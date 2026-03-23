Cómo aprender a disfrutar cada instante, como si fuera el último

La vida es un viaje corto, más corto de lo que muchas veces imaginamos cuando somos jóvenes y creemos que todo es eterno. Con el paso del tiempo entendemos que los momentos verdaderamente valiosos no son los que acumulamos en cosas materiales, sino los que vivimos con intensidad, con presencia y con amor. Disfrutar la vida no significa hacer grandes hazañas todos los días, sino aprender a encontrar placer en lo simple: una comida compartida, una charla sincera, una caminata tranquila, un abrazo que dice más que mil palabras.

Comer no es solo alimentarse, es nutrir el cuerpo y también el alma. Elegir alimentos que nos hagan bien es una forma de respeto hacia nuestra vida. Nutrirnos es entender que cada célula responde a lo que le damos, pero también a cómo vivimos. Comer con personas que queremos transforma un acto biológico en un acto emocional. La mesa es encuentro, es historia, es pertenencia.

Las amistades y la familia son anclas en este viaje. Son quienes están cuando todo va bien y, sobre todo, cuando la vida se vuelve difícil. Cuidar esos vínculos es una inversión emocional que siempre da frutos. Pelear, guardar rencores o alimentar el ego solo roba tiempo valioso que jamás vuelve. Perdonar no siempre es fácil, pero libera. Y la vida, por ser corta, merece ser vivida con el corazón liviano.

Las amistades y la familia son anclas en este viaje Shutterstock

Vivir cada día como si fuera el último no significa vivir con miedo, sino con conciencia. Significa decir lo que sentimos, abrazar más, agradecer más, animarnos a empezar proyectos, aunque no sepamos el resultado. Cuando uno le cuenta sus sueños a Dios, no lo hace para delegar la responsabilidad, sino para entregar el miedo. Muchas veces los caminos se abren cuando dejamos de querer controlar todo.

Lo que pasó, pasó. El pasado puede enseñarnos, pero no puede definirnos. El futuro puede inspirarnos, pero no debe angustiarnos. El único lugar donde la vida realmente sucede es en el presente. Y el presente es un regalo.

Hoy es el día para disfrutar, para cuidar el cuerpo, para amar sin medida, para elegir paz en lugar de conflicto. Porque al final, la vida no se mide en años, sino en momentos que nos hicieron sentir verdaderamente vivos.