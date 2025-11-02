Bienestar Fest: con 3000 personas superó todas las expectativas: hoy sigue y promete más en el Hipódromo de Palermo

Con una convocatoria que superó las expectativas, 3000 personas se acercaron al Hipódromo de Palermo para vivir la primera edición del Bienestar Fest, un evento sin precedentes organizado por LA NACION junto a OSDE que invita a conocer la experiencia del bienestar inmersivo. La buena noticia es que hoy sigue con una agenda imperdible. Para conocerla y sacar entradas hacé clic acá.

La mañana arrancó con una fila que de dos cuadras: personas que anhelaban difrutar y lo lograron.

Un festival no apto para quien no busca divertirse Ignacio Arnedo

Vestidos con ropa cómoda −en su mayoría deportiva−, los fanáticos del mundo wellness aguardaban la apertura de puertas del evento con sus mats en mano, gorros, anteojos de sol y botellas de agua. “Venimos porque elegimos el bienestar como una opción de vida”, aseguró Claudia Sturtz, de 55 años, al ser consultada sobre qué la motivó a asistir. “Vengo desde temprano, pero la charla que más ansío escuchar es la del Dr. Conrado Estol; y, si mi amiga me acompaña, animarme a tomar una clase de taichí”, añadió.

Conrado Estol junto a Dolores Pasman, editora jefe de LNBienestar Camila Godoy

Su acompañante, Susana, con la que comparten el fanatismo por el bienestar, señaló: “La oferta de actividades es increíble, si bien no me quiero perder el taller de crianza de Maritchu Seitún, voy a aprovechar este día para sumarme en clases de entrenamiento que nunca antes probé”, destacó.

Bienestar Fest por LA NACION

Lo que ambas dijeron es lo que reflejan los cientos de entusiastas que ingresaban al icónico predio de Palermo en el que los esperarían seis espacios diferentes con actividades, speakers e instructores de todo tipo. Daniel Tangona, Dafne Schilling y Zoe Gotusso eran tan solo algunos de los nombres que más replicaban en sus conversaciones.

La gente asistió con ropa cómoda Camila Godoy

La consigna es bien clara: 'soltá, sentí, animate’. Pero, más que una estrategia de marketing, en este caso fue también una guía para moverse con autonomía por el predio y sus múltiples islas de actividades: el Escenario Principal Flux, la Isla Zen, la Zona Chill y el Espacio Inspiración. Además de las islas de Megatlon.

Quienes fueron pudieron disfrutar de un sábado único: se movieron, relajaron y hasta compraron. El festival que propone una agenda con 6 espacios con actividades en simultaneo tiene opciones para todos los gustos: yoga, taichí, meditación, soundhealing y charlas sobre neurociencia y nutrición, entre otras propuestas.

Miles de personas llegaron temprano y le pusieron toda la onda al Bienestar Fest. Ignacio Arnedo

A partir del mediodía del sábado, gente de todas las edades empezó a llegar a Libertador y Dorrego. Quienes no habían sacado entradas tuvieron que hacer una fila de más de una cuadra para poder acceder a un ticket que tiene un precio irrisorio: $20.000 con la posibilidad de adquirir 2 x1 con Club LA NACION Y Más OSDE.

Eso sí: la gran mayoría llegó con su lona o mat. Gonzalo y Florencia, de Lomas de Zamora, aprovecharon el día entero para estar al aire libre. “En nuestra vida cotidiana hoy estamos haciendo cross-fit y anteriormente hice pilates. Vinimos porque nos gusta esto de relajarse y estar en contacto con la naturaleza”, señalaba Florencia.

El cronograma, tan amplio y variado, permite crear una “agenda propia”. El sábado la gente pasaba de un escenario al otro; del paseo de compras hacia el patio gastronómico; y de las islas de entrenamiento by Megatlón hacia la Isla Zen en la que disfrutaban de actividades más tranquilas como meditaciones, clases de taichi y charlas sobre el manejo de las emociones.

Sin embargo, los asistentes más que recorrer, preferían hacer paradas y fijarse la grilla de actividades de los diferentes espacios en sus teléfonos y, tras decidirse, bloqueaban pantallas y marchaban hacia una nueva aventura.

Con actividades cada hora, y un cierre musical a cargo de Zoe Gotusso, en el escenario principal Flux se logró crear un clima que invitó al reseteo.

Zoe Gotusso cerró la primera jornada del Bienestar Fest Camila Godoy

La actividad comenzó a las 12hs con muchísimo movimiento. Clases del coach Daniel Tangona, Animal Flow con Agustín Carmuega y Ecstatic Dance con Sofi Lofi.

