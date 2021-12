Volvió “Sex and The City”: te contamos lo que tenés que saber sobre este regreso y si vale la pena mirarlo

Seas de la generación que la vio durante su emisión en vivo o que disfrutó de sus varias repeticiones en Cosmopolitan Tv, es fácil reconocer que “Sex and the City” es una de esas ficciones que abrieron cientos de puertas. Protagonizada por cuatro amigas y con la ciudad de Nueva York como su principal escenario, es una de las primeras series que se permitió hablar de sexualidad femenina desde una perspectiva de género sin antecedentes. Pero no solo eso: habló de sororidad, de amistad, de la búsqueda del amor, de las dificultades de lograr el éxito laboral y de sexismo en los diferentes ámbitos diarios.

Aunque ni en nuestros más locos sueños hubiésemos imaginado posible volver a verlas en la pantalla chica, “And Just Like That” ya no es un proyecto en producción sino que podemos disfrutar de sus primeros episodios hoy mismo ¿Qué tenés que saber y qué nos pareció el regreso de este grupo de amigas?

Foto gentileza de HBO Max

Si todavía no la viste

Acá lo que tenés que saber antes de darle play a los primeros episodios:

La sinopsis oficial no es muy diferente de lo que ya sabemos de la serie en general: durante la temporada, acompañaremos a estas tres amigas inseparables mientras navegan las dificultades laborales, amorosas y de su propia relación. Pero en vez de hacerlo en sus 30, “And Just Like That” se centra en los desafíos de ser una mujer de 50 en la cosmopólita ciudad de Nueva York.

La mayoría del elenco original volvió para esta producción: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Chris Noth, David Eigenberg, Evan Handler, Mario Cantone y Willie Garson (quien falleció en septiembre de este año). Quien no estará presente es Kim Cattrall.

La temporada va a tener 10 episodios en total.

La serie estrena en HBO Max y ya están disponibles los dos primeros episodios.

Foto gentileza de HBO Max

Si querés saber un poquito más del regreso (pero no te gustan los spoilers)

Ya con los dos primeros episodios disponibles podemos adelantar un poquito qué podemos esperar de esta temporada y compartir con ustedes nuestras primeras impresiones de “And Just Like That”. Sin spoilers, te compartimos con qué te vas a encontrar durante este regreso: