Floxie revela los secretos del turismo para organizar el viaje de tus sueños

Creó un blog que se llama “El mundo de Floxie” que en tan solo cinco años alcanzó ocho millones de visualizaciones. Si uno suma la cantidad de seguidores en todas sus redes sociales la cuenta supera las 300.000 personas. Con amplia experiencia de viajes y aventuras, lleva consigo una “gran valija” de travesías: sola, con su mamá, familia, amigas y hasta con animales.

Esta introducción no basta para hacerle honor a la “trayectoria de viajera profesional” que tiene la influencer Florencia Jiménez -conocida en las redes sociales como Floxie-. “Los viajes son mi mayor activo: viajando uno se descubre a sí mismo y a los demás. Nos moldean como personas y nos hacen libres; son el mejor capital que uno puede adquirir”, escribe en su popular sitio web.

Floxie fue la encargada de protagonizar el segundo encuentro del nuevo ciclo “LN + Cerca Bienestar”, un espacio exclusivo para suscriptores con el fin de conectar con el lado bueno de la vida, con todo aquello que hace bien y nutre el alma.

Durante 20 años Floxie trabajó en la industria aeronáutica. Pasó por diferentes líneas aéreas que le permitieron adoptar un conocimiento extenso sobre cómo se debe recorrer el mundo tanto por placer como por trabajo. La bloguera conoce el famoso “tras bambalinas” de esta industria del turismo de la que todos anhelan participar. Desde cómo lograr un upgrade en el avión hasta cómo conseguir un reembolso de un vuelo perdido o retrasado, Floxie tiene las respuestas a las dudas más frecuentes sobre viajar.

Floxie junto a María Ayuso, periodista y moderadora del encuentro con los suscriptores Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Las claves para organizar un viaje soñado

Gracias a la experiencia profesional y personal que adquirió a lo largo de las últimas décadas, Florencia se cualificó en todos los temas relacionados a la aventura turística y se convirtió en referente.

“Fútbol + Argentina + Qatar + Mundial = una experiencia inolvidable”, para la mayoría de los argentinos éste era un viaje anhelado; más aún habiendo ganado el campeonato del mundo y viendo cómo Lionel Messi levantaba el trofeo que el país tanto ansiaba. Obviamente, Floxie no se privó de esta aventura y junto a su familia disfrutó de ver a la Argentina ganar el torneo en un escenario lejano, extraño y culturalmente distinto al de la Argentina. “Fue un viaje increíble, de recuerdo me llevo la relación que hubo entre los hinchas argentinos y los qataríes locales que nos abrían las puertas de sus casas, nos invitaban a banquetes, a celebraciones. Fue totalmente impensado ver durante esas semanas cómo conectaron dos culturas totalmente diferentes a través de una pasión”, recuerda.

Una vez empezada la charla con los suscriptores, María Ayuso, periodista de LA NACION y moderadora del encuentro, dio paso a las inquietudes de los lectores para armar “el viaje de sus sueños” de principio a fin. Una de las consultas más frecuentes fue cómo hacer cuando se viaja con un adulto mayor.

“Me parece una muy linda experiencia compartir un viaje con los padres u otros integrantes mayores de la familia. Yo acostumbro a viajar seguido con mi mamá y lo disfruto demasiado. Sin embargo, siempre tomo ciertos recaudos cuando voy con ella porque no es lo mismo que recorrer el mundo sola o con amigas”, advierte Jiménez.

Para la bloguera, algunos cuidados básicos que hay que tener cuando se viaja con un adulto mayor son: consultar con el médico de cabecera para tener su opinión sobre la salud del paciente y para que brinde el visto bueno sobre el viaje; en los vuelos largos es fundamental hidratarse y caminar o moverse en el mismo lugar en el que se está sentado en el avión, “hay que evitar el síndrome de clase turista -cuando se forma un coágulo sanguíneo o trombo en una vena-, por eso es importante usar las medias de compresión y hacer ejercicios con las piernas”, dice; otro ítem a tener en cuenta es el seguro de viaje, “hay que leer la letra chica porque a veces no cubren ciertas enfermedades o solo lo hacen hasta determinada edad, entonces hay que saber bien qué es lo que uno contrata”, informa Floxie; llevar un kit de medicamentos en la valija para prever cualquier situación inesperada o de urgencia.