El coach Daniel Tangona dio el puntapie inicial en el escenario principal Flux. Camila Godoy

La puesta en escena de los tres referentes lograron “romper el hielo”. ¿El objetivo? Activarse. Así se pudo ver cómo la gente se movía simulando el movimiento de los animales y soltaba energía sintiendo la música. “La salud es el nuevo lujo”, insistía Tangona desde el escenario.

La DJ Sofi Lofi cautivó con su propuesta de ecstatic dance Camila Godoy

Andrea se preocupa por mantener una alimentación saludable y de practicar todo aquello que hace bien. “Vine porque me llamó la atención el nombre. El bienestar es algo que hoy en día está en segundo o tercer plano. La sociedad hoy tiene otras prioridades. Por eso creo que esta iniciativa es muy buena”, afirmaba mientras miraba la agenda de los diferentes espacios.

Agus Carmuega enseñó ejercicios de Animal Flow Camila Godoy

La diversión también parte de la propuesta: reirnos de nosotros mismos Ignacio Arnedo

La experiencia de Marcos Apud fue un viaje de autoconocimiento. “La gente puede descubrir cómo su mente puede ser su mayor aliada o su principal saboteadora, y cómo reprogramar esos circuitos con herramientas que podés aplicar todos los días, sin depender de dispositivos ni laboratorios. Solo con tu cuerpo, tu respiración y tu conciencia”, relataba el biohacker que conmocionó al público con su propuesta.

Marcos Apud y un viaje de autoconocimiento para descubrir cómo la mente puede ser la mejor aliada. Camila Godoy

Luego, el Rufián convocado por Rexona contagió a los fans con sesiones de movimiento, en tanto Dafne Schilling, creadora de Intención en Movimiento, arengó a una multitud desde el escenario principal combinando el baile, el juego, el yoga y la respiración.

El Rufian activó con su magia Camila Godoy

Dafne Schilling en plena acción Camila Godoy

“Estoy acostumbrado a entrenar, pero nunca hice algo así. Sentí músculos que no sabía que tenía”, declaró casi sin aire Tomás, 31 años, asesor de ventas, que fue con su pareja y que acababa de terminar la práctica de ‘Intención en Movimiento’ que lideró Dafne Schilling.

Calzas, gorros y zapatillas de todos los colores daban cuenta de que nadie asistió con motivo de ‘ir a pasear’ sino para marcar un antes y un después en su calidad de vida.

Otros infaltables de la jornada fueron los helados de fruta, snacks con hummus para untar y los jugos naturales que parecían ya extensiones del cuerpo de lo demandados que eran en el patio de comidas. Muy cerca de la zona gastronómica el espacio Foodit, la plataforma de recetas de LA NACION invitaba a jugar y ganarse premios muy tentadores.

Un espacio para inspirarse

Se respira bienestar, fue el comentario en el que coincidían los asistentes. Fue el caso de Betina, que, en su primera experiencia en el mundo del autocuidado, encontró en la charla de Pinky Zuberbühler en el espacio de Inspiración lo que buscaba y no sabía. “Quiero entrar en este mundo de bajar la ansiedad. Me encantó lo de Pinky porque me hizo abstraerme de todo y me llegó cuando dijo que en realidad no es que somos ansiosos, sino que sentimos ansiedad y la podemos soltar”, contaba.

En el espacio Inspiración, Pinky Zuberbühler propuso una meditación para manejar la ansiedad. Camila Godoy

En esa misma carpa también hubo espacio para aprender a cocinar cuando la cocinera Karina Gao realizó un Showcooking.

Karina Gao cocinó ante más de 300 personas Camila Godoy

A los pocos minutos, Paula Echeverría, especializada en terapia transformacional rápida (TTR), “hipnotizó” a la gente para atraer abundancia.

Paula Echeverría "hipnotizó" a la audiencia Camila Godoy

Luego llegaron los fans de Nacho Monti, creador de la Terapia postural holística (TPH), el método que mejora la postura y alivia los dolores de espalda que siguen Manú Ginóbili y Pepe Sánchez, entre otros. “Hay que mover las fascias”, insistía en cada sutil movimiento. A los pocos minutos, Robertito Funes lo sorpendía con un móvil en vivo para La Nación Más.

Nacho Monti dio tips para mejorar la postura Camila Godoy

Los que buscaban conectar con el presente encontraron en Gaby Piccoli, autora de Del Autosabotaje al Autosalvataje - Manual de desbloqueo cuántico una práctica para lograrlo.

