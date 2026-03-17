Texturas, color y guiños Mid Century en la renovación de una casa de los años 60

Del espíritu retro a una paleta renovada, esta vivienda en Montevideo se transforma con carácter y sin perder su esencia

LA NACION Gloria Montanaro Escuchar Nota

“Lo que yo hice es, entre comillas, ‘corregir’, o mejor dicho, revisar el proyecto, elegir todas las materialidades, los moodboards y las combinaciones”, explica la diseñadora Leticia Achard, alma máter de Estudio 1601, quien llevó al frente el interiorismo de esta casa en el barrio de Carrasco, Montevideo, por pedido de sus dueños, la pareja de arquitectos detrás del estudio Latitud 34.

Sillón esquinero (Area Design). Lampara de techo A269 (Unik Light & Design). Alfombra rayada (Le Souk). Sebastián Aguilar

Al visitar por primera vez esta casa clásica de una planta con arquitectura de los años 60, Leticia supo que llevaría al interiorismo un estilo Mid-Century que ella domina con soltura y que suele desplegar en sus proyectos.

Leticia Achard, diseñadora de interiores y socia en Estudio 1601, a cargo del interiorismo del proyecto. Sebastián Aguilar

Trabajar con clientes que son, además, colegas de profesión, convierte cualquier proyecto en un desafío de alto nivel. En este caso, el desafío era doble: completar la pieza final de su hogar y, a la vez, superar las expectativas en esta segunda colaboración.

Para acompañar la obra del artista Sergio Cruz que se ve en el centro, se buscaron piezas gráficas abstractas que compartieran lenguaje y paleta de color. Sebastián Aguilar

Gracias a esa complicidad técnica, la elección de materiales y texturas alcanzó una profundidad poco común. “No es lo mismo trabajar con un cliente que no está en el rubro”, confiesa Leticia.

Leticia buscó a WATT!, un estudio de Iluminación de Montevideo que diseña luminarias innovadoras a las que se les puede elegir el pie y variar el color y tamaño de pantalla, para crear la lámpara ideal para este espacio. Mesas ratonas de madera poro abierta laqueadas (La Ibérica). Sebastián Aguilar

El entendimiento mutuo, no obstante, permitió un resultado excepcional: devolverle a la propiedad su esencia de los años 60, pero revitalizada con una impronta contemporánea.

Mueble de TV y equipo de audio hecho en MDF negro con veta (Egger), diseñado junto con Latitud 34. Sofa Tufa camel de cuero (Divino). Mesa ratona de chapa (La Ibérica). Alfombra de yute (Galpón Imports). Sebastián Aguilar

Uno de los mayores logros del proyecto fue la resolución del área social, donde se buscó que el living y la sala de TV funcionaran de manera independiente pero integrada. Esta decisión técnica permitió que, ante una reunión de gran escala, ambos sectores se perciban como un único y expansivo salón de recepción.

María Toucon es una artista uruguaya que trabaja en grandes formatos. La dimensión de esa obra funcionaba a la perfección en tamaño y paleta de color para este espacio. Lámpara de pie de madera negra (Watt Studio Lighting). Sebastián Aguilar

“Ellos querían tener un espacio que fuera visualmente lindo, pero que también fuera vivible... que no fuera algo que al living no se pudiera entrar, que no pudieras usarlo. La intención era generar como un segundo estar; pero si en realidad se da una reunión más grande, la tele no va a estar prendida y puede ser parte del otro living", contó Achard.

Mobiliario de gran escala y materiales táctiles definen el espacio: una mesa de cemento a medida y sillas Scava de cuero y bronce, con guiños a Mad Men. Lampara colgante en bronce (Másinfinito Casa). Sebastián Aguilar

Esta flexibilidad se apoya en una curaduría de materiales que no teme a la mezcla: el terciopelo del sillón verde del living dialoga con el cuero del sofá marrón y la calidez del yute en el área de la TV.

Mesa de comedor en cemento color caju (Mezcla). Sillas Scava con asiento de cuero y pie de bronce (Ai Haus). Lámpara Fungi Black (De Arcos). Empapelado retro (Sophie Empapelados). Sebastián Aguilar

Un detalle arquitectónico clave en este ambiente fue la intervención en la arcada que conecta con el comedor. Originalmente de esquinas rectas, se decidió redondearla durante la obra para suavizar la transición y dialogar con las formas orgánicas que se repiten en el resto del interiorismo.

Todo el espacio está unificado por la pintura Gris Fósil de Inca (equivalente a Alba en Argentina), que sirve como fondo neutro para resaltar el parquet de lapacho original, debidamente restaurado. Consola (Divino). Sebastián Aguilar

En el comedor, Leticia logró plasmar uno de sus sellos más distintivos: el uso del techo como una quinta pared. Para este ambiente, seleccionó un empapelado con un código retro y que aprovecha los tres metros de altura del espacio. Esta decisión, que a menudo encuentra resistencia en clientes más clásicos, fue recibida con entusiasmo por los propietarios, quienes buscaban una impronta “canchera” y vivible para su hogar.

La cocina

El diseño de este ambiente nació de un pedido muy específico de los propietarios: el deseo de que fuera verde.

Muebles bajos en MDF Safari (FaPLac) con tiradores dorados mate y mesada Dekton Danae. Mesa con tapa en granito Alpinus y sillas Tolix. Luces colgantes (Unik Punta del Este). Sebastián Aguilar

Para materializar esta visión sin perder la elegancia, Leticia seleccionó un tono denominado verde Safari para los muebles bajo mesada, combinándolos con módulos aéreos en un maderado oscuro. Una elección que responde a la tendencia actual de recuperar maderas más profundas en lugar de los tonos claros que predominaron años atrás.

Los muebles altos se realizaron en MDF Nogal (Egger). Sebastián Aguilar