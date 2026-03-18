Superficies de alta performance: la colección que brilló en las últimas ediciones de Casa FOA y seduce a los interioristas

Al tiempo que exploran tendencias y se atreven a nuevas estéticas, las huestes del diseño interior y la arquitectura suelen estar pendientes de una industria que investiga, estudia y desarrolla soluciones encaminadas a sumar confort y bienestar. FAPLAC forma parte de ese ecosistema y acaba de lanzar su nueva Línea Táctil: una alternativa de alta performance para los espacios y proyectos de diseño más exigentes.

Una cocina a pura luz. 977025913

El lanzamiento de la marca líder en la producción de tableros del Grupo Arauco es mucho más que una nueva colección de colores y texturas. Hablamos de una nueva categoría de tableros de MDF recubiertos con polímeros multi resistentes, disponibles en tres colores y dos terminaciones exquisitas:

WHITE Extreme Gloss: blanco cálido y con acabado espejado, ofrece un efecto laqueado.

BLACK Extreme Matt: ideal para cocinas y espacios de estudio, con su condición anti-huella y en un negro sofisticado.

GREY Extreme Matt: un gris grafito cálido ultra opaco cuya neutralidad lo transforma en un tono versátil para todo tipo de ambientes.

Un vestidor tan elegante como funcional.

Los tableros de polímeros de la Línea Táctil son de uso interior, y se emplean en la fabricación de muebles de interiores y revestimientos. Así, resultan ideales para revestir superficies verticales como frentes de cajón, puertas, fondos de vestidores e incluso paredes.

De qué hablamos cuando hablamos de “Multi Resistente”

La exclusiva tecnología de recubrimiento polimérico aporta a la nueva Línea Táctil una serie de atributos bien interesantes:

No deja huellas. Cuenta con una protección especial para evitar las manchas causadas por el contacto de las manos.

Es resistente a micro rayaduras. Mantiene el aspecto de los muebles como si fueran nuevos a lo largo del tiempo.

Sensación sedosa. Resulta realmente muy suave al tacto.

Fácil mantenimiento. Limpieza simple, con un trapo humedecido con agua tibia y detergente.

Resistente a las manchas. Los derrames de alimentos y productos químicos no persisten en el tablero.

Efecto lumínico. Negro y gris ultra opaco, antireflex y blanco ultra brillante con efecto espejado.

La línea Táctil está disponible únicamente en tableros de MDF de 2.750 mm x 1.300 mm y un espesor del tablero de 18mm.

Un comedor de alto vuelo.

Sobriedad y elegancia

El pre lanzamiento, durante el 2025, en el marco de Casa FOA Córdoba fue el primer ámbito en el que la nueva Línea Táctil causó sensación, redoblando la apuesta en Casa Foa Buenos Aires (edición Madero Harbour) durante el pasado octubre.

Productos como Black o Grey con terminación Extreme Matt potencieron diversos espacios en las últimas ediciones de Casa Foa y se convirtieron en inspiración para sus visitantes.

Conocé más en www.faplaconline.com.ar

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.