Gabi Piccoli mezclo una experiencia de charla con micro ejercicios Camila Godoy

Y Pablo Ferrero, el Dr. Sueño, dio tips para dormir bien y descansar. Y respondió una pregunta clave: ¿siesta si o no?

Dr. del Sueño habilitó a la gente a que llegue tarde a trabajar pero que descanse Camila Godoy

Sobre el cierre de las actividades en el espacio inspirador, Conrado Estol, uno de los neurólogos más reconocidos del país, referente en salud y bienestar, respondió preguntas del público sobre qué cambiar de la rutina para vivir mejor.

Sobre el final de la charla Conrado Estol tuvo fila de fans para sacarse fotos Camila Godoy

Chill para relajar

La Zona Chill fue el área elegida por quienes querían actividades más íntimas. Con musicalización de DJ Jaroc, y su fabulosa combinación de estilos como minimal, downtempo y progressive house, este espacio sorprendió con una actividad que invitaba a meditar y a conectar con el arte.

José Arocena más conocido como Jaroc concentrado durante "su momento" de conexión con la música Camila Godoy

Entre colores, pinturas y hojas, la facilitadora de bienestar Tere Prieto y la artista visual Romina Battaglini guiaron un espacio para pausar, cerrar los ojos y volver al eje.

La experiencia de PAE invitó a conectar a la meditación con el arte Camila Godoy

En la sesión de reflexología, los asistentes pudieron descubrir qué nos dicen los pies sobre cómo estamos. “El cuerpo está reflejado en los pies”, afirmaba Paula Regazzoni, reflexóloga holística que asegura que mediante técnicas de movilizaciones energéticas se logra el equilibrio perfecto del organismo.

En la sesión de Paula Regazzoni. los participantes trabajaron sobre sus pies Camila Godoy

Los sonidos también fueron protagonistas con la sesión de cuencos liderada por Laura Muller & Mariano Monzón. Una experiencia sonora y vibracional para entrar en estado de profunda relajación, equilibrar el sistema nervioso, calmar la mente y armonizar la energía.

Laura Muller y Mariano Monzón conectaron con el sentir a través de los sonidos Camila Godoy

Por otra parte, ningún padre quiso perderse los consejos sobre cómo trabajar nuestra autoestima y la de nuestros hijos de Maritchu Seitún, psicóloga especializada en orientación a padres, y Sofía Chas, su hija, licenciada en orientación familiar. Ambas son autoras del libro Me descubro a diario, donde hablan de la crianza, la pubertad y sus dificultades.

Maritchu Seitún y Sofía Chas respondieron preguntas de la gente sobre crianza Camila Godoy

Isla Zen

Un Bienestar Fest no sería tal si no tuviera un espacio zen. Por eso, el relax, la sanación y el autoconocimiento fueron los ejes de un sector más apartado, por el que pasaron el instructor de Chen Tai Ji Quan Federico Vila y la creadora del programa de transformación personal Shamanic & Healing Program Vicky Salguero.

El instructor de Chen Tai Ji Quan Federico Vila en plena sesión en la Isla Zen. Camila Godoy

Vicky Salguero inspiró a cómo sostener un camino de bienestar Camila Godoy

Pilar Pose y Uriel Santos, por su parte, también mostraron sus técnicas de especialistas en mindfulness, meditación y habilidades interpersonales ella, y sanación a través de la defumación y la limpieza energética él.

Pilar Pose y Uriel Santos invitaron a una pausa consciente con sahumos Camila Godoy

En las islas propuestas por Megatlón, el público rotaba entre clases de entrenamiento funcional, stretching y sesiones de masajes y chapuzones en bañaderas con agua helada (esto último es furor en el mundo de la salud y se lo conoce como Método Wim Hof). Allí, el tono era más activo y la música más marcada. En un rincón, un grupo de amigas salía de una clase de glúteos con toallas húmedas en mano y se ponía de acuerdo en cuál sería el food truck elegido para comer y recargar energías.

La gente lo dejó todo Camila Godoy

Además, entre las distintas clases, charlas, sesiones y shows musicales, el público pudo recorrer un mercado “boutique” con productos saludables, foodtracks y otras propuestas recreativas. Todo enfocado en el autocuidado, la vida sana y la conexión con nuestro interior.

Y en el espacio Ohlalá! Astral, los astros también fueron parte de la jornada: allí los más osados pueden consultar sobre su futuro a Sol Lisdero y su equipo de tarotistas, en tanto Pato Vidiella dará una charla sobre astrología.

