Coronavirus: La pediatra de 52 años que murió en La Rioja también tenía dengue

Liliana Ruiz, una médica de 52 años, es la primera fallecida en La Rioja por coronavirus . No había viajado a ningún destino. Estaba internada en una clínica privada de esa ciudad donde, según coincidieron algunas fuentes ante LA NACION, tenía antecedente de dengue, después neumonía y, finalmente, luego del hisopado, se confirmó Covid-19.

Ruiz, que era celíaca, llevaba más de una semana internada y, en el parte oficial de anoche, se dijo que estaba en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado. La sospecha es que podría haberse contagiado por el contacto con unos brasileños, pero no hay confirmación. Toda su familia está en cuarentena desde hace días.

Rolando Agüero, presidente de la Asociación de Profesionales de Salud de La Rioja (Aproslar), dijo a este diario: "Estamos conmovidos, impactados. Trabajamos juntos. No hay certeza de cómo se contagió, se está analizando. Tenía artritis reumatoidea como cuadro de base; es más triste no saber bien cómo fue el contagio, no había salido del país.

Voceros del Gobierno de La Rioja indicaron a LA NACION que la clínica privada donde estaba Ruiz, el Instituto Médico Quirúrgico Mercado Luna, fue cerrada por unos días para aislar a quienes están allí y hasta que se ordene la situación. "No fue clausurada, se está reorganizando", detallaron.

Desde Aproslar emitieron un comunicado por la muerte de la médica: "Liliana dedicó su vida a recibir bebés, guiarlos y curarlos durante su niñez y adolescencia. Esa fue su misión en la tierra. Una misión noble, generosa, de entrega hacia el bienestar de la gente y de la sociedad. Una querida compañera que será recordada para siempre, sobre todo porque fue una persona de bien y por la situación en la que sucedió . Desde la Asociación de Profesionales de la Salud, donde nos sentimos muy dolidos por estos sucesos, queremos acompañar en el dolor a sus familiares más cercanos".

Desde la asociación cuentan también que le había manifestado al ministro de Salud, en audiencia, las exigencias de la entidad "que son varias" e insisten en que quienes deben "estar al frente de esta lucha tienen que tener los equipos de protección personal adecuados y suficientes".

"Posteriormente le presentamos por escrito nuestras pretensiones para que el ministro y el gobernador las estudiaran. En el comité de crisis de la provincia, tenemos un representante que exige y va exigir la protección necesaria a los trabajadores, además de otras propuestas para colaborar en acciones que beneficien a la sociedad", agregan.

El Instituto Médico Quirúrgico Mercado Luna, donde murió la médica, difundió un comunicado en el que indica que la mujer, que era parte del staff de esa clínica, "ingresó por un cuadro febril respiratorio, con antecedentes de artritis reumatoidea, diagnóstico de dengue y triage negativo por falta de nexo epidemiológico manifiesto para coronavirus".

En el curso de la internación, describen, desarrolla una neumonía bilateral grave agresiva y rápidamente progresiva con insuficiencia respiratoria mecánica lo que activa el protocolo para Covid-19. "Se realizó el hisopado, se envió la muestra al Instituto Malbrán y el 29 se confirmó que era portadora", detalla.