Según Jiménez hoy en día hay más facilidad para encontrar alojamientos “pet friendly” alrededor del mundo y también una mayor flexibilidad en las empresas de traslado para viajar con los animales Freepik

En cuanto a viajar en familia, Jiménez resalta: “A mí me gusta implementar una modalidad de viaje en la que digo ‘bueno tales días o actividades van a ser libres’, entonces por ahí, si son seis personas se dividen en dos grupos que hacen actividades distintas y después a la noche se juntan y comparten en familia lo que hicieron”. Asimismo, añade que para ella, esta filosofía de viaje en grupo es bastante sana y ayuda a la convivencia familiar. “Cuando uno está 24/7 compartiendo, está bueno también darse esos espacios en los que se pueda hacer algo que uno realmente disfrute”, explica.

Otro “integrante indispinsable de la familia” es la mascota. Al planear un viaje surgen las dudas, ¿con quien lo dejamos? ¿lo podremos llevar? ¿se angustiará si se queda solo tanto tiempo? Estas son algunas de las inquietudes de los dueños de mascotas al momento de organizar sus vacaciones.

Sin embargo, “¡que no cunda el pánico!”, dice Jiménez. “Hoy hay más facilidad para encontrar alojamientos “pet friendly” alrededor del mundo y también una mayor flexibilidad en las empresas de traslado para viajar con los animales. “En los sitios de reserva online se puede poner filtros de búsqueda para que aparezcan opciones de alojamiento que admiten mascotas.

Además, si se lo va a llevar de viaje hay que llevarle las cosas que le dan seguridan y sirven de nexo conector con su hogar familiar”, añade. Respecto de esto último, la especialista explica que elementos como “la camita, los juguetes, los platos en los que come y el kit de remedios esenciales son clave para el ánimo del animal”. Puede sumar a la seguridad del viaje investigar sobre veterinarias que estén cercanas al destino que se visitará y -sobre todo- tener en cuenta que en lo que concierne al viaje en avión, se debe preparar previamente a la mascota para que no se estrese. “Cada aerolínea tiene sus regulaciones acerca de qué está permitido y que no respecto animales a bordo. Por eso, hay que investigar antes de organizar el viaje”, declara Floxie.

¿Cómo mejorar la experiencia de viaje?

Explica Floxie que conviene estar atento a la casilla de mails algunos días antes de emprender la aventura. Es muy común que uno o dos días antes del vuelo, la aerolínea mande un mail ofreciendo pagar un adicional por un “upgrade de cabina” a un valor mucho menor del precio original.

“A veces hasta piden voluntarios para que, en vez de viajar ese día, lo haga al día siguiente o más adelante y te dan un voucher con dinero o crédito para usar a favor en otro viaje”, dice.

Es muy común que uno o dos días antes del vuelo, la aerolínea mande un mail ofreciendo pagar un adicional por un “upgrade de cabina" jcomp / Freepik

Otra cuestión que suele ser un problema es la demora en los vuelos. Jiménez destaca que como viajero debe saber que cada país y cada línea aérea tienen una legislación diferente. “Por ejemplo, en una aerolínea por dos horas de retraso ya corresponde una indemnización, mientras que otras se protegen de esto con las cláusulas que uno firma al comprar el pasaje”, sostiene la influencer. Asimismo, explica que en lo que se entiende por “derechos del viajero” puede ser útil investigar en cuentas especializadas en las redes sociales sobre qué es lo que se puede reclamar o no en cada país.

“Otro imprescindible a tener en cuenta cuando uno compra boletos separados es que conviene dejar un margen de al menos tres horas entre vuelo y vuelo ya que en caso de una demora, se evita la pérdida del vuelo del segundo trayecto”, alerta.

Tips a tener en cuenta cuando se planea un viaje:

Como buena influencer y referente del turismo que es, Floxie brinda los siguientes consejos para exprimir cada segundo del viaje y disfrutarlo a tope.

“No hay que esperar a último momento para sacar un pasaje ya que ciertos destinos tienen vuelos que siempre van llenos”

“Tener en cuenta las temporadas altas y bajas del turismo: julio-agosto y enero-febrero son meses de temporada alta en los que se venden pasajes caros; mientras que el resto del calendario anual mantiene precios más bajos”

“Hay varias personas que dicen que ponerse el navegador en modo incógnito hace que el sistema arroje precios de pasajes más baratos así como también hacerlo un martes o miércoles a la madrugada que son los momentos de menos demanda”

“En el caso de los países europeos es útil sacar un ‘global pass’ que permite recorrer varios lugares en tren a una tarifa más accesible que el avión. Además, como las estaciones de tren están en lugares céntricos no hay dificultad para trasladarse hasta los aeropuertos que suelen estar alejados”

Al viajar en familia puede ser útil implementar una modalidad de viaje en la que haya "días libres" en los que cada uno pueda elegir actividades o recorridos que le gusten Shutterstock

