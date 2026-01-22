Una arquitecta diseñó el piso donde sus padres se sienten cómodos y felices tras dejar la casa familiar de décadas

En un nuevo entorno, el flamante hogar de sus padres condensa arte, recuerdos y hábitos compartidos

En el edificio Punta del Río, en la ciudad de Rosario, la arquitecta Clara Griot proyectó el nuevo hogar de sus padres con el objetivo de condensar la historia familiar en sus 220m². La propuesta integra materiales audaces como el acero inoxidable en una atmósfera cálida, logrando un espacio que se proyecta hacia adelante. “Tenía que verse nuevo, pero sentirse propio”, define la arquitecta.

Mesa y sillas (El Mueble SRL). Artefactos de iluminación sobre mesa (Neutro Estudio). Gabriel Muggeri

La vida cambia, los hijos crecen y los metros cuadrados que antes eran escenario de juegos y corridas, de repente sobran. Eso fue lo que movilizó a los padres de la arquitecta Griot a dejar su casa familiar de los años 90 y mudarse a un piso a estrenar.

Mesas ratonas diseñadas a medida por el estudio: la de acero fue realizada por Artefacto; la de madera negra, por El Mueble SRL, La bajita en sentido perpendicular es de Area Design (Uruguay). Cortinas de Gasa Hunter Douglas por Luzzi Disegno Gabriel Muggeri

“Mis padres ya sabían que se iban a mudar, pero no cuándo. Como el edificio se estrenaba, fue el momento de aprovechar”, cuenta Clara. El objetivo era claro: transformar una planta moderna y vacía en un hogar con identidad propia. Con esa libertad de acción y la confianza absoluta de sus clientes más íntimos, Clara diseñó una “caja” arquitectónica de altos contrastes.

La propuesta de la arquitecta Clara Griot abreva en el universo creativo de su madre —artista plástica— y busca que el espacio funcione como una obra en sí misma. Gabriel Muggeri

Mis padres querían un departamento que se sintiera como su antigua casa. Pero no buscaban trasladar todo tal cual; más bien, empezar una nueva etapa que tuviera guiños a su historia.” — Arq. Clara Griot, al frente del estudio Griot Concept

Sillón en L, un diseño del Estudio realizado por Boussard. Biblioteca diseñada por el Estudio y realizada por Portela Design Muebles. Iluminación (Dimm). Gabriel Muggeri

“Trabajamos mucho con la idea de puntos de tensión”, explica la arquitecta. El living-comedor, un espacio generoso con vistas al río Paraná, se estructura a partir de decisiones materiales fuertes. Por un lado, un revestimiento de madera laqueada a poro abierto en color negro que guía el recorrido hacia el área privada; por otro, la irrupción del acero inoxidable.

Alfombras (Elementos Argentinos). Objetos de deco: Muro Interiorismo, Chekka Home y Neutro Estudio Gabriel Muggeri

“Rescatamos dos sillones individuales con tapizado cuadrillé que eran de mi abuela; los tenían hacía 30 años en un altillo. Hicimos un restyling total, con más relleno y retapizado, para que convivieran con los sofás diseñados a medida por el Estudio”, detalla Clara. Esa dualidad se repite en las mesas ratonas: una de madera negra, sintética y perfecta, junto a otra de madera rústica, orgánica e imperfecta. “Es el juego entre lo artesanal y lo industrial que define al proyecto”, agrega.

Clara Griot sentada en uno de los sillones que estaban en la casa anterior de sus padres, a los que les dio un restyling total Gabriel Muggeri

"Mi mamá guardó este cuadro hace dos años sin saber para qué. Hoy ves el living y sentís que fue pintado para estar ahí". Gabriel Muggeri

Reflejos y contrastes

Si bien la distribución original se mantuvo, hubo intervenciones quirúrgicas para cambiar la percepción del espacio. La cocina y el lavadero quedaron envueltos en un volumen revestido completamente en acero inoxidable.

