Desafío MOVE: trail y ciclismo de montaña llegan al corazón del norte neuquino

Del 13 al 15 de marzo de 2026, Huinganco, uno de los pueblos más emblemáticos del norte de Neuquén, se convertirá en el escenario de una experiencia única de deporte, naturaleza y comunidad. Vista Energy organiza el Desafío MOVE Huinganco 2026, una carrera abierta de trail running de 25 kilómetros y ciclismo de montaña de 75 kilómetros, con cupos limitados, que promete reunir a 300 deportistas de distintas provincias del país.

Los corredores atraviesan los senderos del valle de Huinganco, entre bosques nativos y laderas con vistas panorámicas.

Huinganco es un lugar central en la identidad deportiva y cultural de la región. Sus senderos, bosques y el ritmo de pueblo de montaña lo han convertido en un destino elegido por caminantes, ciclistas y viajeros que buscan naturaleza y aventura. Desde aquí se organizan excursiones hacia el Domuyo, sede del Rally del Viento, y se trazan rutas de trekking que exploran la riqueza de la Cordillera del Viento, un ícono natural del norte neuquino.

El Trail Running recorrerá bosques nativos y cultivados, con laderas que ofrecen vistas amplias del valle, y concluirá en el corazón del pueblo. Por su parte, la carrera de ciclismo de montaña retoma rutas históricas, con un circuito técnico que refleja la topografía cambiante de la región.

La propuesta de Vista Energy combina deporte y hospitalidad. Para la ocasión se montará un glamping con 67 carpas Bell Tent equipadas con camas completas, calefacción, ambientación cuidada y gastronomía de autor, pensado para el disfrute de los participantes y el cuidado del entorno de los vecinos de Huinganco.

La comunidad local será protagonista: más de 120 vecinos participarán en montaje, logística, cocina, limpieza y asistencia técnica. Productores regionales aportarán chivos, miel, verduras y panes; artesanos y emprendedores sumarán piezas y servicios; y los comercios del corredor se preparan para un fin de semana de gran movimiento.

El evento seguirá los lineamientos de Huella Cero, con separación de residuos, señalética segura, trabajo ambiental especializado y un plan de seguridad coordinado con bomberos, policía y equipos de salud, garantizando una experiencia respetuosa con el territorio.

Al cierre, lo que quedará será más que el registro de tiempos o posiciones. El Desafío MOVE es un encuentro que combina bienestar, vínculo territorial y desarrollo local, donde Huinganco, con sus senderos, su gente y su identidad de montaña, aporta carácter y profundidad al evento.

El Desafío MOVE Huinganco 2026 promete un fin de semana de aventura, bienestar y encuentro comunitario, destacando los paisajes, senderos y la hospitalidad del corazón del norte de la Patagonia.

En marzo de 2026, corredores y ciclistas tendrán la oportunidad de descubrir un paisaje donde la montaña es protagonista y la comunidad, anfitriona.

