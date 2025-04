Dejó Pilar, se mudó al norte y hace 20 años apostó al vino en una zona que hoy triunfa

Fernando Dupont es ingeniero agrónomo, siempre fue amante del vino y Francis Mallmann ponderó su producción.

Fernando Dupont es impulsor de los vinos de la Quebrada de Humahuaca. Estrella Herrera

“Llegué como turista, en moto, en 1998. Buscaba un nuevo horizonte… No venía puntualmente a hacer vino”, cuenta Fernando Dupont, dueño de la bodega que lleva su apellido. “Soy ingeniero agrónomo, pero manejaba un laboratorio familiar y quería vender. Cuando me ofrecieron esta finca, en 2002, vi la oportunidad de hacer un cambio de vida. No tengo una explicación lógica de por qué me gustó tanto este lugar. A veces las cosas simplemente se dan”, agrega Fernando sobre esta finca que entonces no tenía luz ni agua. “En ese entonces tenía 47, el pelo negro y largo, un grupo de teatro y mucha noche en Buenos Aires”, señala el dueño de Bodega Dupont y se ríe.

Amelia Janco es quebradeña orgullosa. Estrella Herrera

Pionero absoluto en vitivinicultura en la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, Fernando lleva 23 años al frente de su proyecto. Lo secunda Amelia Janco, su mujer. “Soy quebradeña con raíz del altiplano boliviano; nacida y criada en Villa El Perchel, Huacalera, Jujuy”, cuenta Amelia, que es mamá de María Eloísa, la cuarta hija de Fernando, quien además tiene tres hijos mayores. “Fernando llegó como ‘el gringo’ cuando acá recién estaba empezando a desarrollarse el turismo. Mucha gente tenía sus prejuicios... Yo lo conocí como mesera en un restaurante mientras vendía sus primeros vinos de mesa”, relata sobre el bodeguero que tiene su finca en Maimará, a pocos metros de la RN 9, en Jujuy.

Los vinos fueron ponderados por Francis Mallmann. Estrella Herrera

Amante del vino, tal vez por sus andanzas de juventud o por algún gen Dupont –de Burdeos, Francia–, a Fernando le pareció interesante plantar siete hectáreas uva. Juan Prates, su ingeniero agrónomo, le presentó a Marcos Etchart, que desde 2005 los acompaña como enólogo. La primera cosecha fue en 2007 y dio como resultado 450 botellas de Pasacana. Se lo dio de probar a Francis Mallmann, su amigo de la infancia, que no sólo lo ponderó, sino que además le compró la mitad de la producción. “Después de eso nos dieron un muy buen puntaje Parker en una zona que hasta entonces era ignota”, apunta sobre el ranking del enólogo estadounidense Robert Parker. “A veces no alcanza con que el vino sea bueno. Todos necesitamos que nos ayuden a que se conozca”, reflexiona Fernando.

Las viñas de Bodega Dupont reciben visitantes. Estrella Herrera

Tras dejar su casa de Pilar, en 2008 se mudó definitivamente a Maimará. “El vitivinicultor tiene que vivir en la viña, si no cualquiera aterriza y te dice lo que tenés que hacer”, apunta, mientras probamos Sikuri, un Syrah riquísimo. “Tardamos una década en recuperar la plata que habíamos invertido”, rememora. ¿Su gran logro? Haber conseguido el IG (indicación geográfica) de esta zona, que es el paso previo a la denominación de origen. Le llevó ocho años demostrar que aquí hay características únicas y bien definidas. “Con Alfi González, de Bodega Amanecer Andino, y Javier Vargas, de Bodega Perchel, vimos consolidarse a todos los proyectos que hoy están en marcha”, señala.

Bodega Dupont está emplazada en Maimará. Estrella Herrera

Cuenta que haber sido testigo e impulsor del desarrollo vitivinícola de la Quebrada lo pone tan orgulloso como el equipo estable que formó con Amelia, el ingeniero agrónomo Juan Prates, el enólogo Marcos Etchart y el encargado de la finca, Ariel Apaza. “Para armonizar en los grupos tenés que ser estratega. Yo no tenía buen tino, no nací así, pero aprendí y es todo un logro”, cuenta Federico, que es honesto y está tan o más enamorado de la Quebrada que cuando llegó.

Sikuri es uno de los vinos ponderables de Bodega Dupont. Estrella Herrera

Datos útiles

Bodega Dupont. Coordinan recorridos por la finca y bodega (que vinifica en tanques de acero inoxidable) a cargo del guía Fernando Mazarán. De la plantación de Malbec, Syrah, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc venden seis etiquetas: Franc Dupont, Cabernet Franc; Sikuri, syrah; Punta Corral (Malbec, Syrah y Cabernet Cranc), Rosa de Maimará (Syrah y Cabernet Sauvignon), Pasacana (Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah) que es tope de gama como el Pasacana Integral que lleva el mismo blend, pero no va a tanques y fermenta en madera. Hacen visitas de 45 minutos con copa de Punta Corral y algo para picar. No guiarse por Google Maps para llegar, sino por indicaciones al hacer la reserva. Abren de lunes a sábados de 11 a 18. Desde $10.000 la guiada. Costanera Calveti s/n. T: +54 9 (3884) 73-1918. IG: @bodegadupont