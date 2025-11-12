Se lanzó la 4ta edición de Experiencia Living, que se llevará a cabo en Remeros Beach en marzo y abril de 2026

Los estudios que tendrán a su cargo la ambientación de los departamentos y las marcas auspiciantes que brindarán los mejores materiales para hacerlo, juntos en LA NACIÓN para comenzar a trabajar
- 3 minutos de lectura'
La primera edición de Experiencia Living fue un salto de fe; la segunda, la confirmación de que el público compartía la visión de “una revista Living en vivo”; lejos del refrán, la tercera fue una gran triunfadora. Y la cuarta habla de una feria establecida, que se pone y se impone en el calendario como uno de los principales eventos de diseño del año.
Esta vez, la feria se llevará a cabo en Remeros Beach, un emprendimiento de Vizora en Tigre, cuyos departamentos ambientarán destacados profesionales. Ayer, los directivos de Remeros Beach; representantes del main sponsor del evento, Banco Macro; los arquitectos e interioristas, las firmas auspiciantes que aportarán sus últimas novedades y los equipos de Living y La Nación, dijeron presente para sellar su compromiso con este hito anual de la decoración argentina.
Constanza Brito, vicepresidente de Vizora, la empresa desarrolladora de Remeros Beach señaló el gran esfuerzo que fue instalar el proyecto y destacó un hito de su espíritu vanguardista la Crystal lagoon de 3,5 héctareas. “Hay solamente 350 lagunas de este tipo en todo el mundo, tres en la Argentina, y una de ellas está en Remeros Beach. Rodeada de playas de arena blanca y amplios espacios verdes, redefine el concepto de vivir junto al agua”.
Los expositores
Tal como subrayó Teresa de Elizalde, directora del Grupo de Revistas La Nación, es tan gratificante recibir a participantes de ferias anteriores como a las nuevas incorporaciones, la combinación perfecta entre experiencia y frescura. Y para los organizadores, una satisfacción por partida doble: ser elegido por el valor probado y por la buena reputación.
Participé en Experiencia Living 2025 y fue un verdadero placer. La 4ta edición va a ser todo un desafío porque la vara quedó muy alta.”
— Pía Magri
Me gusta la idea de participar por primera vez ahora que estamos en la era del maximalismo, del más es más. Porque saber poner mucho no es nada fácil: hay infinidad de factores a tener en cuenta para lograr una armonía que pegue fuerte.”
— Sandy Cairncross
Testimonio en video
Un gran trabajo conjunto
El lanzamiento de Experiencia Living 2026 pone en marcha un enorme engranaje, que empieza por la presentación de los proyectos de interiorismo a Living y el pedido de los materiales para concretarlos a las marcas del rubro que auspician la feria: Aluar, Colorín, De Stefano, Faplac, Ferrum, FV, Hunter Douglas, Idea Iluminación, Patagonia Flooring, Shawer y San Lorenzo Design.
Clara Di Ció puso de relieve la inmensa variedad de piedras disponibles para los decoradores, y el compromiso de De Stefano para ayudarlos a elegir la mejor para cada proyecto.
Colorín ofrecerá desde los elementos básicos para preparar las paredes hasta los tonos únicos elegidos por los ambientadores
La arquitecta Mariana Kratochwil, directora editorial de Living, enfatizó que su rol como curadora de la muestra apunta, sobre todo, a colaborar con los profesionales en la materialización de sus ideas, a comprobar que estén bien adaptadas a un formato de feria, y a asegurar que el conjunto ofrezca diversidad y variedad al público. “Uno de los placeres más grande, como parte de la organización, es escuchar en los pasillos a la gente sorprendida por cuán diferentes pueden resultar dos departamentos de plantas idénticas. Y ahí está el talento y la personalidad de los arquitectos e interioristas que nos acompañan”.
La gran atención que generaron sus luminarias este año impulsaron a Idea Iluminación a volver a participar.
- 1
Extra grandes, repartidos, dobles o transluminados, te mostramos la tendencia antes de que elijas tu próximo espejo
- 2
“Buscamos que cada obra lleve, aunque sea en un gesto mínimo, un vínculo con Japón”
- 3
Arte y color en un departamento en Belgrano R que celebra la vida
- 4
5 libros de colección para amantes del diseño y el interiorismo