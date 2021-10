‘The Beatles: Get Back’: mirá el trailer del nuevo documental de la banda con material nunca antes visto

Disney + compartió el primer tráiler de su docuserie original The Beatles: Get Back, que llegará a la plataforma de streaming en los próximos días. La serie documental dirigida por Peter Jackson incluye imágenes restauradas nunca antes vistas. Se trata de una producción de tres partes, que se estrena el 25 de noviembre y continuará el 26 y 27 de noviembre.

El tan esperado Get Back sigue a la banda en enero de 1969 en el estudio mientras escriben y graban 14 canciones nuevas antes de su primer concierto en vivo en más de dos años. La presión desafía a los Fab Four. En el tráiler, se ve a la banda en el estudio, y se puede apreciar cómo las tensiones aumentan, pero también, la química y la camaradería que existía entre George Harrison, Paul McCartney, John Lennon y Ringo Starr.

The Beatles: Get Back incluye escenas nunca antes vistas que fueron filmadas por el director Michael Lindsay-Hogg durante 21 días, así como audio que nunca se escuchó antes. Cuenta con un registro de la última actuación en vivo de los Beatles en la terraza en Savile Row de Londres, además de canciones de los dos últimos LP del grupo, Abbey Road y Let it Be.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.