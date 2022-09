Colesteatoma: qué es y cómo prevenir el problema de salud que sufre Yanina Latorre

Son semanas complicadas para Yanina Latorre. En el transcurso de los últimos diez días le diagnosticaron miringitis bullosa -infección auditiva que se caracteriza por la presencia de ampollas o vesículas en la membrana timpánica sin afectar el oído medio ni el externo- tras sentir fuertes dolores y zumbidos dentro del oído. Lo que parecía estar resuelto resultó empeorar, este fin de semana la panelista de LAM comunicó a sus seguidores mediante su cuenta de Instagram que su cuadro había empeorado fuertemente.

Lo que en su momento fue miringitis ahora es colesteatoma -un quiste cutáneo que se encuentra en el oído medio y el hueso mastoideo del cráneo- y como si la nueva condición fuese poco, los profesionales le advirtieron que necesitará someterse a una intervención quirúrgica.

Latorre no pudo contener el llanto y confesó: “Mi casa es un velorio”. Tanto su esposo como sus hijos están preocupados por el nuevo diagnóstico.

Además, contó que había estado desaparecida de las redes porque pasó días de angustia debido al parte médico. Aclaró también que este cuadro nuevo de salud no es consecuencia de la miringitis bullosa que tuvo días atrás, sino que esta última sirvió para que le descubrieran el quiste que tiene en el oído. “No tiene nada que ver lo que tengo con la gripe ni con la miringitis que tuve. Parece que debido a ese cuadro se destapó este otro. Ya lo tenía desde antes”.

Por último, anunció que se someterá a una resonancia magnética para evaluar la magnitud del quiste y averiguar si es congénito o el resultado de una otitis mal curada. “Esta sordera y este zumbido que tengo no se me va a ir hasta que me opere. Me tengo que acostumbrar a convivir, cosa que no es fácil”, acotó.

Lola Latorre preocupada por el estado de salud de su mamá Instagram: @lolitalatorre

¿Qué es un colesteatoma?

“Se define al colesteatoma como la acumulación benigna de epitelio escamoso queratinizado dentro del oído medio. Hay dos tipos principales de colesteatomas: el congénito y el adquirido. Existen algunas teorías que ayudan a explicar la etiología de esta enfermedad: una de ellas postula que el epitelio escamoso de la capa externa de la membrana timpánica migra a través de una perforación pasando a través del tímpano y hacia el oído medio mientras otra ,y quizá la más aceptada por los otorrinolaringólogos es la del bolsillo de retracción”, sostiene la Dra. Gabriela Perez Raffo, jefa del Sector Otología del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Añade la profesional que si bien es una lesión benigna, el colesteatoma puede causar daño en la cadena de huesecillos y erosionar hueso, dando lugar a complicaciones.

Síntomas:

Vértigo

Secreción del oído, que puede ser crónica

Hipoacusia en un oído

Sensación de llenura o presión en el oído

Pérdida del equilibrio

Disfunción de los músculos faciales

¿Cómo se diagnostica?

Según Top Doctors, el cuadro médico de referencia de la medicina privada a nivel internacional, un examen de oído puede diagnosticar un quiste o una abertura, llamada también perforación, en el tímpano, con secreción constante. El almacenamiento de células cutáneas viejas puede observarse con un microscopio o un otoscopio, instrumentos especiales que se utilizan para examinar el oído. En ocasiones se puede observar un grupo de vasos sanguíneos en el oído.

¿Qué tratamientos tiene?

Si no se interviene quirúrgicamente, los colesteatomas siguen creciendo. La cirugía suele ser exitosa la mayoría de las veces. Sin embargo, puede necesitar que un profesional del tema limpie el oído de vez en cuando. Para la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford la cirugía extirpa el colesteatoma del tímpano y del espacio detrás del tímpano, llamado oído medio y mastoideo. Suele ser muy difícil extirpar todas las células cutáneas del colesteatoma en una cirugía; por lo tanto el proceso requiere de varios procedimientos separados por meses.

En algunos casos se requieren dos o más cirugías para quitarlo, para vigilar la recurrencia del colesteatoma, y para reconstruir la audición, si es posible.

El colesteatoma se diagnostica mediante un examen de oído o puede observarse con un microscopio u otoscopio

¿Se puede prevenir?

“Los médicos debemos estar atentos y preocuparnos por la prevención del colesteatoma. La disfunción persistente de la trompa de Eustaquio puede causar bolsillos de retracción. La colocación temprana del tubo de ventilación (diábolos) puede eliminar la presión negativa del oído medio, reducir el riesgo de formación de retracciones y detener el inicio de la formación de colesteatoma. Otra consideración importante es la consulta precoz de los pacientes con colesteatoma. Muchos de estos pacientes han experimentado síntomas durante varios meses antes de ser vistos por un especialista en otorrinolaringología, y esto demora el diagnóstico. Asegurar un control periódico es crucial ya que los pacientes que tienen intervenciones quirúrgicas tardías a menudo tienen peores resultados”, confirma la Dra. Perez Raffo.

¿Cuál es la diferencia con la miringitis bullosa?

“Se define por la presencia de ampollas o vesículas en la membrana timpánica sin afectar el oído medio ni el externo. Su causa puede ser viral o bacteriana”, dice la Dra. Perez Raffo. Esta enfermedad se observa principalmente en niños, pero se puede presentar en adultos.

“Su diagnóstico se realiza a través del examen físico con la observación de la membrana timpánica pudiéndose identificar ampollas llenas de líquido transparente o ampollas hemorrágicas que ocupan parte o la totalidad de la membrana timpánica”, aclara Perez Raffo.

¿Cómo prevenir la miringitis bullosa?

Para la profesional Perez Raffo esta enfermedad no se puede prevenir directamente, pero al tratarse de una dolencia infecciosa es importante completar el esquema de vacunación establecido en el calendario nacional.

Los profesionales del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, España cuentan que este tipo de infección suele ser frecuente en los meses de primavera-verano y en especial, con la exposición prolongada al agua. El traumatismo, como la extracción de cera, la presencia de cuerpos extraños en esa zona, o el rascado de piel del conducto para aliviar la picazón, también pueden predisponer a la infección.