Un dos ambientes diseñado para un gamer que es todo un win

Pensado como un universo interactivo, el espacio intervenido por el estudio Wertheim Campos en Experiencia Living reimagina la impronta gamer con colores intensos y espacios marcados por el espíritu lúdico.

La historia detrás de este departamento es la de Luis, un emprendedor de 38 años inmerso en el universo gamer. Además de tener un local especializado, creó Bondi Gamer: un colectivo para eventos, equipado con todos los juegos imaginables. Con tres bondis en marcha, quiso dar el siguiente paso y tener su propio departamento en Bliss Buenos Aires, pero no para vivir, sino para jugar y compartir.

Las obras de arte son de Diderot Art. Santiago Ciuffo

El estudio Wertheim Campos -liderado por el arquitecto Claudio Wertheim y la diseñadora Romina Campos- fue el elegido para equipar y decorar la unidad. El resultado fue “Live & Play”, un verdadero portal en el que la dinámica lúdica recrea una gran experiencia de diseño. Lo visitamos.

Investigar para crear

La grifería es de FV. Las mesadas son de De Stefano, realizadas por F3. Santiago Ciuffo

Claudio y Romina supieron desde un principio que no podrían arribar al estilo refinado que buscaban si partían de una visión superficial del mundo gamer, por lo que emprendieron una investigación sobre el -para ellos- nuevo universo. Y esta tenía que partir de las fuentes: los propios jugadores.

"Con esta indagación, descubrimos el equipamiento que utilizan, sus gustos por ciertos muñecos coleccionables y la necesidad tener una ambientación oscura en la que prime la luz LED RGB." Diseñadora Romina Campos, del estudio Werthein Campos

Toda la iluminación es de Idea, instalada por el electricista Raúl Daniel Medina. Santiago Ciuffo

“En la cocina quisimos armar un ambiente totalmente distinto al original”, relata Claudio. El nuevo planteo incluyó una barra para comer. “Allí utilizamos cuarcita amazonite verde, que suma un color muy fresco”.

Personalizado al máximo

En la despensa, mueble de Shawer, heladera de Drean y bebidas de Fullescabio. Santiago Ciuffo

“Como Luis no vive en este dos ambientes, no tenía sentido tener un toilette”, cuenta Claudio. En su lugar, se instaló una despensa para bebidas en la que se alojó también la heladera, que así no le quita espacio a la cocina.

La luz LED azul realza la vitrina con la colección de Luis. Santiago Ciuffo

“La mayoría de los gamers colecciona muñecos; objetos de películas y de los juegos”, explica Claudio. Por eso Luis tenía que tener su propia vitrina especial para exponerlos.

Cálido y oscuro

El disparador del interiorismo estuvo dado por la elección de los colores. “Optamos por jugar con una línea vibrante y cálida, con tonos que generasen oscuridad y dieran luz al proyecto, como verde, azul, salmón, uva y amarillo”, señala Romina.

Los objetos deco son de Diseño Vivo. Santiago Ciuffo

"Además de ambientación, quisimos mostrar proyecto con una idea fuerte que hiciera que la gente se maravillara con solo entrar al espacio. " Claudio Wertheim, del estudio Wertheim Campos

El mobiliario genera un marco unificador entre el simulador y el área de living.

El simulador es comercializado por Mexx. Santiago Ciuffo

“En cada ambiente hay una estrella. La del living es el simulador de Logitech. Quienes nos visiten pueden probarlo”.

El color azul remite al sponsor del espacio (Zurich) y el salmón, que se repite en las líneas del piso, surgió de la devoción que el dueño de casa tiene por el sushi.

Los muebles del living fueron realizados con Faplac por Alta Stone. Santiago Ciuffo

Como no podía ser de otra manera, se instaló una generosa TV para sentarse y jugar a la PlayStation.

Sin reglas

Sofá amarillo (Ts). Ropa (Audisio). Santiago Ciuffo

Aprovechando al máximo cada m2, el Estudio optó por un sofá cama en el que Luis puede dormir eventualmente si lo desea. También por un vestidor de líneas simples para almacenar unas pocas prendas, que funciona como separador virtual entre el baño y el dormitorio. “Además de darles luminosidad al pasillo y al baño, crea una intriga: en el ingreso, empezás a descubrir el dormitorio a través de la ropa colgada”, advierte Claudio.

El separador virtual del espacio funciona como vestidor (Shawer). Santiago Ciuffo

Para darle luminosidad a los espacios y evitar el uso de maderas al natural, gran parte del departamento se revistió con paneles acústicos (Patagonia Flooring) pintados de verde.

El sueño de muchos hecho realidad: un Arcade retro (Rearte) en casa. Santiago Ciuffo

Interactivo al 100%, este es un espacio hecho para jugar.

En el sector que lleva al baño nos espera este mensaje: "¿Por qué CTRL+Z no funciona en la vida real?". Santiago Ciuffo

Zona de relax

La mampara de baño es de Shawer y el inodoro inteligente de Ferrum. Santiago Ciuffo

“Creamos un baño oscuro para el relax de este gamer, donde se desconecta de las pantallas y de los juegos, y hace contacto con la naturaleza”, relata Romina. Esto último es gracias al trabajo de paisajismo de Laura Argañaraz, que le dio vida verde a este espacio y al balcón.

Bañera y bacha de Ferrum. Santiago Ciuffo

Para seguir con el estilo de todo el departamento, se sumó una delicada luz led que tiñe de verde la bañera.

Streaming Room

En el espacio de streaming colaboró Mexx. Santiago Ciuffo

El edificio ofrece servicio de laundry, por lo que para Luis no fue necesario un lavadero. Pero sí un espacio de trabajo para streaming, equipado con una computadora, un CPU fue diseñado por un artista y un monitor wide.

Un balcón con metegol deluxe

La luz natural encuentra su lugar en este balcón en el que Luis puede disfrutar de una buena cuota de aire libre.

Metegol de Luis Pintarelli. Muebles de Mike. Santiago Ciuffo

En la zona de estar se instaló una pieza única: un prototipo de metegol hecho exclusivamente para la muestra, en el que los jugadores se mueven hacia atrás y adelante, para los costados y hasta pueden gambetear.

Las plantas de todo el departamento son del vivero Hisaki. Santiago Ciuffo

Un extremo del espacio se convierte en un mini jardín zen, frente al que se instaló una mesa alta donde compartir comidas y tragos.