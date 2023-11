escuchar

Mundo hay uno solo, pero las maneras en que cada uno lo mira e interpreta son distintas y varía de acuerdo a los gustos, intereses e historias personales. Este concepto se trató en el quinto segmento de la 14va edición del recital de ideas más grande del mundo TEDxRíodelaPlata que ayer convocó en el Movistar Arena a más de 10.000 personas entre estudiantes, adultos mayores y un público repleto de curiosidad.

La primera oradora en contar la forma en que observa a su alrededor fue Kai Pacha, una eco emprendedora cordobesa apasionada por los animales, sobre todo de los pumas, especie que protege a flor de piel y por la que lucha de forma incansable para alcanzar la convivencia armoniosa entre estos animales y los ganaderos de la región. Para Pacha, rodearse de pumas y mirar la vida a su lado le trae grandeza, la empodera. “Son mis guías, mis maestros”, reflexiona.

Pero para conocer el origen de este ensamble con los pumas, hay que remontarse en el tiempo. “Cuando era chica vivía muy adentro mío. Miraba por la ventana y veía un mundo muy peligroso, entonces me volvía a cerrar en mí misma. Al tiempo me diagnosticaron autismo”, relata Pacha. Su santuario seguro era la Reserva de Pumakawa, una propiedad que sus padres establecieron con la misión de preservar la fauna silvestre, donde decidió mudarse al crecer. “Al llegar al lugar, carecía de conocimientos sobre el manejo de animales. De repente, se me acercó una puma recién nacida llamada Cacu, para que la cuidara. En varios momentos, seis veterinarios me sugirieron su eutanasia, pero no lo permití. Cacu vivió 23 años, convirtiéndose en una de las pumas más longevas de Argentina. Durante todo ese tiempo, nuestras almas estuvieron entrelazadas”, recuerda Pacha entre lágrimas.

Con la esperanza de que pudieran transformar su percepción de lo que representan los pumas y aprender a mirarlos con los mismos ojos que ella.

Y tal es el amor que Pacha sembró por los pumas, que un día, incluso invitó a la reserva a un grupo de ocho adolescentes que habían matado a uno de estos animales -episodio que además filmaron y subieron a las redes-, con la esperanza de que pudieran transformar su percepción de lo que representan los pumas y aprender a mirarlos con los mismos ojos que ella. “Les envié un mensaje a los chicos invitándolos a pasar una jornada con nosotros, para que puedan ver de cerca cómo nos relacionamos con los animales.”, cuenta Pacha. Al final del día “les presentamos a Talita, una de las crías que sobrevivió a la masacre. Algunos se acercaron, otros se sentaron en el piso, se taparon la cabeza con la capucha y lloraron. Yo estaba ahí, los miraba y escuché que le pidieron perdón”, rememora Pacha. Tal como dijo durante su exposición en el evento, estos animales le salvaron la vida, por esta razón, su misión es mostrarle al mundo su inmensidad.

Maia Mónaco se subió al escenario y le mostró al público de TED cómo mira al mundo. A diferencia de Pacha, lo suyo es desde el plano artístico. En sus propuestas fusiona el canto con la danza y el teatro. El resultado final se traduce en mirar a su alrededor a través de la expresión corporal en donde el tiempo y el espacio cobran diferentes dimensiones. Enfundada en un vestido blanco, largo y holgado que le permitía moverse con soltura, durante su presentación cantó y bailó al compás de una melodía disruptiva en la que sonaban en distintas intensidades tambores, ruidos de aves y campanas. “El espacio entre el cielo y la tierra es semejante a una flauta. Está vacío, pero no se hunde”, mencionó la artista multidisciplinaria.

En el otro extremo, están quienes se inclinan por interpretar el mundo a partir de la ciencia. Este es el caso de Jimena Rodríguez, astrónoma que se dedica a investigar y explorar los misterios de la formación estelar. “Desde que estamos en el planeta, los seres humanos nos sentimos atraídos por aquellos puntitos luminosos que aparecen en el cielo nocturno: las estrellas. Durante siglos pensábamos que eran eternas pero hoy sabemos que aunque duren millones de años nacen y mueren”, dijo Rodríguez. Apasionada por el cosmos, esta científica observa a través de imágenes espaciales y telescopios el espacio y su implicancia en la tierra.

Para ella, las estrellas representan la vida. Según explicó, se forman en zonas oscuras, “nubes gigantes de polvo que se fragmentan en pedacitos y cuando colapsan por acción de la gravedad dan lugar al nacimiento de varias estrellas que los astrónomos llamamos cúmulo estelar”, explicó Rodríguez. Y su fascinación por este universo es tan grande que la impulsa a ir más allá de sus límites. “El 12 de julio de 2022 me tomé un avión a Estados Unidos para unirme a un grupo de científicos que iba a utilizar las imágenes que acababa de mandar el telescopio James Webb para estudiar la formación estelar en varias galaxias”, recordó con orgullo esta astrónoma y reveló que lo que vieron durante la investigación fueron un montón de zonas oscuras de material interestelar y “sospechábamos que detrás de esta nube de polvo habían un montón de estrellas recién nacidas que todavía no habían salido del cascarón; cuando analizamos las imágenes de esta primera galaxia obtenidas por el Webb, todas aquellas zonas oscuras se iluminaron y nos mostraron regiones en las que se estaban formando estrellas”.

Llevado a otro plano, Jeremías Agustín fue el último exponente en contar cómo observa su alrededor. Todos los días sus ojos están puestos en las historias callejeras, en ver lo cotidiano, lo coloquial, lo genuino, aquello que pasa en la vía pública por más sutil que parezca porque para él, cada momento que se vive es histórico. Jóven y curioso se dedica a capturar todo lo que ve cuando sale de su casa; luego el contenido lo comparte en su cuenta de TikTok para que sea de acceso público. “Confiar en la humanidad es complicado, por eso creo en lo que hacemos en el día a día: en ese chico que va caminando con un ramo de flores, en la señora paqueta que se maquilla para ir a la verdulería, en el caniche que cuando sale a la tarde a la plaza está viviendo el momento más importante du su vida”, comentó el tiktoker.

“Me gusta pensar que con mis videos registro esos momentos y que cuando estoy perdido o me sumerjo en la angustia existencial los tengo de sostén: los miro y vuelvo a recapacitar sobre qué es lo importante”, dijo como reflexión final.