El lugar de la casa donde se debe poner una taza con sal para atraer la abundancia y la riqueza, según el Feng Shui

La práctica del Feng Shui, disciplina china dedicada a armonizar los espacios, atribuye a la sal un papel purificador y estabilizador capaz de limpiar vibraciones densas y preparar el ambiente para recibir oportunidades.

De acuerdo con esta filosofía, su correcta ubicación dentro de la casa puede influir en la energía de la abundancia y en el equilibrio material.

En este enfoque, la sal no solo se usa para absorber humedad o depurar ambientes. También es vista como un símbolo de claridad y protección que contribuye a consolidar una base propicia para el flujo de prosperidad.

Por ello, los especialistas en el Feng Shui recomiendan colocarla en un recipiente de vidrio o cerámica, materiales asociados con transparencia y firmeza. Algunas personas incorporan monedas chinas o un hilo rojo para reforzar su carácter tradicional de resguardo y circulación del Chi.

Es fundamental renovar la sal de manera regular, especialmente si se humedece o forma grumos, con el fin de mantener la energía activa y receptiva a nuevas oportunidades.

Cuatro lugares clave para ubicar el recipiente con sal

Los expertos recomiendan cuatro puntos estratégicos dentro del hogar para ubicar la sal, con el fin de potenciar la energía de la prosperidad:

Puerta de entrada: la puerta de la casa es considerada la “boca del Chi”, es el lugar por donde ingresa la energía al hogar. Allí, un pequeño cuenco con sal puede favorecer la llegada de fortuna y la purificación del ambiente.

Cocina: asociada con el sustento y la nutrición, admite la presencia de un recipiente con sal sobre la mesada, en la alacena o cerca de una ventana para reforzar la estabilidad.

Área de trabajo o estudio: colocar sal en el escritorio puede activar oportunidades laborales, claridad mental y crecimiento profesional.

Esquina sureste: según el mapa Bagua, este sector corresponde al área de la riqueza. Ubicar allí un cuenco con sal se vincula con ingresos inesperados y fortalecimiento financiero.

Otras prácticas complementarias del Feng Shui que emplean sal como recurso energético adicional, tales como su colocación dentro de placares para promover claridad, en altares junto a velas, combinada con monedas chinas para rituales o en frascos transparentes como símbolo de reserva energética.

El uso de la sal dentro del Feng Shui es para favorecer la circulación del Chi: mantener los espacios despejados, aprovechar la luz natural y optar por colores suaves que contribuyan a la calma, reservando los tonos intensos para detalles puntuales.