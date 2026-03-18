Superficies de alta performance: la colección que brilló en las últimas ediciones de Casa FOA y seduce a los interioristas
Faplac lanzó su nueva Línea Táctil. Multirresistente y sofisticada, viene en tres colores y dos terminaciones: Extreme Gloss, de aspecto espejado, y Extreme Matt, con su efecto antireflex ultraopaco.
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Al tiempo que exploran tendencias y se atreven a nuevas estéticas, las huestes del diseño interior y la arquitectura suelen estar pendientes de una industria que investiga, estudia y desarrolla soluciones encaminadas a sumar confort y bienestar. FAPLAC forma parte de ese ecosistema y acaba de lanzar su nueva Línea Táctil: una alternativa de alta performance para los espacios y proyectos de diseño más exigentes.
El lanzamiento de la marca líder en la producción de tableros del Grupo Arauco es mucho más que una nueva colección de colores y texturas. Hablamos de una nueva categoría de tableros de MDF recubiertos con polímeros multi resistentes, disponibles en tres colores y dos terminaciones exquisitas:
WHITE Extreme Gloss: blanco cálido y con acabado espejado, ofrece un efecto laqueado.
BLACK Extreme Matt: ideal para cocinas y espacios de estudio, con su condición anti-huella y en un negro sofisticado.
GREY Extreme Matt: un gris grafito cálido ultra opaco cuya neutralidad lo transforma en un tono versátil para todo tipo de ambientes.
Los tableros de polímeros de la Línea Táctil son de uso interior, y se emplean en la fabricación de muebles de interiores y revestimientos. Así, resultan ideales para revestir superficies verticales como frentes de cajón, puertas, fondos de vestidores e incluso paredes.
De qué hablamos cuando hablamos de “Multi Resistente”
La exclusiva tecnología de recubrimiento polimérico aporta a la nueva Línea Táctil una serie de atributos bien interesantes:
La línea Táctil está disponible únicamente en tableros de MDF de 2.750 mm x 1.300 mm y un espesor del tablero de 18mm.
Sobriedad y elegancia
El pre lanzamiento, durante el 2025, en el marco de Casa FOA Córdoba fue el primer ámbito en el que la nueva Línea Táctil causó sensación, redoblando la apuesta en Casa Foa Buenos Aires (edición Madero Harbour) durante el pasado octubre.
Productos como Black o Grey con terminación Extreme Matt potencieron diversos espacios en las últimas ediciones de Casa Foa y se convirtieron en inspiración para sus visitantes.
Conocé más en www.faplaconline.com.ar
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