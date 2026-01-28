Wine Star Awards. El vino argentino obtuvo dos grandes premios en Nueva York

El vino argentino piso fuerte en la gala de los 26° Wine Star Awards que se celebró este lunes en The Glasshouse, en la ciudad de Nueva York. Dos de las categorías más relevantes de estos premios que otorga la revista especializada Wine Enthusiast fueron para Luigi Bosca, que fue nombrada como Mejor Bodega del Nuevo Mundo (New World Winery of the Year), y Alejandro P. Bulgheroni, quien recibió el reconocimiento Lifetime Achiement Awar.

Todos los ganadores en el escenario de los premios

Considerado uno de los premios más respetados del mundo del vino, el Lifetime Achievement Award distingue a personalidades e instituciones que han contribuido de manera excepcional al desarrollo y evolución del sector a nivel global. No es el primero para una figura del vino argentino: con anterioridad recayó en manos de Nicolás Catena Zapata.

En esta ocasión, Bulgheroni fue reconocido por su visión innovadora y comprometida con la sustentabilidad que se encuentra detrás de las 15 bodegas, en 6 países, que integran el grupo Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (ABFV): “Siento que cada bodega, cada destino, refleja una filosofía de herencia, cultura y lujo sostenible. Cada una de estas bodegas comparte el mismo espíritu: crear vinos que reflejen el alma del lugar, elaborados con un profundo respeto por la naturaleza, la innovación, la tradición y la hospitalidad”, dijo al recibir el galardón.

Alejandro Bulgheroni al recebir la distinción

Nuevo mundo

En el caso de Luigi Bosca, la distinción destacó la trayectoria, la innovación y la proyección internacional de esta bodega que logró conjugar tradición y vanguardia para reinterpretar el vino argentino y llevar al mundo la elegancia y singularidad de los grandes vinos mendocinos.

Alberto Arizu (p) y Alberto Arizu (h) en el escenario de los premios con la estatuilla en mano

Durante su discurso, Alberto Arizu (h), presidente ejecutivo y cuarta generación al frente de la bodega, subrayó: “Durante más de un siglo estudiamos los suelos al pie de la Cordillera de los Andes, exploramos alturas impensadas y aprendimos a convivir con un entorno duro y extremo que forjó nuestro carácter. Recibir hoy el premio a Mejor Bodega del Nuevo Mundo tiene para nosotros un significado muy especial: venimos del llamado Nuevo Mundo, pero con 125 años de historia remasterizando el vino argentino”.

El Paraíso, casa familiar de los Arizu en Mendoza

Este año Luigi Bosca celebra su 125° aniversario. Desde Wine Enthusiast destacaron su capacidad para llevar al mundo “un siglo de vinificación de lujo, Malbecs de alta calidad y excelencia mendocina”, consolidando su posicionamiento como referente del Nuevo Mundo.