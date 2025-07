Diccionario del amor: los términos que definen los nuevos vínculos sentimentales

Ghosting, poliamor, love bombing, agamia, orbiting, negging y breadcrumbling son, por nombrar algunas, etiquetas que describen comportamientos y dinámicas en los vínculos amorosos, en especial entre las generaciones más jóvenes. Son términos que ponen de manifiesto la complejidad de las interacciones modernas y se asientan como una forma de codificar experiencias que, aunque no son del todo nuevas, se viven con una intensidad y visibilidad distintas.

El cambio en el vocabulario responde a generaciones que crecieron observando y criticando cómo las relaciones de sus padres y abuelos se estructuraban en torno de compromisos rígidos y roles tradicionales; algo que en la actualidad los jóvenes consideran obsoleto y lejano.

También refleja la necesidad de nombrar nuevas formas de amar, vincularse y desapegarse que surgen en un contexto nunca antes visto: una sociedad atravesada por la tecnología, las redes sociales y una mayor búsqueda de libertad personal. Estas palabras no solo describen comportamientos, sino que habilitan conversaciones más abiertas sobre consentimientos, límites y expectativas en las relaciones.

En este contexto, tanto el Boletín de Estadísticas de Género realizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como el Instituto Nacional de la Mujer exponen la cruda realidad del matrimonio como institución en la Argentina. “Respecto a la situación conyugal, se destaca una mayor proporción de personas solteras, donde el 52,1% son varones y 45,7% son mujeres”, se manifiesta en el boletín.

Asimismo, un trabajo realizado a principios de este año por la aplicación de citas Gleeden reveló que el 52% de los argentinos encuestados ha experimentado relaciones fuera de la monogamia. Las formas más comunes de esta experimentación, informaron, son la infidelidad (27%) y las relaciones abiertas (26%). Y la tendencia no se limita a las generaciones más jóvenes; el escrito indica que personas mayores de 50 años también están desafiando los estereotipos y adoptando nuevas formas de relacionarse.

Como un líquido

Quizá visionario para aquel entonces, el sociólogo polaco Zygmunt Bauman acuñó el término amor líquido a principios de los 2000 para describir las formas de vinculación afectiva en las nuevas sociedades. De acuerdo con él, los lazos amorosos han perdido solidez y permanencia, tornándose tan flexibles y volátiles como la cultura que los contiene. “En un mundo de consumidores, las relaciones también se convierten en productos de consumo”, advierte Bauman. El compromiso tiende a diluirse y las relaciones se viven desde la lógica de lo descartable: se busca gratificación inmediata, pero se huye del conflicto o la incomodidad.

Bauman no plantea este fenómeno como una simple decadencia del amor, sino como el reflejo de una modernidad líquida donde todo está atravesado por la inestabilidad. “Las relaciones se valoran por su capacidad de durar lo menos posible y causar el menor tipo de compromiso”, señala en Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos.

Así, negados a dinámicas vinculares tradicionales, las nuevas generaciones tomaron las riendas y comenzaron a cuestionar estados como la monogamia para dar paso a conceptos como la agamia –falta de interés por formar una relación amorosa/romántica–; la demisexualidad –ser incapaz de sentir atracción sexual por otra persona si no se tiene una conexión sentimental o emocional previa– y otras orientaciones emergentes que dan cuenta de la diversificación en el entendimiento de la atracción.

“El vínculo monogámico y el matrimonio perdieron obligatoriedad. Años atrás eran formas de relacionarse que atravesaban absolutamente a todos los vínculos y los convertían en socialmente adecuados y aceptados”, explica la sexóloga y licenciada en Psicología, Sandra López. Desde su punto de vista, estos neologismos no son en verdad algo nuevo: existieron desde siempre, solo que ahora son vistos de forma más permisiva.

Palabras difíciles

En la era de la metamorfosis amorosa el lenguaje juega un papel clave: nombra realidades y les otorga un marco, permitiendo a las personas identificar patrones y dar sentido a sus propias experiencias, en contraste con las expectativas de una sociedad que aún ajusta sus normas al ritmo de los cambios.

Son términos novedosos, pero no del todo fáciles de entender ni emprender. Si bien su uso parece democratizar el análisis y la comprensión de las relaciones, también pueden alimentar expectativas y frustraciones. El ghosting, por ejemplo, se ha convertido en una práctica común en las rupturas digitales, en la que una de las partes desaparece de la vida del otro sin dar explicaciones, una actitud que hubiese resultado impensada en generaciones anteriores.

