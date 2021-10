Sello personal. Una reforma elegante y funcional en Palermo Chico con la firma de una reconocida diseñadora

Verónica Stegmann comenzó como interiorista hace 30 años, cuando un amigo muy querido le pidió que se encargara de decorar su casa en Martínez. Siendo que Verónica venía de trabajar varios años en el mundo del diseño, aceptó inmediatamente. “Para mí, fue la puerta a un mundo que me hizo sentir, no solo plena desde lo creativo, sino que me hizo dar cuenta de que tengo la capacidad de materializar casi todo lo que imagino”, comparte.

Su carrera se desarrolló de una forma muy enriquecedora, con proyectos en Nueva York, Miami, Punta del Este y varios puntos de Argentina, y la creación de su propia firma, Studio VS, donde colabora con ella estrechamente y desde hace años Nicolás Negri.

Mente creativa

El hall de entrada nos recibe con una consola (Selva Negra) de madera teñida con una lámpara ‘Tizio’ (Artemide) y una gran fotografía de Marina Caputo. Sillones años 50 tapizados en pana. Gentileza Ignacio Arnedo

Este piso es una muestra de su impronta y su destreza para convertir todo lo que toca en un producto sofisticado y funcional que refleja a la perfección su lema de vida: “Para que aparezca el arte, nosotros debemos desaparecer”.

Fotografía de José Pereyra Lucena impresa en papel metálico y montada bajo acrílico. Sofá en lino blanco con vivos negros y mesas de arrime laqueadas en blanco (todo de Studio VS). Mesa ratona con tapa de caoba. Gentileza Ignacio Arnedo

"Mi intención en la reforma de este departamento fue crear un solo ambiente retirando paredes y unificando pisos y ventanas" Verónica Stegmann, diseñadora de interiores, fundadora de Studio VS

El playroom se comunica con la cocina a través de una puerta corrediza de hierro y vidrio. “Como es rectangular y angosto, pensé el living en dos espacios”, dice Verónica. Sobre la chimenea colocó un gran espejo para dar profundidad.

La alfombra (Rugit) está fabricada en telares manuales utilizando fibras de polipropileno. Sofá (Studio VS) con funda de lino y almohadones con motivo botánico. Gentileza Ignacio Arnedo

La biblioteca de hierro y roble (Studio VS) aloja una gran TV y varios de los objetos favoritos de los dueños de casa. Obra enmarcada de Viviana Blanco. Gentileza Ignacio Arnedo

Lugar de encuentro

“Cuando visité el departamento por primera vez, me convencí de que la cocina debía incorporarse al resto de la casa. Creo que el resultado está muy bien logrado”.

La cocina original. Gentileza Ignacio Arnedo

La isla de 3,5 metros de largo es la estrella del espacio. Las banquetas tapizadas en terciopelo rosa están en genial contraste con las puertas del bajomesada laqueadas en ónix mate (Treffen). La campana está embutida en el cielo raso y se sube o baja con control remoto.

‘Ceppo di gres’ es el tono de Neolith elegido para esta isla, y aporta calidez a una cocina destinada a ser lugar de encuentro. Mesada de Silestone ‘White Storm’. Banquetas (Estudio Te). Campana (Franke). Gentileza Ignacio Arnedo

“Diseñé este espacio pensando en el propietario, que adora cocinar y recibir. Debo confesar que no la proyecté como una cocina tradicional, sino como un espacio para compartir y pasarla bien”

El gran mueble vajillero (diseñado por Studio VS) está iluminado por tiras de led, algo que, además de práctico, realza el fondo de madera y genera una atmósfera única.

Piso de roble americano de 12cm de ancho (Studio VS). Todos los pequeños electrodomésticos son de Smeg. Horno y anafe (Smeg). Gentileza Ignacio Arnedo

“El comedor, originalmente un playroom, fue todo un desafío. Decidí colocarlo en la entrada”, cuenta Verónica.

Comedor y playroom, antes de la reforma. Gentileza Ignacio Arnedo

Las sillas (Estudio Te) tienen el mismo tapizado, en contraste con el fondo pintado con ‘Cape Cod Gray’ (Sherwin Williams). Candelabros (José Luis Zacarías Otiñano). Obra de la artista mendocina Azul Caverna. Gentileza Ignacio Arnedo

“Diseñé especialmente la mesa y el banco de 3,40 metros con respaldo de petiribí y terciopelo”

La alfombra (Rugit) es la base en la que se apoya el diseño de este encantador cuarto infantil. Esta obra se realizó antes de la llegada del primer bebé de la familia. La única consigna que recibió Verónica fue lograr calidez mediante las texturas. El moisés de ratán es una preciada pieza familiar que ha pasado de generación en generación.

Refugios personales

Sofá-cama tapizado en gabardina de diferentes tonos (Studio VS). Cuna laqueada en azul grisáceo (Krethaus). Gentileza Ignacio Arnedo

Uniendo dos cuartos se amplió la suite. En el antiguo límite se alza un mueble revestido en roble americano, que de un lado es biblioteca y, del otro, parte del vestidor de 7 metros de largo.

La funda de edredón de lino puro y los veladores son de Ikea. Silloncito Luis XVI de herencia familiar retapizado en lino gris. Gentileza Ignacio Arnedo

De piso a techo. Las puertas del vestidor se hicieron con varillas de roble americano macizo cuya verticalidad estiliza y da continuidad. La alfombra (Rugit) color yute y negro recorre los 7 metros del sector.

En el baño en suite, dos bachas caladas en una gran pieza de granito Ceppo toscano (ItalPiedras) sobre unmueble de petiribí. Espejos enmarcados en hierro con puntas redondeadas (Studio VS). Gentileza Ignacio Arnedo

En el baño en suite, pensando en la funcionalidad, se instaló una ducha doble revestida.

En la ducha, azulejos Acuarela ‘Iceland’ gris oscuro colocados en forma vertical. Grifería cromada ‘Dominique’ (FV). Gentileza Ignacio Arnedo

Qué se hizo

• Se tiraron paredes para que cocina, playroom, comedor y living compartieran un espacio ininterrumpido.

• Unificaron dos ambientes para crear un gran cuarto principal con vestidor y baño en suite.

• Los baños fueron rediseñados y equipados con nuevos sanitarios y revestimientos.

• Las antiguas ventanas fueron reemplazadas por aberturas de PVC con DVH y los cielos rasos retomaron su altura original.