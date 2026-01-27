The Lumineers en la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas para el show en Buenos Aires

The Lumineers confirmó su regreso a la Argentina con un show en Buenos Aires: tocará el 29 de abril de 2026 en el Estadio Malvinas Argentinas, como parte del Automatic World Tour 2026.

El dato clave para los fans es la salida a la venta: la venta general de entradas comenzará el viernes 30 de enero, a las 10.00, con tickets únicamente disponibles en AllAccess.

El grupo liderado por Wesley Schultz y Jeremiah Fraites promete una fecha “cargada de emoción” y con una puesta en escena alineada a su presente artístico, en un regreso presentado como “muy esperado” en la ciudad.

Cuándo y dónde es The Lumineers en Buenos Aires y cómo comprar entradas

Fecha: 29 de abril de 2026

Sede: Estadio Malvinas Argentinas (Buenos Aires)

Estadio Malvinas Argentinas (Buenos Aires) Entradas: venta exclusiva por allaccess.com.ar.

venta exclusiva por allaccess.com.ar. Venta general: viernes 30 de enero a partir de las 10.

Un regreso con repertorio de hits y un tour mundial 2026

Formados en Denver, Colorado, The Lumineers construyeron su camino desde la autogestión y los shows en clubes chicos hasta transformarse en una de las bandas más populares del folk contemporáneo, siempre con una marca fuerte en vivo y una relación cercana con el público.

El salto internacional llegó en 2012 con “Ho Hey”, el single de su álbum debut homónimo: según la producción, ese trabajo alcanzó el puesto 2° del Billboard 200, obtuvo certificaciones multiplatino y les valió nominaciones a los Grammy, incluyendo Mejor nuevo artista.

Con el correr de los años, la discografía fue ampliando su alcance. Su segundo álbum, Cleopatra, debutó 1° en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido; y dejó canciones como “Ophelia”, que —según la organización— supera el billón de reproducciones en Spotify.

En 2019, la banda profundizó un costado conceptual con III, un disco que, de acuerdo con el material de prensa, fue aclamado por la crítica y volvió a liderar rankings alternativos con “Gloria”. Más tarde, Brightside reafirmó su vigencia con un sonido más expansivo y directo, con presencia en el top ten en mercados principales y nuevos 1° en charts de Alternative y Adult Alternative, según la producción.

Un antecedente de gira récord y colaboraciones

El último tour del grupo fue, siempre según la producción, un hito por escala: más de 1,1 millones de tickets vendidos en 120 ciudades de 29 países, con shows en estadios como Coors Field (Denver) y Wrigley Field (Chicago), donde aseguran que rompieron récords de asistencia y recaudación.

En paralelo, la banda también sumó colaboraciones con artistas como P!nk, Zach Bryan, Noah Kahan y James Bay, un movimiento que amplió su universo sin abandonar la identidad que los define.