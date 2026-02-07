¿Colon irritable? Los alimentos que hay que incluir en la dieta para desinflamarlo

Son múltiples las causas que le pueden ocasionar molestias en el colon, entre las que está la enfermedad de Crohn, úlceras, colitis, infecciones, entre otras.

Así, los médicos pueden recomendar dietas especiales que pueden ayudar a tratar el síndrome de intestino irritable (SII), mejorando su alimentación.

Según un artículo publicado por el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de los Estados Unidos (en español, Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales), lo más recomendable es comer más fibra, evitar el gluten y seguir una dieta especial baja en FODMAP - (un grupo de carbohidratos fermentables de cadena corta -azúcares, polioles- que se absorben mal en el intestino delgado).

En cuanto al consumo de fibra, recomiendan introducirla poco a poco a la dieta, dado que el exceso puede causar gases y desencadenar los síntomas del síndrome de intestino irritable. “Las investigaciones sugieren que la fibra soluble (que se encuentra en los productos integrales y en las verduras) es mejor para aliviar los síntomas del SII”, indicaron en el artículo.

Por otra parte, el gluten (que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno) puede provocar que los síntomas se agudicen. Es por eso que los médicos recomiendan evitar alimentos como los cereales, granos, pastas y muchos productos procesados. “Algunas personas con el SII tienen más síntomas después de comer gluten, aunque no tengan la enfermedad celíaca”, aseguran.

El gluten (que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno) puede provocar que los síntomas de SII se agudicen

La dieta baja en FODMAP consiste en reducir o evitar el consumo de alimentos que contienen carbohidratos que son difíciles de digerir. En la lista están las frutas como manzanas, moras, cerezas, mango, peras, ciruelas y sandía o jugos derivados; verduras como alcachofas, espárragos, porotos, repollo, coliflor, ajo; otras comidas como lentejas, champiñones, cebollas o arvejas; productos lácteos como leche y sus derivados; productos de trigo y centeno; miel y jarabe de maíz alto en fructosa; además de dulces y chicles con edulcorantes como sorbitol, manitol, xilitol y maltitol, precisa la institución.

¿Con qué alimentos desinflamar el colon?

Por otra parte, entre los alimentos que sí se pueden incluir en la dieta están las frutas variadas como bananas, peras y melocotón; verduras y hortalizas como acelgas, zanahorias, espinacas, espárragos y calabaza; proteínas como pollo, carne hervida, caldos y huevos.

Entre algunos ‘remedios caseros’ a los que se puede acudir para disminuir los síntomas está el jugo de salvia o aloe vera con miel al gusto. Recomiendan tomar un vaso al día y siempre en ayunas, según el periódico digital ‘El Español’.

Otra bebida útil es la infusión de menta o manzanilla, puede ir alternándolas durante el día para obtener mejores resultados, explica el citado medio.

También se puede mascar regaliz, dado que “tiene propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias, por lo que ayuda a aliviar la pesadez de estómago, la indigestión y las inflamaciones”.

Finalmente, recomiendan incluir probióticos en la dieta, ya que reducen el número de bacterias en el intestino. “Los probióticos nos ayudan a restablecer el equilibrio y, por ende, reducen la inflamación del colon”, afirman.

Sin embargo, se debe recordar que siempre es mejor acudir al médico, en especial si se nota que los síntomas del colon irritable no mejoran, para que este prescriba un tratamiento más adecuado.