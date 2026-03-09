Modo power

Hay semanas en las que todo pide más energía. Más movimiento, más organización, más impulso para que la agenda no se desborde. Y en ese ritmo, contar con beneficios concretos hace la diferencia. Eso lo entiende muy bien Club LA NACION, que propone descuentos que acompañan y potencian la rutina, desde marcas deportivas hasta hamburgueserías y puntos de encuentro que resuelven cualquier comida.

Si marzo te dio ganas de activar el cuerpo, nada mejor que acompañar esa motivación con unas buenas zapatillas. Y en Adidas, la innovación técnica es parte del ADN de la marca. Modelos pensados para running con tecnologías de amortiguación como Boost o Lightstrike, líneas específicas para training con mayor estabilidad y agarre y opciones urbanas que combinan rendimiento y diseño permiten elegir según el tipo de rutina y objetivo. Ya sea para sumar kilómetros, volver al gimnasio o simplemente caminar más durante la semana, invertir en un buen par no es un detalle menor.

El rendimiento también se construye con lo que llevamos puesto. Por eso, Forleden propone una línea de indumentaria deportiva pensada para entrenar con comodidad y sin distracciones: calzas súper sentadoras, tops con soporte, remeras livianas y buzos que acompañan tanto una rutina de gimnasio como una caminata al aire libre. Todo, de las más reconocidas marcas. Prendas funcionales, de diseño simple y versátil, que permiten armar conjuntos completos para moverse con libertad y sostener el ritmo durante toda la semana.

Y después de entrenar, también vale el premio. En YPF Full, la pausa funciona como extensión natural de la rutina: un café recién hecho (desde espresso hasta opciones más elaboradas), jugos, licuados o algo dulce o salado para recuperar energía. Las tiendas suman mesas cómodas y un entorno práctico que permite frenar unos minutos, hidratarse y reorganizar el día antes de volver a la agenda. Además, para quienes entrenan temprano o salen directo del trabajo, se vuelve un punto estratégico en el camino. Activar el cuerpo es clave, pero sostener el ritmo también implica saber recargar a tiempo y elegir paradas que acompañen el movimiento.

Todoterreno

Adidas

15% en locales adheridos todos los días

www.adidas.com.ar

Forleden

15% en compra online y presencial todos los días

www.forleden.com.ar

Mostaza

30% para socios BLACK los jueves y 20% para BLACK y Premium todos los días

www.mostazaweb.com.ar

Skechers

15% en locales adheridos todos los días

www.skechers.com.ar

Sportline

15% en compra online y presencial todos los días

www.sportline.com.ar

YPF

15% en YPF Full todos los días hasta el 31.3

www.ypf.com

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.