa. Junto a él, la arquitecta Julia Saramaga, que tomará uno de los espacios para ambientarlo junto con Cristela Caviglia Fabián Malavolta

Dos figuras de gran trayectoria que nos honran con su participación en Experiencia Living 2026: Sandy Cairncross y Loly Albasini Denise Giovaneli

Me gusta la idea de participar por primera vez ahora que estamos en la era del maximalismo, del más es más. Porque saber poner mucho no es nada fácil: hay infinidad de factores a tener en cuenta para lograr una armonía que pegue fuerte.” — Sandy Cairncross

Iván Nahas y Woodmarket se volvieron a asociar para Experiencia Living 2026. Leticia Rocco, creadora del estudio 11.11, también vuelve a ser de la partida Denise Giovaneli

Testimonio en video

Florencia Villanueva, dueña de El Garage, nos habla de su participación en Experiencia Living 2026

Un gran trabajo conjunto

El lanzamiento de Experiencia Living 2026 pone en marcha un enorme engranaje, que empieza por la presentación de los proyectos de interiorismo a Living y el pedido de los materiales para concretarlos a las marcas del rubro que auspician la feria: Aluar, Colorín, De Stefano, Faplac, Ferrum, FV, Hunter Douglas, Idea Iluminación, Patagonia Flooring, Shawer y San Lorenzo Design.

María Andrea Rolandelli, de Patagonia Flooring conversa con Gervasio Marques Peña, Director Comercial de La Nación Fabian Malavolta

Santiago Traynor; Francisco Gottler y Mario Arrimondi Pieri, de Shawer; Inés Bertrán, responsable Comercial en La Nación Fabián Malavolta

Clara Di Ció, Gerente de marketing en De Stefano, hace su presentación ante arquitectos y decoradores. Fabián Malavolta

Clara Di Ció puso de relieve la inmensa variedad de piedras disponibles para los decoradores, y el compromiso de De Stefano para ayudarlos a elegir la mejor para cada proyecto.

Agustín Bergés, Gerente Comercial en La Nación, Clara Di Ció e Inés Bertrán Fabian Malavolta

Victoria Speroni, Product Manager de FAPLAC, comenta las nuevas líneas disponibles que los profesionales tendrán a su disposición para Experiencia Living 2026 Fabián Malavolta

Marcela Panchú, Jefe de Comunicación y Desarrollo de Marca les cuenta a los profesionales todos los materiales que Colorín pone a su disposición Fabián Malavolta

Colorín ofrecerá desde los elementos básicos para preparar las paredes hasta los tonos únicos elegidos por los ambientadores

Gustavo Rusconi, gerente comercial de Ferrum, y Claudio Bernal, Gerente de Promoción y Relaciones Institucionales en FV, dos marcas que históricamente han acompañado a Experiencia Living Fabian Malavolta

Sabrina Molinari, de San Lorenzo Design, siempre distinguidos por sus pisos de gran formato y mínimo espesor para proyectos de alto nivel de interiorismo Fabián Malavolta

Mariana Kratochwil, Constanza Brito, Teresa de Elizalde y Santiago Traynor abren la ronda de presentaciones Fabián Malavolta

La arquitecta Mariana Kratochwil, directora editorial de Living, enfatizó que su rol como curadora de la muestra apunta, sobre todo, a colaborar con los profesionales en la materialización de sus ideas, a comprobar que estén bien adaptadas a un formato de feria, y a asegurar que el conjunto ofrezca diversidad y variedad al público. “Uno de los placeres más grande, como parte de la organización, es escuchar en los pasillos a la gente sorprendida por cuán diferentes pueden resultar dos departamentos de plantas idénticas. Y ahí está el talento y la personalidad de los arquitectos e interioristas que nos acompañan”.

Jimena Fuentes, de Idea Ilumiación, repasa la participación de la empresa en Experiencia Living 2025 y amplía su oferta para el 2026 Fabián Malavolta

La gran atención que generaron sus luminarias este año impulsaron a Idea Iluminación a volver a participar.

Rafael Santarelli, director Comercial de Hunter Douglas, describe las ofertas más tentadoras dentro del catálogo para que los expositores usen las últimas novedades Fabián Malavolta

Los estudios que participarán de Experiencia Living 2026. Fabián Malavolta