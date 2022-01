¿Por qué The After Party es la serie que deberías estar mirando?

Si sos fanático de los dramedies criminales, detectivescos y con algo de misterio, quizá te encuentres frente a tu mejor momento de la televisión. Es que al estreno de The Flight Attendant (HBOMax) y Only Murders In The Building (Star+) -dos ficciones brillantes que sí o sí tienen que mirar-, este último viernes se sumó The After Party de AppleTv+. Creada por Christopher Miller (The Lego Movie, Spider-Man: Into the Spider-Verse) es una propuesta fantástica si amaste “El misterio de la guía de ferrocarriles” de Agatha Christie o, si somos honestos, casi cualquier libro de la autora británica.

¿Qué tenés que saber sobre The After Party?

"The After Party". Foto gentileza de AppleTv+ Aaron Epstein

Con sus tres primeros episodios ya disponibles en AppleTv+, éstas son las cinco cosas que tenés que saber antes de darle play:

Definida como un dramedy criminal, la serie se centra en un grupo de ex compañeros del secundario que se reencuentran para la fiesta de aniversario de su graduación . Post-encuentro, la celebración sigue en la lujosa casa de quien termina siendo la víctima de un extraño accidente. Bajo la dinámica en la que todos se convierten en sospechosos, una extravagante detective intentará descubrir quién es el culpable .

criminal, . Post-encuentro, la celebración sigue en la lujosa casa de quien termina siendo la víctima de un extraño accidente. . La temporada va a tener tan solo ocho episodios de 50 minutos de duración . Con los tres primeros ya disponibles, AppleTv+ irá estrenando uno por semana.

. Con los tres primeros ya disponibles, AppleTv+ irá estrenando uno por semana. Cada uno de los capítulos se centra en uno de los compañeros del colegio y, ahora, sospechosos . ¿Lo más divertido? No se trata solo de un cambio de perspectiva, sino que cada uno de los episodios además cambia de género narrativo. Tenés desde un musical y un episodio de acción, hasta una comedia romántica.

. ¿Lo más divertido? No se trata solo de un cambio de perspectiva, sino que cada uno de los episodios además cambia de género narrativo. Tenés desde un musical y un episodio de acción, hasta una comedia romántica. El equipo detrás de esta serie está conformado por Christopher Miller (quien es el creador, director, parte del equipo de guionistas y productor ejecutivo) y Phil Lord (quien se suma como productor ejecutivo).

(quien es el creador, director, parte del equipo de guionistas y productor ejecutivo) (quien se suma como productor ejecutivo). El elenco está repleto de caras que conocés: Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zoë Chao, Ike Barinholtz, Ben Schwartz, Ilana Glazer, Jamie Demetriou y Dave Franco.

"The After Party". Foto gentileza de AppleTv+ Aaron Epstein

En primera persona: charlamos con sus protagonistas

Tuvimos la oportunidad de charlar con varios de sus protagonistas y esto fue lo que nos contaron:

Zoë Chao

Su personaje se llama Zoë y es una artista plástica que terminó trabajando con vicedirectora en el colegio. Recién divorciada, esta fiesta se supone es su ‘noche libre’ en donde solo espera divertirse: “Zoë y Brett se separaron hace muy poco, así que ella está en esta etapa de ser una nueva madre soltera. Además tiene un trabajo en el cual nunca se hubiese imaginado terminar, es una artista que no está poniendo en práctica su don y eso la hace sentirse muy desconectada de todas las cosas que la hacen feliz”, y Chao nos cuenta un poquito más: “ Creo que en algún punto ella siente que siempre jugó a lo seguro y ahora está dispuesta a dejar de hacerlo. Así que está yendo a esta reunión, soltera por primera vez en 17 años y con ganas de volver a sentirse viva y hacer cosas que nunca antes había hecho. Pero -lamentablemente- su ex está ahí porque también es su fiesta de aniversario de graduados”.

Ike Barinholtz

Brett es el ex-marido de Zoë: “ Es la clase de persona que la secundaria fue su cresta de la ola ¿verdad? Ahora está más grande y no es una persona feliz , además de que siente que no puede renunciar a su matrimonio. Así que está yendo a la reunión con una misión muy clara: recuperarla. En su cabeza cree que si puede tener a su mujer de regreso, todo el resto se va a solucionar. Pero como normalmente pasa en la vida, ese no va a ser el caso”, nos contó Ike quien es el protagonista del episodio de acción: “Cuando ví el guion estaba muy emocionado porque soy un enorme fanático de las películas de acción. Así que trabajar con coreográfos de peleas, extras de riesgo y tener la oportunidad de estar luchando, saltando de un auto y diciendo frases pegadizas... fue divertidísimo”.

Sam Richardson

Dando vida a Aniq, un diseñador de cuartos de escape que estuvo siempre enamorado de Zoë, s u personaje llega a la fiesta con la esperanza de tener una oportunidad con su amor de la adolescencia . “Todo el concepto de la serie me pareció sumamente atrapante”, nos contó sobre por qué decidió sumarse a la ficción y agregó: “Tener un asesinato contado a través de diferentes perspectivas y que, a su vez, cada una de ellas sea contada desde un género distinto, me pareció un concepto TAN cool. Pensé ‘Quiero ver esto y... más importante, quiero ser parte de esto’. También soy un enorme fanático de Chris Miller y Phil Lord”. Dos personas de quien además valoró mucho las posibilidades que le brindaron en el set: “Tuvimos la oportunidad de traer algo de improvisación a nuestros personajes. Chris es un director brillante y receptivo para quien, la improvicación, es también parte de su proceso creativo. Así que nos permitió jugar con eso. Fue fantástico”.

Ben Schwartz

También con su propia misión, Yasper es el personaje interpretado por Ben Schwartz y quien llega a la fiesta con la búsqueda de tener su segunda oportunidad en lograr cumplir sus sueños como músico . Protagonista del episodio de comedia musical, sus canciones pegadizas te van a acompañar para siempre: “Toda la serie fue un ejercicio increíble. La posibilidad de poder trabajar en todos estos géneros narrativos... Yo no sé si alguna vez iba a tener la oportunidad de participar de una película de acción pero, con el episodio de Ike Barinholtz, tuve esa chance”, nos confesó y agregó: “Todo fue tan pero tan emocionante, además de un ejercicio actoral increíble. Tengo a este personaje y tengo que pensar cómo actuaría en cada uno de estos escenarios. Fue muy pero muy divertido”.

Ilana Glazer

Dando vida a Chelsea, es el personaje que parece más conflictivo desde el inicio de la historia y esto es (quizá) lo que la convierte en una de las principales sospechosas. Cambiando muchísimo dependiendo la perspectiva desde la cual la conocemos, Ilana nos contó un poco cómo fue vivir esa experiencia: “Fue tremendamente divertido poder dar vida a Chelsea. Sobre todo porque ella cree tanto en su versión que se sintió un poco un ‘truco’ cuando fue su turno. Al punto que yo -en personaje- le decía ‘Relajate, no es todo como crees que es’”, y agregó: “Cada vez más siento que actuar es un viaje psicodélico dentro de tu propio cuerpo y ella está tan loca que se sintió como un delirio darle vida. Pero también fue muy satisfactorio ver cómo va cambiando a lo largo de la temporada”. Además, nos adelantó un poquito de su propio capítulo: “Mi episodio tiene los elementos de un thriller psicológico y creo que es, en algún punto, el que más se distancia de la comedia, pensando en el contexto general de la serie ¿verdad?”

Jamie Demetriou