Algo similar ocurre con el love bombing, una técnica de manipulación emocional que expone a altos niveles de atención y afecto, solo para luego retirarse o cambiar drásticamente. Las mencionadas son interpretadas, en gran medida, como síntomas de una cultura que ha abrazado la inmediatez y que busca resolver y finalizar las relaciones tan rápidamente como puede iniciarlas.

Victoria Almiroty, licenciada en Psicología, reconoce como cierta la tendencia que hay hacia la informalidad. Además, destaca como factor importante en este cambio social a la distorsión que aparece con el uso de la tecnología: “Hay una necesidad de inmediatez, de que las cosas lleguen ya y ahora. Quieren que todo sea rápido, pero un vínculo es como en la cocina... se hace a fuego lento”.

Por su parte, López señala que estas cuestiones “tienen que ver con emergentes sociales”. Por ejemplo, cita que hoy está en boga el término de responsabilidad afectiva porque es una fuerte carencia en las relaciones. Y añade: “Como se hace alusión constantemente a este tipo de conductas irresponsables, surge la necesidad de categorizarlas bajo un nombre”.

En lo que refiere a la naturaleza y variedad de los vínculos, López sostiene que “no es posible pensar que todas las parejas sobreviven con el mismo acuerdo porque en ese caso se estaría anulando la individualidad de cada una”. Kate Moyle, psicoterapeuta de relaciones y presentadora del podcast The Sexual Wellness Sessions, aseguró en su programa que “la clave para cualquier relación exitosa es llegar a acuerdos”. Ya sea que tengan que ver con los proyectos en común, bases del vínculo o límites, según ella, siempre existirá una lucha entre las necesidades individuales de cada uno de los integrantes de la relación, por lo que no se debe esperar a estar perfectamente alineados.

¿Son estas formas el camino correcto a seguir o podrían desistir en un futuro? Para López es probable que sigan evolucionando de la mano de la permisividad en la libertad de elección y la constitución de cada contrato de relación, independientemente de cómo se elija denominarla.

Almiroty brinda una respuesta más contundente respecto de ellas: “Pueden ser formas de enmascarar inseguridades o temas no tratados; aunque también existe la posibilidad de que sean genuinas siempre que sean consensuadas y nadie quede cediendo su deseo ni esté sufriendo en secreto con tal de quedarse en ese vínculo”.

De la A a la Z: Qué significa cada palabra del diccionario emocional moderno

A - Agamia: ‘Agamia’ viene del griego, ’a’ (“no” o “sin”) y ’gamos’ (“unión íntima” o “matrimonio”) y hace referencia a la falta de interés que tiene un individuo por formar una relación amorosa/romántica con otra persona. “Permite que quien la implemente no necesite de un otro para alcanzar la completitud y adquiera la capacidad de estar solo y conocerse en profundidad", explica Laura Messina, psicoanalista de adultos.

B - Breadcrumbling: Consiste en dar señales intermitentes de interés sin un compromiso real para avanzar en la relación.

C - Cushioning: Aparece como una estrategia de quienes, estando en una relación de pareja formal, buscan un “colchón” emocional alterno a través de interacciones en redes sociales, apps de citas o intercambios online.

D - DADT ( Don’t Ask, Don’t Tell) : Nueva estructura de pareja en la que ambos integrantes acuerdan, desde el inicio, que pueden establecer otras conexiones íntimas o románticas fuera del vínculo principal, pero con la condición explícita de no compartir información al respecto.

E - Encandilamiento: Fascinación inicial intensa por alguien, marcada por la idealización y la proyección de deseos propios. Lo que se admira no es tanto la persona real, sino lo que se espera que sea.

F - Fast bonding: Conexión emocional intensa que ocurre muy rápido, a menudo tras una primera cita o match. Puede ser percibido como “química instantánea” o como una forma de idealización acelerada.

G - Gaslighting: En el 2018, el Oxford Dictionary la nombró como una de las palabras más populares del año y la definió como “un tipo de abuso psicológico en el que se hace a alguien cuestionar su propia realidad”. “Es el miedo a perder a la figura amada lo que conlleva a soportar este tipo de abuso psicológico donde la verdad propia queda sepultada bajo la verdad absoluta del otro, que resulta imposible de cuestionar o quebrantar”, desarrolla la licenciada en Psicología, Ailin Gómez Mari.