Revestimiento y mueble vajillero/bar, diseño del estudio realizado por Artefacto. Gabriel Muggeri

“Fue un desafío porque, al principio, mi mamá no estaba convencida; le parecía un material frío, de restaurante”, confiesa Clara. Sin embargo, el resultado logra todo lo contrario: “El acero esconde el volumen de servicio y genera una espalda que refleja el atardecer y el río, amplificando la luz y el paisaje”.

Este material frío se templa con la calidez del revestimiento interior en madera Gabriel Muggeri

Una cocina jerarquizada

Aprovechando su gran escala, Clara intervino el diseño estándar del edificio para elevar la categoría de la cocina sin romper la estructura.

Mesada y alzada de Dekton 'Laurent', muebles en melamina 'Gris Cubanita' (Egger). Banquetas (Muro Interiorismo). Gabriel Muggeri

LIVING depto diseñado por Clara Griot en Rosario Gabriel Muggeri

“Cambiamos los frentes, mesadas y tiradores y diseñamos unos varillados de madera para camuflar los radiadores”.

Mesa diseñada por el Estudio y ejecutada por El Mueble SRL. Sillas (Muro Interiorismo) Artefacto de iluminación (Dimm) Gabriel Muggeri

Arte inmersivo

El paso hacia el área privada deja de ser un simple distribuidor para convertirse en una experiencia. Tanto en el toilette como en el pasillo, la decisión fue apostar por lo teatral.

Empapelado 'Thomas Verde' (Edición Particular). Iluminación (Dimm). Espacio de guardado con puertas en melamina 'Gris Cubanita'. Gabriel Muggeri

Clara eligió un empapelado de Edición Limitada que reproduce fragmentos de pinturas clásicas e históricas para cubrir las paredes y el techo.

En el toilette, empapelado 'Manos' (Edición Particular). Bacha en mármol 'Forest Green'. Gabriel Muggeri

Vivir cada metro

Con la partida de sus hijas, la madre de Clara tenía una exigencia: “No quiero ver camas vacías de gente que no está”. Así, un dormitorio se planteó como un espacio multifunción. Un sofá-cama (para visitas eventuales o futuros nietos) convive con un escritorio y una pared que funciona como galería de arte y recuerdos.

Biblioteca: El Mueble SRL Gabriel Muggeri

“Acá armamos una composición con cuadros heredados, recuerdos de viajes y una maqueta chiquitita de la casa anterior, escondida en la estantería”.

Sillón (Selema). Alfombra (Elementos Argentinos). Mesas ratonas (Naz con Z) Gabriel Muggeri

Siguiendo con la premisa de que no hubiera espacios de sobra, sino que todos tuvieran un uso activo y diario para ellos dos, un segundo dormitorio se transformó en un vestidor-lounge para su padre.

Alfombra (Mihran) y sillón vintage. Banco (El Sótano del Toboso) y lámpara de pie (Muro Interiorismo). Gabriel Muggeri

“Él necesitaba su propio lugar de desconexión”, cuenta Clara. Lejos de ser solo un lugar de guardado, el espacio incorpora un rincón de lectura con un sillón, una lámpara de pie y un banco rústico de madera que aporta carácter.

La suite principal

En la suite, un respaldo de grandes dimensiones resuelve la planta triangular, pero el verdadero guiño está en las paredes: se sumaron molduras para evocar el estilo clásico familiar.

Respaldo (Cirilo Mobiliario). Alfombra (Muro Interiorismo). Mesas de luz (Neutro Estudio). Lámparas de pie (Área Design Uruguay). Gabriel Muggeri

“Aunque es un departamento nuevo, queríamos traerle un toque de su casa anterior. La intención fue lograr esa conexión sin sobrecargar, cuidando que no se sintiera como algo impuesto”, explica Clara sobre ese recurso.

LIVING depto diseñado por Clara Griot en Rosario Gabriel Muggeri

Se diseñó un vestidor integrado con un sector de maquillaje. “Al ser artista, mi madre tiene una sensibilidad especial con la luz y los objetos. No queríamos solo estantes, sino un lugar donde el arreglo personal tuviera su propio escenario”.