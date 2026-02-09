Una pareja de 9 de Julio encargó la reforma total de este dos ambientes para su hijo, que vino a estudiar a Buenos Aires

Con indicaciones claras y un presupuesto acotado, la arquitecta Agostina Iraldi diseñó para ellos un proyecto llave en mano

“Mis clientes, con quienes ya había trabajado anteriormente, acababan de comprar este dos ambientes en Buenos Aires cuando me llamaron. Era para su hijo mayor, que estaba por comenzar la universidad, y querían que me encargara de su reforma integral”, cuenta la arquitecta Agostina Iraldi.

Felices de haber comprado el departamento para sus hijos, pero sabiendo que había que ponerle mucho amor. Atención a la puerta que apenas se divisa a la derecha, se viene el cambio.

Con orientación hacia el pulmón de un edificio de los 80 en el barrio de Palermo, la propiedad sumaba varias desventajas: era diminuta, muy oscura y jamás había sido actualizada. “Cuando me mostraron las fotos me dije: ‘Wow, ¡está todo por hacerse!’, pero me entusiasmó, porque le vi mucho potencial”, agrega.

En el living-comedor, la principal intervención fue incorporar de un revestimiento con biblioteca de piso a techo que organiza el espacio social y una conexión fluida con la cocina. Maria Luz Arrizubieta

Como los clientes ya conocían a la arquitecta, le encomendaron la reforma llave en mano. “Había mucho por hacer, pero en menos de dos meses entregamos el departamento terminado, justo antes del comienzo de clases”.

“Lo primero que me dijeron es que querían calidez. Optamos por una paleta de neutros que convive muy bien con detalles en negro y distintos tipos de iluminación”. Mesa diseñada por el Estudio, laqueada con el mismo tono del mueble. Maria Luz Arrizubieta

“Desde el principio tomaron las ideas que les propusimos con mucha alegría. Yo ya conocía sus gustos, y eso ayudó a que el proyecto saliera más rápido”.

La puerta a la cocina complicaba el armado funcional del living-comedor. “Revestimos toda la pared con melamina y le hicimos una puerta oculta para generar más amplitud visual”. Maria Luz Arrizubieta

El parquet se dejó, pero fue pulido e hidrolaqueado.

Primeros cambios

“La cocina llevó mucho trabajo: tenía una circulación muy acotada y poco espacio de guardado. Tuvimos que cambiar cañerías, revestimientos, iluminación, mesada y hasta las posiciones de los artefactos”.

ANTES. Una cocina de época, que no se había tocado en más de 40 años. Maria Luz Arrizubieta

Originalmente, la cocina tenía un lavadero incorporado muy poco funcional que se eliminó para ampliar el ambiente. En su lugar, se aprovechó cada rincón para ganar espacios de guardado, un pedido en el que los clientes hicieron especial hincapié.

La mesada hoy hace una L hacia lo que era el lavadero. Alacenaen melamina simil madera con herrajes en negro, el mismo color elegido para la grifería. Maria Luz Arrizubieta

La pared libre solo invitaba a apoyar la heladera y muebles sueltos sin aprovechar bien su altura. Maria Luz Arrizubieta

Este espacio tan oscuro se aligeró y alegró con un piso de microcemento claro y muy buena iluminación artificial.

Mueble en melamina laqueada color ceniza, igual a los muebles bajo mesada, con detalles en melamina símil madera, como la alacena. Fue pensado con buena iluminación y múltiples funciones. Maria Luz Arrizubieta

Ambientes integrados

Como el área de living y comedor era muy pequeña, se trabajó con muebles a medida para tener todas las comodidades sin sobrecargar el ambiente.

Sillón en lino beige que se hace cama para recibir la visita de amigos o familia. La mesa ratona y los textiles son de Te Fascina, una tienda de decoración de la misma localidad que los clientes Maria Luz Arrizubieta

“Los clientes priorizaron invertir en negocios locales de su 9 de Julio natal. Todo lo que usamos para el departamento lo compramos ahí y lo mandamos para Buenos Aires. Fue un trabajo extra de coordinación, porque las cosas empezaron a llegar antes de terminar la obra”, detalla Agostina.

La iluminación se resolvió con el juego de diferentes artefactos: luminarias centrales, tiras LED y luces puntuales para generar diferentes escenas.

Mesa de melamina laqueada y sillas en pana con estructura de hierro. En la pared se realizó un diseño en MDF que aporta textura y se replicó también en el dormitorio. “Nos gusta mucho intervenir las paredes pero no queríamos algo exuberante, por eso mantuvimos un espesor bajo” Maria Luz Arrizubieta

El dormitorio

A diferencia de lo que ocurría en el resto de la propiedad, el cuarto era sorprendentemente amplio. “Al ser un edificio antiguo, los techos eran altos y nos permitió sumar un mueble grande para la ropa”.

De piso a techo. Mueble diseñado a medida por el Estudio, laqueado en ceniza, mismo tono que el mobiliario de la cocina. Ropa de cama (Te Fascina) y aplique de luz (Lucette) Maria Luz Arrizubieta

El placard se diseñó en conjunto con los clientes, en base a sus preferencias de guardado y doblado, con cajones y divisiones internas para artículos específicos.

En la cabecera de las camas individuales se replicó el patrón diseñado para el comedor. “Nos gusta repetir recursos y materiales, ya que unifican los ambientes como parte de un todo" Maria Luz Arrizubieta

Como toda la ropa de cama se compró en 9 de Julio y se envió a Buenos Aires, exigió varias pruebas hasta llegar al resultado final. “Llevamos varios tonos de acolchado, diferentes tipos de almohadones. Armamos y desarmamos el departamento varias veces hasta que quedó como queríamos”.

Desde los textiles, objetos de decoración y hasta la vajilla de la cocina; todo fue obra del estudio de la arquitecta Agostina Iraldi. Maria Luz Arrizubieta

“Cuando trabajamos el interiorismo llave en mano, los proyectos llegan a un grado de definición tal como vos te lo imaginaste en la etapa de diseño. ¡Dejamos hasta las camas armadas!”, concluye la arquitecta.