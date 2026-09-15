Daniel Tangona, personal trainer: “No hace falta entrenar fuerte, lo importante es incorporar paulatinamente hábitos y costumbres saludables”

Referente del fitness y el bienestar, su nombre tiene alcance internacional. Es autor de los libros Las excusas engordan y Un camino sin excusas, pero la trayectoria de Daniel Tangona no se limita solo a escribir. Se capacitó en las prestigiosas Universidades de Yale y Harvard en los Estados Unidos y hay algo que lo caracteriza: la pasión por su vocación, esa que lleva a las personas a sacar lo mejor de sí mismas y encontrar su mejor versión.

“Tango”, como le dicen en su entorno, guía a sus alumnos de manera personalizada teniendo en cuenta el estado emocional, la nutrición, las necesidades y sus limitaciones. Gran motivador y maestro asegura: “La mejor inversión somos nosotros mismos. Una vez que la salud no acompaña, se apaga todo”.

Con su vasta trayectoria e impulsado por las ganas de difundir sus conocimientos y experiencia adquirida en el campo del fitness, Tangona responde las dudas e inquietudes de quienes quieren empezar a moverse, pero aun no encuentran la manera de hacerlo.

Basta de excusas

El sedentarismo es un gran problema del mundo moderno: muchos pasan interminables horas sentados frente a la computadora y cuando terminan, los invade el cansancio producto de una jornada laboral demandante y exigente. Por lo tanto, por miedo a fracasar, por falta de tiempo o de motivación, ponerse las zapatillas y salir a entrenar, no siempre resulta fácil.

En este sentido, Tangona alienta a todos a moverse, no importa dónde ni de qué forma: “Mucha gente está preocupada porque tiene una carga laboral tan alta que le queda poco tiempo para salir a hacer ejercicio, otros, por ejemplo no pueden pagar un gimnasio”, menciona.

Tangona con Juliana Awada

El experto propone no quedarse pegados a excusas y buscar pequeños momentos para levantarse de la silla y desplazarse: “Si tenés que hablar por teléfono hacelo caminando; en vez de tomarte el ascensor subí por escaleras, estirate, hacé sentadillas, salí a dar una vuelta después de almorzar. No hace falta entrenar fuerte, lo importante es incorporar paulatinamente hábitos y costumbres saludables”, revela el coach.

Frente al miedo de los adultos mayores sobre si es posible arrancar a entrenar a esa edad, Tangona asegura: “Nunca es tarde para empezar a ejercitarse”. “No tiene que ver con la edad sino con la actitud. La gente envejece porque deja de moverse, porque empieza a comer menos y reducir el consumo de agua. El que no se mueve se oxida”, enfatiza.

De acuerdo con él, no hace falta hacer grandes cosas, más bien, sugiere ir de a poco, escuchando al propio cuerpo, sin exigirse de más. Pero destaca que debe haber disciplina y constancia en la actividad que se elija.

“Nunca es tarde para empezar a ejercitarse”, Daniel Tangona, entrenador y Coach Profesional Shutterstock

Consultado sobre cómo encontrar la motivación, Tangona explica que el secreto está en formar hábitos: “Aunque cueste generarlos, una vez que lo lográs, empiezan a trabajar para vos”, dice. Pero, ¿qué pasa los días en los que uno no tiene energía? “Hay que moverse igual. Este es el único camino para aprender a ser constantes y la verdad es que el cuerpo necesita orden y disciplina”, revela.

Qué actividad elegir

Sin tapujos ni restricciones, Tangona responde que hay que hacer todo dentro de lo que es la lógica de la edad. “Cada cual a su medida y llevando un control de la frecuencia cardíaca mínima y máxima puede hacer lo que prefiera”, cuenta. En este camino, sugiere alternar actividades aeróbicas con levantamiento de pesas porque para estar protegido hace falta tener fuertes los músculos y “eso se consigue haciendo ejercicios con carga”.

Asesorarse

Si bien cualquiera que lo desee se puede iniciar en el mundo del fitness, hay ciertos aspectos a tener en cuenta para hacer de este camino uno sin tropiezos y de disfrute. Para el coach, es importante consultar con un profesional médico y deportivo antes de arrancar una actividad: “Es necesario hacerse chequeos preventivos para evitar lesiones y saber en qué condiciones de salud se está”. Luego, con los resultados en mano, el siguiente paso es realizar un plan de entrenamiento donde se establezcan los parámetros y las condiciones de la actividad a realizar. “A un hipertenso por ejemplo, no lo puedo hacer levantar peso”, menciona.

Otro de los pilares, subraya Tangona, es estar guiados y acompañados por un entrenador. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir uno? “La clave es buscar a alguien que tenga una mirada holística e integral, que te saque de tu zona de confort, pero de manera cuidada, no es la idea que al día siguiente termines roto y no te puedas mover”.

Para el entrenador, la actividad física debe formar parte de la vida cotidiana de las personas sin importar la edad: “Entrenar es cuidarse a uno mismo, es tomar consciencia personal, es sentir los músculos y que se te vayan los dolores, es prevenir el envejecimiento”. Sin embargo, lo que no se puede pretender es que los resultados lleguen rápido, mas bien se trata de un trabajo a largo plazo que demanda dedicación y compromiso durante todo el año.