Bajo un cielo mayormente despejado, el Bienestar Fest tuvo su primera celebración y va por más: hoy domingo se viene la segunda jornada para hacer ejercicios, descansar, disfrutar de un menú saludable y un gran cierre musical con Yami Safdie, la estrella pop del momento.

No te olvides de llevar

. Botella de agua (habrá puestos de recarga)

. Sombrero o gorro

. Lona o mat

. Protector solar

Última oportunidad

Para quienes deseen formar parte de la experiencia completa del ‘bienestar’ todavía queda la segunda jornada de este festival imperdible. La agenda del domingo 2 de noviembre arranca a las 12hs en el escenario principal con “Habitar el cuerpo a través del yoga”, con Micaela Pichniy, mejor conocida como @Yoguilover, quien enseñará mediante asanas a calmar la mente y conectar con el momento presente.

Brenda Cohen promete una sesión de 5 ritmos imperdible y Naty Franz, una práctica que cambiará mentes con su Método NF que incluye movimientos libres, tapping y ejercicios para elevar la energía.

En el espacio inspiración habrá una sesión de respiración consciente con Julieta Rubinstein. Instructora del Método Wim Hof y del de respiración consciente “The Breath Act” (el acto de respirar).

Chantal Abad es parte del show gastronómico que ya es un clásico de la televisión abierta

Showcooking con Chantal Abad, la cocinera estrella de la televisión compartirá su mirada sobre la gastronomía como un camino hacia el equilibrio y el disfrute junto con recetas y tips de cocina, una sesión de Soundhealing con Belén Ortega.

Belen Ortega, en acción

Una experiencia con más de 50 instrumentos con sonidos y vibraciones de instrumentos como cuencos, gongs y campanas inducirán a los presentes en un profundo estado de relajación.

También habrá espacio para profundizar sobre el Bienestar laboral: del equilibrio a la armonía, un taller organizado por Movistar que dará Myriam Álvarez Iturre, líder visionaria y coach innovadora en gestión de personas, como speaker.Cómo alimentar la microbiota y transformar tu salud” con el Dr. Facundo Pereyra será otro de los imperdibles de la agenda.

Facundo Pereyra hablará de reseteo intestinal Maju Franzan

Pegada a esta charla, los fanáticos de la cultura japonesa podrán enterrarse de que se trata la filosofía “Ikigai con Fer Niizawa. A través de reflexiones y ejercicios prácticos, el conferencista internacional y coach laboral mostrará cómo alinear el bienestar personal con los objetivos vitales y profesionales.

Fernando Niizawa, es bestseller y referente en Ikigai

El cierre del espacio de inspiración estará a cargo del el Dr. Daniel López Rosetti. con Recetas para vivir mejor y más tiempo. El reconocido especialista dará una charla donde explicará cómo cuidar el cuerpo, manejar el estrés y mejorar la calidad de vida de forma integral.

El Dr. López Rosetti estará después de las 17 hs Rodrigo Nespolo - LA NACION

En la zona chill, DJ. Jaroc, volverá a hacer magia con su música.

La propuesta es conectar con la música by Jaroc (José Arocena) Camila Godoy

Habrá experiencias sobre Cómo ganarle a la resistencia al cambio: emociones y manejo del estrés con María Roca. La doctora en psicología y coordinadora científica de la Fundación INECO, dará consejos para ganarle a la resistencia al cambio.

María Roca de Ineco

Yoga Facial con Carolina Winograd quien Enseñará ejercicios y automasajes para tonificar los músculos del rostro, mejorar la circulación y relajar las tensiones faciales.

Nico Iglesias autor del libro Meditación en zapatillas y enseñará a meditar.

Nicolas Iglesias promete enseñarte a meditar Fabián Marelli

Daniel Fersztand. El instructor del Método DeRose demostrará con ejercicios de respiración como tener control emocional en segundos, también realizará una clase del entrenamiento ancestral y habrá otra actividad de Animal Flow, Chi kung con Luciano Casalla, enseñará esta actividad que con movimientos suaves y conscientes combinados con la respiración equilibran la energía vital (chi).

Quienes se la perdieron el sabado podrán escuchar a Vicky Salguero sobre Cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo” o participar de la Pausa consciente y limpieza con sahumos con Pilar Pose y Uriel Santos. Los especialistas realizarán un momento de conexión interior que se acompañará con el uso de sahumos para limpiar energías y renovar el ambiente.”.

