El parque inflable más grande de la Argentina en Recoleta: cómo comprar las entradas y todos los detalles

La experiencia funciona y todo enero y febrero en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con obstáculos y toboganes gigantes; entradas desde $18.000 y venta por turnos
- 3 minutos de lectura'
Super Jump, el parque inflable más grande de la Argentina que propone un recorrido con obstáculos, toboganes y desafíos interactivos, volvió a instalarse en la ciudad para sumar un plan bajo techo durante enero y febrero. En esta oportunidad, el evento se realiza en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) en Recoleta y está pensado para distintas edades, con ingreso habilitado desde los 3 años.
La experiencia se organiza en turnos de 50 minutos y con cupos por franja horaria para asegurar el funcionamiento y la seguridad durante el recorrido. A continuación, toda la información para saltar sin parar.
Cuándo y dónde es Super Jump en CABA
- Fechas: desde el 2 de enero de 2026 (enero y febrero).
- Horarios: por turnos de 50 minutos; los horarios disponibles dependen del día elegido y se ven al seleccionar fecha y hora en la compra online.
- Sede: Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC).
- ¿Dónde?: Av. Pres. Figueroa Alcorta 2099, Recoleta, CABA.
- Entradas desde $18.000: en boletería, en efectivo (cupos limitados). Online figura $20.700 (detalle: $18.000 + $2.700).
Cómo es Super Jump
La propuesta es un circuito inflable “repleto de obstáculos, toboganes gigantes, zonas de competencia y desafíos interactivos”, con áreas de descanso y un sector gastronómico dentro del predio.
La organización detalla que el recorrido apunta a combinar juego y movimiento en un espacio amplio y controlado, con personal y protocolos de seguridad e higiene durante toda la actividad.
Precios, beneficios y medios de pago
- Entradas: desde $18.000 en efectivo en boletería (cupos limitados). Online figura $20.700 (con un componente informado como cargo adicional de $2700).
- Beneficios: el sitio del organizador menciona “10% de descuento en efectivo pagando en la boletería del evento” (cupos limitados).
Cómo comprar online las entradas para Super Jump
- Ingresar desde sitio oficial aquí,
- Elegir cantidad de personas,
- Seleccionar fecha y horario disponible y
- Completar el pago para descargar el QR.
Servicios, accesibilidad y recomendaciones prácticas
- Edad: ingreso permitido a partir de los 3 años; indicado para personas de 3 a 70 años.
- Menores: los menores de 6 años ingresan con un adulto y ambos abonan entrada.
- CUD: se informa que niñas y niños con CUD abonan entrada e ingresan con un acompañante sin cargo.
- Clima: no se suspende por lluvia (actividad en lugar techado).
- Recomendación: asistir al menos 20 minutos antes del turno con el QR descargado.
- Reglas del predio: uso de medias obligatorio; no se permite ingresar al inflable con mochila/bolso ni con alimentos o bebidas (sí se permite el ingreso al predio con esos elementos).