H - Hipergamia: Se trata de una forma de vinculación –que puede ser no formal– que implica el acto o práctica de cortejar o tener un vínculo amoroso con alguien mejor posicionado económica o socialmente que uno. “En la antigüedad era una realidad aceptada y era común porque se carecía de derechos de libertad y crecimiento individual. Hoy, en cambio, ya no hay razones para buscar afuera de uno aquello que se puede tener o desarrollar por cuenta propia”, señala la psicóloga especializada en vínculos, Carolina Moché.

I - Ick: Sensación repentina de rechazo o desagrado extremo por alguien con quien previamente se tenía interés romántico o sexual. Puede activarse por gestos, frases o hábitos mínimos, pero que generan una incomodidad visceral.

J - JOMO ( Joy of Missing Out ): Encontrar placer en desconectarse y no participar en dinámicas románticas o citas, eligiendo priorizar el bienestar personal.

K - Kintsugi: Es una filosofía ancestral japonesa que se basa en el arte de reparar objetos rotos con oro u otros metales preciosos, destacando las cicatrices y las grietas en lugar de ocultarlas. La misma es ahora trasladada a los vínculos para aprender una valiosa lección: las heridas y fracasos no tienen por qué ser una debilidad o un impedimento, sino que pueden ser utilizados para fortalecer la relación.

L - Lovebombing: El love bombing o bombardeo amoroso en español, es una técnica mediante la cual uno de los integrantes de la relación llena de amor, halagos y atenciones al otro con el fin de manipularlo y controlarlo. “Cuando conocemos a alguien nuevo que nos llena de halagos, de demostración de interés, de valoración en un primer momento uno puede relacionarlo con buenas intenciones sin darse cuenta que detrás hay manipulación”, expresa Sol Buscio, licenciada en Psicología.

M - Match: En apps de citas, se refiere al emparejamiento mutuo cuando dos personas muestran interés entre sí. Activa la posibilidad de iniciar una conversación o vínculo, aunque no garantiza que se concrete.

N - Negging: El Diccionario Cambridge lo define como: “La práctica de hacer comentarios negativos o ligeramente insultantes a alguien que resulta atractivo para que se interese en uno”.

O - Orbiting: Un suceso en el cual un antiguo amante, ex o incluso interés romántico, permanece conectado mediante redes sociales, pero ha dejado de interactuar directamente en la vida real. Sol Buscio lo define como el acto de la presencia-ausencia: “Es una especie de actividad fantasma que tanto en él como en quien lo recibe puede resultar fatal”, advierte.

P - Pareja abierta: Vínculo en el que ambos miembros de la pareja acuerdan tener relaciones sexuales o amorosas con otras personas, sin que esto sea considerado infidelidad.

Q - Quickswipe: Conexión fugaz generada por una app de citas, que se esfuma en minutos u horas sin siquiera llegar a una conversación real. Se refiere a matches que son más un gesto que una intención genuina de vincularse.

R - Responsabilidad afectiva: Capacidad de manejar las emociones propias y las de los demás teniendo en cuenta el impacto que las acciones, palabras y decisiones tienen en los otros.

S - Situationship: Relación indefinida, sin etiquetas ni compromisos, pero con cierta intimidad emocional o física. Se sostiene en la ambigüedad y suele estar marcada por la falta de conversaciones claras sobre el vínculo.

T - Trieja: Neologismo que refiere a una relación romántica y/o sexual entre tres personas, con consentimiento de todas las partes.

U - Unmatch: Acción de desvincularse, dejar de hablarse o eliminar un contacto de una app de citas tras una interacción no deseada o decepcionante.

V - Vampiro emocional: El consumo energético que una persona ejerce sobre otra en un vínculo, drenando su estabilidad afectiva.

W - Wokeflirting: Técnica de coqueteo que se basa en compartir posturas ideológicas progresistas para seducir a alguien. Apela al capital simbólico de lo “correcto” o lo políticamente consciente como una forma de generar atracción o afinidad emocional.

X -ting (ex-ting): Reaparición inesperada de un/a ex que irrumpe con un mensaje, reacción o interacción mínima en redes sociales. Aunque no implique una intención clara, reabre emociones no resueltas y activa confusión o nostalgia.

Y - Yoísmo vincular: Tendencia a priorizar el bienestar, necesidades y tiempos propios por encima de un acuerdo o cuidado mutuo. A diferencia del egoísmo, este concepto aparece como una defensa frente a vínculos desbalanceados.