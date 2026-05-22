¿Por qué algunos hombres se sienten tristes después de llegar al orgasmo? Esto dicen expertos

Expertos explican el origen fisiológico y emocional del vacío que algunos hombres experimentan después de un encuentro sexual satisfactorio. Un fenómeno recurrente pero poco visibilizado afecta la salud emocional masculina: la sensación de tristeza, vacío o irritabilidad inmediatamente después del orgasmo.

Conocido técnicamente como disforia postcoital, este cuadro no está relacionado con la falta de deseo o deficiencias en el rendimiento sexual, sino con procesos neuroquímicos y factores psicológicos que generan un malestar involuntario tras el clímax.

La química detrás del “bajón” emocional

La base de esta condición es principalmente fisiológica. Durante el acto sexual, el cerebro libera una carga masiva de neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina y las endorfinas, responsables de la sensación de euforia y conexión. Sin embargo, una vez alcanzado el orgasmo, estos niveles descienden de manera abrupta.

El Dr. Antonio José Sánchez Barbosa, sexólogo de Boston Medical, explica que este contraste pronunciado en el sistema nervioso es procesado por algunas personas como un malestar profundo. Esta transición de una alta activación a un estado de relajación y silencio fisiológico puede detonar sentimientos de desconexión, especialmente en individuos con antecedentes de ansiedad o depresión.

Durante el acto sexual, el cerebro libera una carga masiva de neurotransmisores Mladen Zivkovic - E+

Factores culturales y la soledad en la masturbación

Aunque la disforia postcoital puede afectar a cualquier género, en los hombres suele estar acompañada de un fuerte componente cultural. Según Sánchez Barbosa, el condicionamiento histórico ha impulsado a muchos hombres a reprimir sus emociones, lo que aumenta el desconcierto ante estos sentimientos.

Es importante señalar que este fenómeno no se limita al sexo en pareja; puede manifestarse también tras la masturbación. En estos casos, la respuesta fisiológica suele mezclarse con sentimientos de culpa o vergüenza, complicando la narrativa emocional del individuo sobre su propia sexualidad.

Estrategias de manejo y el valor del ‘aftercare’

Para mitigar el impacto de esta vulnerabilidad, los especialistas de Boston Medical subrayan la importancia de la responsabilidad afectiva. La comunicación con la pareja es fundamental para aclarar que esta respuesta es una reacción del sistema nervioso y no una falta de afecto o interés.

La herramienta recomendada es el aftercare:

Contacto tranquilo: Mantener cercanía física no erótica tras el coito.

Mantener cercanía física no erótica tras el coito. Respiración sincronizada: Ayuda a regular el sistema nervioso de forma compartida.

Ayuda a regular el sistema nervioso de forma compartida. Validación mutua: Crear un entorno seguro que contrarreste la sensación de aislamiento.

Cuando este patrón de tristeza se vuelve frecuente, afecta la autoestima o deteriora la relación, los expertos recomiendan acudir a consulta profesional para trabajar en la psicoeducación y regular las expectativas de rendimiento.