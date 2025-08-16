Cómo incluir en la decoración de tu casa el color verde pistacho

Desde hace tres años, el verde pistacho empezó a aparecer tímidamente en las casas que visitamos; ahora, lo vemos con mucha más frecuencia en interiorismos más vanguardistas.

El que sabe

“Antes de la renovación, mi espacio preferido era el living, probablemente. Ahora, sin lugar a dudas es la cocina. Pasamos mucho tiempo ahí, cocinando, pero más que nada charlando y discutiendo ideas”, comparte Pierre Frey, que lleva el nombre de su abuelo y el de la firma de textiles y empapelados que fundó en 1935.

Banquetas tapizadas con género 'La Sorgue' (Pierre Frey). Lámpara de tres brazos y colgantes 'Cylinder', todas de Apparatus Studio. Sobre la isla, velador de India Madahvi

Por supuesto que la cocina estaba muy bien, pero cuando llegó el momento de actualizarla (algo que es casi una obligación para alguien que tiene parte de una gran firma de diseño), Pierre Frey pasó del azul oscuro al verde pistacho.

ANTES Y DESPUÉS. La actualización de la cocina no implicó obra húmeda: se cambió la iluminación, la mesa por una isla y se pasó deal azul al verde

De la cocina se pasa por una pequeña biblioteca hasta el living, donde el lugar de reunión principal está sectorizado por una alfombra con colores afines.

Dos silloncitos 'Kiss' sobre la alfombra 'Petrouchka' (todo de Pierre Frey). Mesa de mimbre (Popus Editions)

Para propios y ajenos

En el hall íntimo, plafones (Margarita de Forteza), tapiz (Caucus.lab), banco (El Yeite) y alfombra (El Espartano) Magalí Saberian

Sobre estas líneas, el interiorismo que la arquitecta Cecilia Gómez Abuin, de Monoestudio, hizo recientemente en Recoleta. Abajo, un rincón de su propia casa.

En las casas donde se ve este tono de verde, no suelen faltar ni amarillos ni ciertos tonos de naranja.

Alfombra (Caucus) en composé con la biblioteca verde amarilleto diseñada por Gómez Abuin Javier Picerno

En casa de dos diseñadores consagrados

“Como diseñadores, vemos el mundo de determinada manera y sería imposible imaginarme compartiendo la vida con un médico o abogado”, reflexiona Patricio Lix Klett hablando sobre su mujer, Celeste Bernardini. Su casa, naturalmente, está lugar atravesada por el diseño, el arte y, sobre todo, por La Feliz, su celebrada marca de mobiliario.

Las sillas ‘40′, la mesa triangular con tapa de granito y lámpara ‘Gajo’ de hierro bañado en bronce (todo de La Feliz). La obra más grande es de Alejo Musich Magalí Saberian

Sin interrupciones, en la cocina continúa el particular verde del comedor como fondo del revestimiento de nogal que sostiene muebles y estantes.

La cocina se diseñó junto a Arenal Estudio. La isla central y el resto de los muebles de cocina son de Dwell. Lámpara ‘Iron’ de cuatro piezas (La Feliz). Magalí Saberian

EL destaque

“La buena arquitectura genera bienestar. En esta casa, la luz, los volúmenes, el color y las texturas marcan el ritmo de espacios que se disfrutan intensamente, nos dijo Gabriela Barrionuevo, del estudio Barrionuevo Arquitectas.

Sillón (Barrionuevo Arquitectas). Sillas ‘Celine’ del diseñador brasileño Jader Almeida para la firma Sollos (Solsken). Lámpara 'Twiggy' (Foscarini). Piso de roble de Eslavonia (Patagonia Flooring). Daniel Karp

Para el sillón, el Estudio y la dueña de casa se enfocaron en la búsqueda de un tono que se destacara sin restar protagonismo al resto de los elementos. En ese vibrante verde encontraron esos atributos.

Mesas bajas (Matriz Design). Acrílico sobre tela ‘Géminis’ de Remo Bianchedi (Galería Jacques Martínez).

Más asientos

La diseñadora Sol Larrosa seleccionó para este rincón de lectura una mesita terracota y sillones verdes vintage seleccionados por Sol. Lámpara de pie gris (La Feliz Estudio). Santiago Ciuffo

Verde, amarillo, cuero color suela, una mezcla que funciona muy bien en la casa del arquitecto británico Ned Scott, fundador de foilsarchitects.co.uk

La joyera Marina Massone retapizó un sillón antiguo en terciopelo verde para acompañar la onda de la mesa ratona oriental (Desde Asia) de modo refrescante. Javier Picerno

Sillas ‘Sol’ (El Camino Studio) tapizadas con pana ‘161’ (Casa Almacén). Lámparas (Compañía Nativa). Para la mesa, Gabriela le encargó la base cromada a Tienda de Hierros; el acabado en bronce, a Analcrom, y la tapa de MDF laqueado, a Carola Mauer Daniel Karp

“Uso el color para moderar la presencia del verde y el naranja, que son mis colores favoritos y están en toda la casa. También para bajar el tono rojizo de la madera, que es otro elemento protagonista en mi casa”, nos dijo Gabriela Di Pietro, creadora de @everythingisdato, cuyo comedor vemos sobre estas líneas.

Color en 3D

Fanática del arte, Moira Junor convocó a Romina Méndez Castelli, de House of Arts, para que la ayudara a seleccionar las piezas que se exhiben en su hogar. “Sobre la base blanca, el color se suma con la vegetación y las obras de arte, algunas de las cuales, además, aportan volumen y estructura, como la escultura de pared verde de Ana Rapela que se luce en el comedor”.

Escultura de pared en chapa de hierro cortada y plegada

Adelanto

Un rincón de la casa de Federico Álvarez Castillo y Lara Bernasconi que va a aparecer en revista Living de septiembre Santiago Ciuffo

De piso a techo