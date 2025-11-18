Una casa con la rusticidad justa, pero muy canchera, para una familia de surfistas

En Plettenberg Bay, la punta meridional de Sudáfrica, les mostramos una casa de veraneo que soporta bien el trajín de vacaciones deportivas, y con mucho estilo.

La idea original era sencilla: una cabaña de playa hecha con dos contenedores apilados. Eso pensaron los dueños de esta casa, practicantes del surf desde su adolescencia, una pasión que les transmitieron a sus hijos. Pero, pronto evolucionó hacia un proyecto que, si bien retiene la sensibilidad surfista, hoy muestra plantas integradas y prístinas.

La dueña de casa busca olas desde el living en el primer piso, con baranda de vidrio. Al lado está la suite principal, con baranda y parasol de madera. Greg Cox

El cambio se debió a la intervención de la arquitecta Tessa van Schaik, que decidió reemplazar los contenedores por una estructura de hormigón suavizada con madera. “Es un material que da calor, color y dinamismo. Amo usarla en mis obras, pero siempre de un modo sustentable, por convicción y por estética: la madera reciclada aporta vida, la pátina de sus años y personalidad”.

El dibujo del barillado está dictado por el ascenso de la escalera que lleva al sector social compartido Greg Cox

Además de ojos de buey, las fachadas tienen varillas para respetar el concepto inicial de cabaña de playa, pero también para darle más luz a la planta baja.

Ducha con deck para sacarse la sal y la arena de vuelta de la playa. A la derecha, la escalera que lleva al living-comedor-cocina Greg Cox

El piso superior aloja living, comedor y cocina; en los extremos, la suite principal y un cuarto de huéspedes.

Pasando un living práctico y austero, se llega al cuarto de huéspedes, revestido en madera como la fachada Greg Cox

Como es lógico si se ven el mar y una laguna desde el balcón, el cerramiento del área social se hizo con ventanas plegadizas de vidrio y una baranda transparente.

La paleta maneja tres colores: blanco, azul en algunos textiles y el contraste potente del marrón en tapizados de cuero y sólidos muebles de pinotea reciclada. Greg Cox

Reuniones al fresco

Para una familia que pasa la mayor parte del día en la playa (durante las vacaciones y los fines de semana), “al fresco” tiene un significado distinto que para el hombre urbano. No es una mesa bajo un árbol: es la protección de un interior que dé tregua hasta de la resolana.

Mesa hecha a medida a partir de un tablón de madera recuperada acompañada por sillas de diseño escandinavo Greg Cox

“Como estamos casi siempre en la playa, no nos pareció necesario un comedor al aire libre. Al contrario, quisimos tener un solo lugar resguardado del sol, cómodo y bien equipado donde reunirnos todos, ¡para variar!”, dice la dueña de casa.

La isla de cocina tiene tapa de cemento alisado y laquedado sobre una base de pino reforestado. Greg Cox

“Más allá del cambio de diseño que hicimos, desde el principio supimos que la casa se iba a llamar ‘Arca’. Acá hay lugar para todos y todo".

La suite

La baranda y la pérgola del cuarto principal (y ciertos planos en la fachada) son ejemplo del uso inteligente del varillado: brindar privacidad sin bloquear la vista, dejar pasar luz natural y favorecer la ventilación.

La cama se apoya contra un tabique a media altura que del otro lado funciona como vestidor. Sobre él se amuró un respaldo acolchado Greg Cox

Para minimizar el impacto ambiental, y a instancias de su arquitecta, los dueños de casa eligieron pino tea de demolición para los muebles y maderas reforestadas en pisos y balcones: pino e iroko, también conocido como “la teca africana”. “Estoy maravillada con el efecto de texturas y colores que trajo esta particular combinación de maderas”, dice la propietaria.

La puerta de vidrio que divide el vanitory de la ducha es uno de los elementos que más les gustan a los dueños Greg Cox

El ala de los más jóvenes, abajo

Abajo está el garage, en el que se armó un gran ambiente para sus tres hijos y la constante peregrinación de amigos. El diseño dejó libre el centro del espacio, para que los padres puedan estacionar su jeep sin problemas cuando vienen solos .

En las paredes laterales del garage, se hicieron nichos revestidos en pino reforestado para empotrar cuchetas bien diseñadas. La idea era tener lugar de sobra para que los chicos recibieran amigos.

Cuchetas dobles, con lugar de guardado en la base e iluminación puntual en cada respaldo Greg Cox

“En el respaldo de cada cama instalamos una luz, pero también un enchufe para los cargadores”, dice la madre de tres y anfitriona de decenas.

Simple y como de club, el baño de varones en el sector adolescente (las chicas tienen uno exclusivo, de estética similar) Greg Cox

Los ojos de buey refuerzan el concepto de “arca” buscado por los propietarios.