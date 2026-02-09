Una pareja de 9 de Julio encargó la reforma total de este dos ambientes para su hijo, que vino a estudiar a Buenos Aires

Con indicaciones claras y un presupuesto acotado, la arquitecta Agostina Iraldi diseñó para ellos un proyecto llave en mano
- 3 minutos de lectura'
“Mis clientes, con quienes ya había trabajado anteriormente, acababan de comprar este dos ambientes en Buenos Aires cuando me llamaron. Era para su hijo mayor, que estaba por comenzar la universidad, y querían que me encargara de su reforma integral”, cuenta la arquitecta Agostina Iraldi.
Con orientación hacia el pulmón de un edificio de los 80 en el barrio de Palermo, la propiedad sumaba varias desventajas: era diminuta, muy oscura y jamás había sido actualizada. “Cuando me mostraron las fotos me dije: ‘Wow, ¡está todo por hacerse!’, pero me entusiasmó, porque le vi mucho potencial”, agrega.
Como los clientes ya conocían a la arquitecta, le encomendaron la reforma llave en mano. “Había mucho por hacer, pero en menos de dos meses entregamos el departamento terminado, justo antes del comienzo de clases”.
“Desde el principio tomaron las ideas que les propusimos con mucha alegría. Yo ya conocía sus gustos, y eso ayudó a que el proyecto saliera más rápido”.
El parquet se dejó, pero fue pulido e hidrolaqueado.
Primeros cambios
“La cocina llevó mucho trabajo: tenía una circulación muy acotada y poco espacio de guardado. Tuvimos que cambiar cañerías, revestimientos, iluminación, mesada y hasta las posiciones de los artefactos”.
Originalmente, la cocina tenía un lavadero incorporado muy poco funcional que se eliminó para ampliar el ambiente. En su lugar, se aprovechó cada rincón para ganar espacios de guardado, un pedido en el que los clientes hicieron especial hincapié.
Este espacio tan oscuro se aligeró y alegró con un piso de microcemento claro y muy buena iluminación artificial.
Ambientes integrados
Como el área de living y comedor era muy pequeña, se trabajó con muebles a medida para tener todas las comodidades sin sobrecargar el ambiente.
“Los clientes priorizaron invertir en negocios locales de su 9 de Julio natal. Todo lo que usamos para el departamento lo compramos ahí y lo mandamos para Buenos Aires. Fue un trabajo extra de coordinación, porque las cosas empezaron a llegar antes de terminar la obra”, detalla Agostina.
La iluminación se resolvió con el juego de diferentes artefactos: luminarias centrales, tiras LED y luces puntuales para generar diferentes escenas.
En la pared se hizo un diseño en MDF que aporta textura, que también se llevó dormitorio. “Nos gusta mucho intervenir las paredes pero no queríamos algo exuberante, por eso mantuvimos un espesor bajo”.
El dormitorio
A diferencia de lo que ocurría en el resto de la propiedad, el cuarto era sorprendentemente amplio. “Al ser un edificio antiguo, los techos eran altos y nos permitió sumar un mueble grande para la ropa”.
El placard se diseñó en conjunto con los clientes, en base a sus preferencias de guardado y doblado, con cajones y divisiones internas para artículos específicos.
Como toda la ropa de cama se compró en 9 de Julio y se envió a Buenos Aires, exigió varias pruebas hasta llegar al resultado final. “Llevamos varios tonos de acolchado, diferentes tipos de almohadones. Armamos y desarmamos el departamento varias veces hasta que quedó como queríamos”.
“Cuando trabajamos el interiorismo llave en mano, los proyectos llegan a un grado de definición tal como vos te lo imaginaste en la etapa de diseño. ¡Dejamos hasta las camas armadas!”, concluye la arquitecta.
