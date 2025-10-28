Te mostramos cómo una escalera puede ser elemento de diseño, espacio de guardado, biblioteca, galería de arte y toilette camuflado

En muchas casas, sobre todo en las que los metros son escasos, la escalera es mucho más que un camino para llegar de A a B

Arte en ascenso

En casa de Matías Mansilla y Cecilia Espinosa -también, socios en Bruto, estudio especializado en fotografía, video y libros para proyectos de arquitectura, la escalera se convirtió en el lugar ideal para piezas con historia familiar y recuerdos personales, como los afiches creados para festivales de cine por un tío abuelo de Cecilia, el artista Eduardo Espinosa. “Antes los teníamos colgados en nuestro cuarto; ahora tienen el espacio que merecen para lucirse’’.

En el piso junto a la escalera, consola de acrílico naranja (Juju). El descanso de la escalera se aprovechó para armar una pequeña biblioteca. El revestimiento, MDF enchapado pegado sobre fenólico Santiago Ciuffo

A medida

En casa de la arquitecta Moira Junor, el cruce entre arquitectura y arte se cristaliza en el hueco de la escalera, donde el sombreado a rayas de la estructura juega con la geometría de las pinturas de gran formato encargadas a la galería Tahzna.

Lejos de quedar en un segundo plano, la circulación recibe el mimo de la luz natural a través de una gran claraboya Javier Picerno

Obras de gran formato a pedido (Galería Tahzna) Javier Picerno

Juegos

La caja de la escalera en casa de Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo tiene, literalmente, luz en todas sus formas. También podríamos decir que tiene luz reflejada, o directa, que enmarca vistas o las reproduce. En todo caso, anima a subir y bajar más lentamente, sin automatismo, porque promete algo nuevo a cada momento.

El descanso se ambientó con espejos enfrentados y un dúo de sillas (Santiago del Campo) Santiago Ciuffo

Los espejos enfrentados y sus reflejos infinitos

En vez de baranda, biblioteca

El mural de Cabaio Spirito convive con la biblioteca de chapa azul petróleo. Tubos de led suspendidos (Huup) acompañan el recorrido y permiten iluminar la casa con una sola tecla. Magalí Saberian

En el centro

“La escalera fue lo primero y lo más complejo de diseñar, porque sus proporciones dependen de la apertura. Valió la pena, hoy es la columna vertebral del espacio”, dice la arquitecta y diseñadora de interiores Cali Herrera , encargada de remodelar este dúplex.

Sillón a medida en pana azul y dúo de mesitas con patas de acero y tapa laqueada (Estudio Cali Herrera). Alfombra ‘Ralph’ en bajo relieve (Jt. Pfeiffer) Javier Picerno

La hipnótica escalera de chapa negra con peldaños en roble (Patagonia Flooring) fue diseñada en colaboración con Juan Trivelloni. Javier Picerno

Bajo una escalera amarilla

Para ampliar el espacio de guardado, Estudio Trama planteó una cocina lineal, y extendieron sus límites hacia el bajo escalera. “El piso está hecho con un material monolítico, autonivelante, que admite color y es de alto tránsito”.

Blanco y madera

Detalles de un PH remodelado por los arquitectos Matías Beccar Varela y Ariana Werber

A la apuesta estética del mueble de petiribí se le suman una cantidad de funciones fundamentales: organiza cocina, toilette y lavadero, algunos camuflados; otros, directamente ocultos.

La escalera, en planta baja, es de madera, mientras que arriba es de hierro pintado, en sintonía con la estética de cemento alisado y paredes blancas elegidas en los cuartos.

Microcemento con color

Casi como una pintura, también, el microcemento puede elegirse en una amplia gama de colores, ya que los tintes están incorporados en el polvo. Incluso lo fabrican algunas empresas de revestimientos, que ofrecen un catálogo similar para todos sus productos. Pero la arquitecta Boneo hace una advertencia: “En la escalera que abajo, quisimos hacer algo jugado para resaltar su silueta. En este caso el microcemento anda bien porque es una escalera secundaria, por donde no pasan mudanzas ni hay riesgo de que se caigan herramientas, por ejemplo. Funciona para pasillos, baños, dormitorios, pero no lo usaría en lugares de mayor tránsito o en cocinas, en donde puede mancharse o marcarse más fácilmente”.

