Claudio Wertheim y Virginia Ortiz hicieron de este dos ambientes un espacio gamer

Con una iluminación bien pensada y mobiliario flexible, el departamento 102 de Experiencia Living permite compartir largas sesiones de juegos sin resignar la espectacular vista a la laguna de Remeros Beach.

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El arquitecto Claudio Wertheim retoma el universo gamer en colaboración con una nueva compañera, la diseñadora Virginia Ortiz, con quien lleva adelante el Estudio WOW. Después de poner a punto junto a Zurich y la interiorista Romina Campos la versión masculina que recorrimos el año pasado, llega a Experiencia Living 2026 con Live and Play She, un departamento donde la tecnología y la versatilidad van de la mano.

Mesada Prima “Macchia Vecchia” pulida (De Stefano). Muebles de cocina (Muebles Elite). Santiago Ciuffo

“She” es una mujer exitosa de 39 años a la que le gusta jugar en línea, pero no es gamer de tiempo completo. Para ella, la dupla Wertheim – Ortiz diseñó este departamento para que habite en sus tiempos libres.

Diversos escenarios

“El año pasado, cuando Zurich nos convocó para hacer un espacio gamer, contábamos con un departamento que tenía una vista para negar -cuenta Wertheim-. En este caso, nos tocó un espacio con una vista espectacular que, sin dudas, marcó todo el diseño”.

Barra revestida en cerámica “Ombre Lady Blush” (San Lorenzo Design). Vajilla y objetos deco (Tutto per la Casa). Banquetas (Zambia). Bebidas (Fullescabio). Santiago Ciuffo

“Me encanta cómo quedó la barra, porque es una separación virtual. Entre ésta y las lámparas, se genera un espacio que está integrado, pero sin desdibujar la cocina y el living como partes individuales”, admite Wertheim.

Mesada en porcelanato “Boscos Natural” satinado (San Lorenzo Design). Horno, anafe y heladera (Tekka). Grifería (FV). Cuchillos (Vassa). Licuadora (Peugeot). Santiago Ciuffo

Rosas y metalizados

El comedor se resolvió a un costado de la cocina, sectorizado con un revestimiento escenográfico en color rosa metalizado.

Vajilla (Tutto per la casa). Revestimiento de pared (Arkki Wall). Mesa (Lumare). Santiago Ciuffo

El estudio pintó el techo en color blanco y las paredes en lila (Colorín). Cuando está todo oscuro, los LEDs hacen que el departamento se tiña de color.

Revestimiento de pared (Patagonia Flooring). Porcelanato “Breccia Capraia Blanco” satinado (San Lorenzo Design). Mesa y sillones (Lumare). Santiago Ciuffo

La garganta en el techo permite combinar dos tipos de iluminación: una cálida -más diurna y ligada a la decoración clásica- y otra RGB, que da el espíritu gamer.

El espacio central se transforma fácilmente según la ocasión. Gracias a los sillones giratorios, se puede armar un living alrededor de la mesa o dos áreas diferentes de juego: una para el arcade y otra para disfrutar del simulador.

Televisores (LG). Mueble gamer (Muebles Elite). Poltronas (Lumare). Santiago Ciuffo

La paleta de color es amplia. Hay marrones, tonos rosados y mucha presencia del dorado rosé.

Una vista para integrar

Macetas (Bambú). Plantas (Just Green). Muebles (Tolder). Santiago Ciuffo

El balcón mantuvo el espíritu lúdico con una mesa de pool y espacio para reunirse y compartir la increíble vista a la laguna de Remeros Beach.

Porcelanato “Neubau Noce” en “Natural Feel” (San Lorenzo Design). Mesa de pool (Cornilleau). Santiago Ciuffo

Con Claudio somos un gran dúo. Nos morimos de la risa trabajando juntos. Conjugamos perfecto.” — Diseñadora Virginia Ortiz

Segundo hogar

Porcelanato “Breccia Capraia Blanco” satinado (San Lorenzo Design). Obra “Fantasma” de Valeria Vilar (Diderot.art). Sillón (Missura). Lámparas (IDEA). Santiago Ciuffo

Como She vive en otro lugar, el ambiente -que originalmente se construyó para que fuera un dormitorio- se destinó a una sala de estar, con sofá cama y tocador para su maquillaje y accesorios.

Las cortinas (Darlux Paola Rosenfeld) permiten regular la entrada de luz en el sector más femenino del departamento. Alfombras (Barsante). Escritorio (Muebles Elite). Santiago Ciuffo

El estar se conecta de forma directa con un vestidor que se diseñó con estantes sin fondo para no bloquear la generosa claridad que llega del afuera.

Porcelanato “Boscos Natural” satinado (San Lorenzo Design). Mueble en melamina (FaPlac) diseñado por DiMario. Herrajes en bronce (Zen). Prendas (Reptiz). Santiago Ciuffo

“Nuestra intención fue volver a incorporar herrajes de calidad en los muebles. Son como una gema”.

A tono

Mármol “Strazza Gris” satinado (San Lorenzo Design). Bacha (Ferrum). Grifería (FV). Santiago Ciuffo

Sin desentonar con el resto de la propuesta, la iluminación del baño juega un papel clave, sumando profundidad y color.

En el sector para streamear-y los demás también-, los aportes tecnológicos fueron de Mexx. Gamers por Naturaleza y Logitech. Piezas de neón (Zafari). Santiago Ciuffo

Mención aparte merece la participación de alumnas actuales y egresadas del DECOmobi, escuela de decoración dirigida por Roberto Asseo de Choch en la que Wertheim da clases. Allí se conocieron con Ortiz. Es semillero de lo que en pocos años veremos liderando tendencias.