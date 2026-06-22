El método de loci: la técnica de 2.500 años que mejora la memoria y podría frenar el deterioro cognitivo

El método de loci, una herramienta mnemotécnica con más de dos mil años de antigüedad, ha comenzado a ser evaluado con rigor científico debido a sus múltiples aplicaciones en la salud cognitiva y la salud mental contemporáneas.

Tradicionalmente adoptada por atletas de la memoria y oradores de la antigüedad clásica como Cicerón, esta técnica —también conocida como el “palacio de la memoria”— consiste en asociar datos abstractos con mapas mentales de entornos físicos familiares.

En la actualidad, diversas investigaciones clínicas y neurológicas demuestran que su utilidad trasciende el ámbito de la memorización competitiva, mostrando resultados alentadores en la ralentización del deterioro mental, el tratamiento de trastornos psicológicos y la rehabilitación de lesiones cerebrales.

El interés científico por esta estrategia radica en su capacidad para complementar y potenciar el funcionamiento evolutivo natural del cerebro humano. A diferencia de la retención de datos inconexos, el método aprovecha la memoria espacial y visual para reconfigurar conexiones neuronales, lo que ha abierto la puerta a su implementación en programas comunitarios dirigidos a personas mayores y en terapias para mitigar los efectos del estrés postraumático y la depresión.

Neurociencia detrás del palacio de la memoria

El funcionamiento del método de loci se fundamenta en la activación de habilidades que el cerebro humano perfeccionó a lo largo de generaciones: la orientación espacial y el registro de imágenes. Mientras que la mente suele presentar dificultades para recordar elementos aislados o abstractos como números y palabras, retiene con mayor facilidad los trayectos recorridos y los objetos observados.

El funcionamiento del método de loci se fundamenta en la activación de habilidades que el cerebro humano perfeccionó a lo largo de generaciones LA NACION

Para aplicar la técnica, el individuo diseña una ruta mental dentro de un espacio conocido (como su hogar) y sitúa en puntos específicos de ese recorrido imágenes vívidas, absurdas o impactantes que representan la información que desea almacenar. Estudios recientes de imágenes cerebrales indican que esta práctica no es un simple truco mental, sino un proceso que reconfigura las redes de comunicación del órgano.

Al vincular el espacio con el pensamiento abstracto, el método genera conexiones más robustas entre múltiples áreas cerebrales, tales como la corteza prefrontal, el hipocampo y la corteza visual.

Científicos como Robert Ajemian, neurocientífico del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), señalan que esta técnica fue la base dominante del almacenamiento del conocimiento humano antes de la invención de la imprenta, y defienden su valor como una herramienta fundamental de aprendizaje en lugar de un mero ejercicio recreativo.

Aplicación clínica en la demencia y el envejecimiento

Una de las aplicaciones más significativas de esta regla mnemotécnica se desarrolla en el Instituto de la Memoria en Orlando, Florida. Coorganizado por Michael Dottino y Catherine Hagan, este programa reúne bisemanalmente en una YMCA local a adultos mayores con diagnósticos de demencia en etapa temprana.

Las sesiones combinan la actividad física ligera con el entrenamiento cognitivo a través del método de loci, con el objetivo explícito de mitigar el avance del deterioro mental. Tras tres años de seguimiento, los coordinadores reportan resultados positivos, destacando casos de participantes que han logrado preservar sus funciones cognitivas estables.

Paralelamente, la neuropsicóloga clínica Erica Weber somete este tipo de enfoques a ensayos clínicos controlados. Sin embargo, los investigadores del sector se enfrentan a desafíos estructurales en los Estados Unidos debido a los recortes financieros proyectados para entidades clave de financiación como el Departamento de Defensa y el Instituto Nacional sobre Discapacidad, Vida Independiente e Investigación de Rehabilitación.

A pesar de estos obstáculos presupuestarios, las investigaciones respaldadas por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) apuntan a que el entrenamiento cognitivo temprano funciona de manera preventiva. Por ello, los especialistas recomiendan ejercitar estas habilidades antes de que se manifiesten síntomas de deterioro cognitivo o debilidad mental.

Las investigaciones respaldadas por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) apuntan a que el entrenamiento cognitivo temprano funciona de manera preventiva a la demencia

Rehabilitación de lesiones y uso como herramienta terapéutica

El alcance del método de loci se ha extendido también hacia la recuperación de pacientes con afecciones neurológicas diversas. Weber adapta la técnica bajo la denominación de “Técnica de Memoria de Historias modificada” para tratar a personas con lesiones cerebrales traumáticas derivadas de accidentes o caídas, ayudándoles a descomponer la información verbal en imágenes mentales sencillas. Este mismo principio terapéutico está siendo implementado en personas diagnosticadas con esclerosis múltiple, deterioro cognitivo asociado al VIH y lesiones de la médula espinal que comprometen la actividad cerebral.

En el campo de la psicología y la psiquiatría, los expertos exploran la efectividad de los palacios de la memoria como un refugio mental para pacientes que sufren de depresión o trastorno de estrés postraumático (TEPT). La terapia consiste en guiar al individuo para construir estructuras mentales habitadas exclusivamente por recuerdos y estímulos positivos, facilitando el acceso eficiente a estados de tranquilidad y estabilidad emocional durante episodios de crisis. En una época caracterizada por la delegación de la memoria en dispositivos móviles, estas prácticas demuestran la plasticidad y la capacidad de reserva que aún conserva el cerebro humano.