Super Jump, el parque inflable más grande de la Argentina que propone un recorrido con obstáculos, toboganes y desafíos interactivos, volvió a instalarse en la ciudad para sumar un plan bajo techo durante enero y febrero. En esta oportunidad, el evento se realiza en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) en Recoleta y está pensado para distintas edades, con ingreso habilitado desde los 3 años.

El parque inflable más grande de la Argentina en Recoleta: cómo comprar las entradas y todos los detalles

La experiencia se organiza en turnos de 50 minutos y con cupos por franja horaria para asegurar el funcionamiento y la seguridad durante el recorrido. A continuación, toda la información para saltar sin parar.

Cuándo y dónde es Super Jump en CABA

Fechas: desde el 2 de enero de 2026 (enero y febrero).

desde el 2 de enero de 2026 (enero y febrero). Horarios: por turnos de 50 minutos; los horarios disponibles dependen del día elegido y se ven al seleccionar fecha y hora en la compra online.

por turnos de 50 minutos; los horarios disponibles dependen del día elegido y se ven al seleccionar fecha y hora en la compra online. Sede: Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC).

Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC). ¿Dónde?: Av. Pres. Figueroa Alcorta 2099, Recoleta, CABA.

Av. Pres. Figueroa Alcorta 2099, Recoleta, CABA. Entradas desde $18.000: en boletería, en efectivo (cupos limitados). Online figura $20.700 (detalle: $18.000 + $2.700).

Cómo es Super Jump

Para asistir a Super Jump se recomienda asistir al menos 20 minutos antes del turno con el QR descargado

La propuesta es un circuito inflable “repleto de obstáculos, toboganes gigantes, zonas de competencia y desafíos interactivos”, con áreas de descanso y un sector gastronómico dentro del predio.

La organización detalla que el recorrido apunta a combinar juego y movimiento en un espacio amplio y controlado, con personal y protocolos de seguridad e higiene durante toda la actividad.

Precios, beneficios y medios de pago

Entradas: desde $18.000 en efectivo en boletería (cupos limitados). Online figura $20.700 (con un componente informado como cargo adicional de $2700).

desde $18.000 en efectivo en boletería (cupos limitados). Online figura $20.700 (con un componente informado como cargo adicional de $2700). Beneficios: el sitio del organizador menciona “10% de descuento en efectivo pagando en la boletería del evento” (cupos limitados).

Cómo comprar online las entradas para Super Jump

Ingresar desde sitio oficial aquí,

Elegir cantidad de personas,

Seleccionar fecha y horario disponible y

Completar el pago para descargar el QR.

El parque inflable más grande de la Argentina en Recoleta: cómo comprar las entradas y todos los detalles Gentileza

Servicios, accesibilidad y recomendaciones prácticas