La particular escalera de microcemento que diseñó Ana Boneo para la casa de la artista Jazmín Prodan

Caja de sorpresas

No es la arquitecta noruega Torunn Vaksvik Skarstad y su esposo y socio, el arquitetecto argentino Matías Michatek, mostraron su PH en Parque Chacabuco durante el Open House para mostrar el verdadero tetris que llevaron a cabo en lo que, originalmente, eran 35m2. Ahora nos vamos a enfocar solamente en la escalera y su aprovechamiento, pero les dejamos el link a la nota acá para que la vean completa.

El bajoescalera alberga un baño completo con espacio para el lavarropas (donde se abre la puerta) y un toilette (puerta cerrada en el nivel del primer peldaño).

Patio de acceso, dormitorio y amplio living. En el bajo escalera: baño completo con lavarropas junto a la puerta; el línea, el toilette

En pocos metros

Silvina Piredda diseñó un sillón a medida que funciona como tercera cama en caso de necesidad. El mismo rincón se aprovechó como espacio de guardado y estantería.

Deseos cumplidos

“Quería una escalera liviana, que visualmente no ocupara lugar. La hicimos de chapa plegada de 3 y 5mm, de a tres escalones (para que fuera más fácil instalarla) y está colgada: lo que se percibe como una baranda en verdad son los tensores”, nos explicó la arquitecta Flor Fontana cuando la visitamos en su PH recién refaccionado.

Como el ambiente tiene poca altura y techo de bovedilla, Flor Fontana pintó todo de blanco, para aumentar la luminosidad que ofrece el pulmón. Javier Picerno

En búsqueda de la luz

“Era clave que la luz llegara hasta abajo. Con el herrero, hicimos un patrón de círculos perforados en la chapa de la baranda y los escalones de la escalera, que el sol atraviesa para dibujar sombras en la planta baja”, nos contó la arquitecta Cielo Pipkin, actual dueña de esta casa, donde vive con su marido y sus tres hijos.

Una alternativa a la chapa plegada que deja pasar la luz

Arriba del hueco de la escalera, dos ventanas de techo Velux con panel solar se abren y cierran solas según el clima

Primeras impresiones

La escalera fue uno de los desafíos a resolver por los arquitectos del estudio Gálvez-Autunno Arquitectos, ya que quedaba muy ajustada e incómoda. “Quería que fuera hermosa, un elemento de diseño, porque es de lo primero que se vería al entrar”, dice dice la arquitecta Carola Mauer

Como atención extra al detalle, hicieron el respaldo del sofá a la altura de los escalones para que no se distinguiera al entrar Javier Picerno

En su diseño y materialidad, la escalera reúne elementos de ambos niveles “para que se cruzaran los dos mundos”, en palabras de la dueña de casa. Eligieron Travertino para la base, como el piso de la planta baja, y madera, como en el piso superior.

Planos que se funden

En casa de los arquitectos Maximiliano Álvarez y Elspeth Sabanes, la idea fue pintar la escalera del mismo color que la pared, para fundir ambos planos. El tono elegido responde bien a la entrada de luz filtrada por los ladrillos y las plantas y, también, a la función del rincón, como lugar de juego pero, sobre todo, de estudio.

Mesa y sillitas (Marcia Morán). Apoyada en la banqueta (Talleres Sustentables), fotografía de Villa La Angostura (Felicitas Carneiro). Silla de escritorio (La Base). Daniel Karp

Escalera metálica fabricada a medida, pintada en ‘Verde Petróleo’ (paleta de Mesopotamia para Sherwin Williams). Daniel Karp

Clave

“Por su presencia, la escalera es un aspecto importantísimo del diseño. En términos funcionales, en los departamentos de este edificio la aprovechamos como espacio de guardado”, dicen los responsables del estudio Alonso-Crippa, a cargo del proyecto.