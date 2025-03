Negging: la trampa psicológica que tiene en vilo al mundo de citas

“Hacen cumplidos ambiguos. Te comparan con otras personas. Te insultan bajo el pretexto de ‘crítica constructiva’. Siempre intentan superarte o demostrar que son mejores. Disfrazan insultos con preguntas y cuando se los confronta por sus comentarios, dicen que están ‘haciendo un chiste’”, escribe una usuaria de Reddit en un posteo sobre negging, un neologismo que el Diccionario Cambridge define como: “La práctica de hacer comentarios negativos o ligeramente insultantes a alguien que resulta atractivo para que se interese en uno”.

Proviene del inglés y es un acrónimo de “negative compliment”, traducido al español como “cumplido negativo”. El negging es un tipo de manipulación emocional cuyo fin es debilitar la autoestima de la víctima mediante comentarios que, en un principio, suenan inofensivos, pero que a largo plazo pueden tener consecuencias en la psiquis del receptor.

Ali Jackson (@findingmrheight), una de las tiktokers pioneras en desnudar el mundo de las citas y el ‘lado B’ de la vida amorosa, explicó en su podcast el trasfondo de este mecanismo tóxico de atracción. “Se produce cuando alguien te insulta para aumentar su valor en tu cabeza. Así, una parte del cerebro piensa que quien dice los comentarios negativos debe ser mejor, por ende, uno necesitará probarse ante este y demostrar que se está a la altura para poder vincularse“.

Algunos ejemplos de negging pueden ser:

Cumplidos ambiguos: “Me encanta que no te importe cómo te vestís”; “Sos muy inteligente para alguien que estudió (X carrera)”; “No suelo salir con personas como vos, pero me gustás”.

Mencionan a sus ex de una manera que genera inseguridad o comparación: “Mi ex tenía un cuerpazo, se mataba en el gimnasio todos los días”; “Mi ex nunca hacía dramas por estas cosas, era una persona muy relajada”.

Chistes con tintes de insulto: “Algo raro debés tener si todavía estás soltero”; “Sos un partidazo... lástima que nadie se haya dado cuenta todavía”; “Si no tuvieras tan mal carácter, ya estarías casado/a”.

Simulan que están haciendo un favor: “Mirá que no suelo salir con personas como vos, pero algo me atrajo”; “Jamás me abro emocionalmente con nadie, pero esta vez estoy haciendo una excepción”.

Una forma de manipulación que se gestó en los 90

Erik von Markovik, un escritor, artista y animador canadiense, mejor conocido por sus seguidores como ‘Mystery’, es quien promulgó en la década de los 90 un movimiento de estrategias misóginas para seducir mujeres entre los que se destaca el negging.

De hecho fue The New York Times el medio que 20 años atrás aseguró que von Markovik inventó el término con el objetivo de rebajar momentáneamente la autoestima de las mujeres y sugerir un desinterés irresistible. Aunque cabe destacar que el gurú norteamericano advertía que “esta táctica ha de emplearse solo con mujeres excepcionalmente guapas y acostumbradas a los constantes piropos”.

El insulto y la descalificación encubierta son características del negging SHUTTERSTOCK - Shutterstock

La filosofía detrás del método es contundente: destruir la confianza de la otra persona para elevar el propio valor relativo y ganar poder en la relación. Mystery describió el negging como “un comentario negativo, hecho con sutileza, que hace bajar la guardia a un objetivo y le lleva a cuestionarse su propio valor”.

Fue en la misma época que se pusieron de moda los gurús o coaches que enseñaban a los hombres ‘estrategias de coqueteo’ mediante discursos en los que predominaba una mirada machista. Un ejemplo claro de este tipo de sermones es el del personaje de Tom Cruise en la película Magnolia; allí el actor interpreta a Frank T.J. Mackey, un coach motivacional que enseña a los hombres a “seducir y destruir”.

Las secuelas que deja en las víctimas

En principio, Sol Buscio, licenciada en Piscología, explica que la manipulación como tal es una tendencia innata de los seres humanos, pero el problema aparece cuando uno −consciente o inconscientemente− usa esa habilidad para lograr que otra persona, ya sea una pareja, amigo o conocido, actúe de una manera determinada. “Algunas de las formas más fáciles de lograrlo es generando en el otro culpa o poniéndose en un rol de superioridad para ir persuadiendo al otro a que haga lo que se desea”, desarrolla.

Los profesionales de la salud mental aseguran que el negging puede tener efectos psicológicos significativos en quien lo recibe, sobre todo si es un tipo de interacción que tiene de manera constante o si la víctima tiene problemas de autoestima o inseguridades previas.

“La autoestima es uno de los principales ejes afectados porque en estos tipos de vínculos el manipulador cuestiona o minimiza la realidad de la víctima”, agrega Buscio. Además aclara que las consecuencias pueden llevar a la víctima a aislarse y a aumentar su angustia; el daño puede ser grande.

Estudios como el titulado “Cumplidos ambiguos: cómo las comparaciones negativas socavan los halagos” que publicó la Escuela de Negocios de Harvard revelan que este tipo de comentarios ambiguos son formas comunes de abuso verbal en las relaciones afectivas. A pesar de que los manipuladores buscan imponer un mayor status o mostrarse mejores que el resto mediante el negging, los investigadores concluyen que, en general, “los receptores y observadores externos no perciben a quienes emiten estos cumplidos con mayor estatus ni simpatía. Además, los cumplidos con doble filo disminuyen la motivación de quienes los reciben".

En la investigación también se menciona que una preocupación excesiva por su imagen es lo que impulsa a las personas a dar este tipo de ‘cumplidos’ y las conduce a que, a largo plazo, los demás tengan percepciones negativas hacia ellas.

Sobre si los efectos de la manipulación pueden ser revertidos, Ailin Gómez Mari, licenciada en Psicología, considera que es posible. “Implica trabajar terapéuticamente para que la persona pueda revisar las formas que tiene de vincularse y empezar a ubicar al otro en situación de igualdad", dice. En cuanto al victimario indica que es difícil que acceda a estos espacios ya que implican tener que correrse “de una posición conocida, que tiene beneficios”, dice.

Uno de los impactos más comunes del negging es la disminución de la autoestima Freepik

