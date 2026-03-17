Texturas, color y guiños Mid Century en la renovación de una casa de los años 60

Del espíritu retro a una paleta renovada, esta vivienda en Montevideo se transforma con carácter y sin perder su esencia
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“Lo que yo hice es, entre comillas, ‘corregir’, o mejor dicho, revisar el proyecto, elegir todas las materialidades, los moodboards y las combinaciones”, explica la diseñadora Leticia Achard, alma máter de Estudio 1601, quien llevó al frente el interiorismo de esta casa en el barrio de Carrasco, Montevideo, por pedido de sus dueños, la pareja de arquitectos detrás del estudio Latitud 34.
Al visitar por primera vez esta casa clásica de una planta con arquitectura de los años 60, Leticia supo que llevaría al interiorismo un estilo Mid-Century que ella domina con soltura y que suele desplegar en sus proyectos.
Trabajar con clientes que son, además, colegas de profesión, convierte cualquier proyecto en un desafío de alto nivel. En este caso, el desafío era doble: completar la pieza final de su hogar y, a la vez, superar las expectativas en esta segunda colaboración.
Gracias a esa complicidad técnica, la elección de materiales y texturas alcanzó una profundidad poco común. “No es lo mismo trabajar con un cliente que no está en el rubro”, confiesa Leticia.
El entendimiento mutuo, no obstante, permitió un resultado excepcional: devolverle a la propiedad su esencia de los años 60, pero revitalizada con una impronta contemporánea.
Uno de los mayores logros del proyecto fue la resolución del área social, donde se buscó que el living y la sala de TV funcionaran de manera independiente pero integrada. Esta decisión técnica permitió que, ante una reunión de gran escala, ambos sectores se perciban como un único y expansivo salón de recepción.
“Ellos querían tener un espacio que fuera visualmente lindo, pero que también fuera vivible... que no fuera algo que al living no se pudiera entrar, que no pudieras usarlo. La intención era generar como un segundo estar; pero si en realidad se da una reunión más grande, la tele no va a estar prendida y puede ser parte del otro living", contó Achard.
Esta flexibilidad se apoya en una curaduría de materiales que no teme a la mezcla: el terciopelo del sillón verde del living dialoga con el cuero del sofá marrón y la calidez del yute en el área de la TV.
Un detalle arquitectónico clave en este ambiente fue la intervención en la arcada que conecta con el comedor. Originalmente de esquinas rectas, se decidió redondearla durante la obra para suavizar la transición y dialogar con las formas orgánicas que se repiten en el resto del interiorismo.
En el comedor, Leticia logró plasmar uno de sus sellos más distintivos: el uso del techo como una quinta pared. Para este ambiente, seleccionó un empapelado con un código retro y que aprovecha los tres metros de altura del espacio. Esta decisión, que a menudo encuentra resistencia en clientes más clásicos, fue recibida con entusiasmo por los propietarios, quienes buscaban una impronta “canchera” y vivible para su hogar.
La cocina
El diseño de este ambiente nació de un pedido muy específico de los propietarios: el deseo de que fuera verde.
Para materializar esta visión sin perder la elegancia, Leticia seleccionó un tono denominado verde Safari para los muebles bajo mesada, combinándolos con módulos aéreos en un maderado oscuro. Una elección que responde a la tendencia actual de recuperar maderas más profundas en lugar de los tonos claros que predominaron años atrás.
El interiorismo del Estudio 1601 logró que la casa no fuera solo una pieza de arquitectura de los años 60 recuperada, sino un escenario dinámico que entiende el ritmo de vida de sus dueños.
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