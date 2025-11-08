El bienestar salió a escena: así fue la gran fiesta de OSDE y La Nación en Palermo

El bienestar es hoy una tendencia, una búsqueda, una experiencia. El último fin de semana quedó demostrado que también puede ser una verdadera fiesta. Es que el Hipódromo de Palermo vio desplegarse la primera Bienestar Fest, el evento sin precedentes que, organizado por La Nación junto a OSDE, incluyó una intensa agenda de charlas, clases, música en vivo, baile y actividades colectivas, además de propuestas gastronómicas y un paseo de compras boutique: todo enfocado en la profunda, placentera y tan actual experiencia de “estar bien”.

Nutrición, descanso, meditación, yoga, cocina, música, movimiento, inspiración y relax tuvieron su momento y su espacio. Como parte vital en la creación y organización del festival –y como firma pionera en registrar la trascendencia que hoy tiene el concepto de bienestar– OSDE dijo presente con un stand que estuvo entre los más visitados. Había allí una zona para detenerse a meditar y otra destinada a cursos de RCP (en referencia a la técnica de primeros auxilios de Reanimación Cardiopulmonar), una temática central para la organización: OSDE es desde 2011 Centro de Entrenamiento Internacional en RCP certificado por la American Heart Association (AHA), y ya brindó más de 100.000 capacitaciones.

Como parte de su propuesta en el festival OSDE brindó capacitaciones en RCP. IGNACIO ARNEDO

La zona de meditación en el espacio de OSDE. IGNACIO ARNEDO

El espacio de OSDE estuvo entre los más visitados de la feria. IGNACIO ARNEDO

Liberarse de la presión

“Fue espectacular ver cuánta gente se acercó a Palermo a celebrar el bienestar”, destacó el director general de OSDE, Cristian García Sarubbi, en relación a las más de ocho mil personas que pasaron por el festival. “Nuestra actividad principal es estar cerca de nuestros socios en los momentos más importantes de sus vidas. Pero hay algo previo, preventivo, que tiene que ver con ofrecer propuestas para vivir mejor. Por eso fuimos y seguimos siendo innovadores en este sector”, agregó.

Cristian García Sarubbi, director general de OSDE. IGNACIO ARNEDO

“Este encuentro celebra algo esencial: la búsqueda activa y consciente de una vida plena, un tema que está en el corazón de nuestra organización de salud. Vivimos en la ‘sociedad del rendimiento’, un contexto que todo el tiempo nos empuja a ser productivos. El ocio se desvirtuó, y ya no es tanto un fin en sí mismo como un simple tiempo para recargar pilas –reflexionó García Sarubbi–. Por eso la invitación es a vivir este Bienestar Fest no como un check-list, sino como un ‘momento de ocio contemplativo’. Que la clase de yoga, la meditación o la charla sean actos liberados de la presión del rendimiento y nos ayuden a recuperar el sentido, el equilibrio y la riqueza interior”.

Celebrar una vida plena

El escenario principal “FLUX” –en referencia al nuevo plan joven de OSDE– fue el marco de un sinfín de charlas, clases y los rutilantes cierres a cargo de Zoe Gotusso (el sábado) y Yami Safdie (el domingo). Por ahí pasaron a lo largo de las dos jornadas Naty Franz, Micaela Pichniy, Brenda Cohen, Daniel Tangona, Marcos Apud, El Rufián y Dafne Schilling.

Yami Safdie cerró la jornada del domingo en el escenario central Flux. IGNACIO ARNEDO

Zoe Gotusso en el Bienestar Fest. IGNACIO ARNEDO

Naty Franz brilló con su tapping. IGNACIO ARNEDO

El más íntimo “Espacio Inspiración” reunió a referentes de salud, nutrición y autocuidado como Karina Gao, Conrado Estol, Facundo Pereyra y Daniel López Rosetti. Hubo también una “Isla Zen” (orientada a pausas conscientes), una “Zona Chill” (con meditaciones y sets de DJs) y un área gastronómica con propuestas saludables.

Las clases de stretching, guiadas por Diego Real y Agustina Echegoyen, fueron especialmente convocantes y permitieron disfrutar de una práctica que mejora la flexibilidad y disminuye el riesgo de lesiones. Además, los participantes se llevaron de regalo un mat con el sello de FLUX.

Diego Real y Agustina Echegoyen guiaron las clases de stretching en el escenario principal. IGNACIO ARNEDO

Si desde hace años OSDE y Fundación OSDE vienen dedicando tiempo y energía a compartir con la comunidad herramientas para una vida más plena, entonces este primer Bienestar Fest fue la confirmación de que el bienestar puede ser también algo digno de celebrarse. Porque construir una rutina saludable es un camino que se disfruta más cuando se recorre con alegría, en comunidad y en un clima festivo que inspira a seguir buscando todos los días eso que nos hace bien.

