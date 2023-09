escuchar

P: Tardo una eternidad en conciliar el sueño y me despierto con frecuencia durante la noche. Escuché que el cannabis puede ayudar, ¿es cierto?

Pocas cosas pueden arruinar tu día más que una noche de mal descanso. La falta de sueño puede impactar en el estado de ánimo, agotar la energía, incluso se la ha relacionado con una variedad de problemas de salud tales como la demencia, depresión, enfermedades cardíacas y un sistema inmunológico débil.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, entre 2013 y 2020, más de un tercio de los adultos en los Estados Unidos reportaron dormir menos de las siete horas recomendadas por noche. Y en 2020, un estudio del Departamento de Salud y Servicios Humanos dio cuenta de que alrededor del 8% de las personas mayores tomaban regularmente medicamentos para ayudarlos a conciliar el sueño o permanecer dormidos. En esta línea, otras investigaciones encontraron que parte de este grupo, optaba por fumar o consumir productos de cannabis tales como la marihuana argumentando de que contribuía a que pudieran dormir mejor.

Así que le pedimos a algunos expertos, incluidos investigadores y psicólogos especialistas en sueño y cannabis, como también a un farmacéutico, que explicarán los efectos del cannabis en el sueño y los efectos de sus diversos compuestos químicos.

¿El cannabis ayuda a dormir?

En una encuesta publicada en 2022 realizada a más de 27.000 consumidores de marihuana medicinal en los Estados Unidos y Canadá, casi la mitad mencionó al descanso como una de las razones de su uso.

“Pero es complicado explicar exactamente cómo el cannabis afecta el sueño porque las investigaciones que se han realizado son limitadas y sus resultados a menudo, diversos”, dijo Vyga Kaufmann, profesora asistente de psicología y neurociencia en la Universidad de Colorado Boulder.

“Los dos principales compuestos activos del cannabis, el tetrahidrocannabinol (o THC, que es en gran parte responsable de que las personas se droguen) y el cannabidiol (o CBD, que no provoca un subidón), parecen afectar el sueño de diferentes maneras”, comentó Cinnamon Bidwell, psicóloga clínica y profesora asistente de ciencia cognitiva también en la Universidad de Colorado Boulder.

Por ejemplo, estudios limitados han encontrado que las dosis bajas de THC pueden mejorar el sueño y las dosis altas pueden empeorarlo. Lo contrario ocurre con el CBD. “De esta manera, estudiar el cannabis y el sueño es un desafío”, añadió la Dra. Bidwell, especialmente porque los diferentes productos de cannabis pueden tener múltiples proporciones de los compuestos.

Dicho esto, los investigadores de una revisión de 26 estudios que se publicó en 2020 informaron que había “evidencia preliminar prometedora” de que las terapias con cannabinoides, incluido el THC y el CBD, deberían investigarse como posibles tratamientos para problemas del sueño como el insomnio, las apneas, el síndrome de las piernas y las pesadillas relacionadas con el trastorno de estrés postraumático.

“Los efectos del cannabis sobre el sueño y la somnolencia también pueden verse influenciados por la forma en que se lo toma”, sostuvo la Dra. Ashima Sahni, neumóloga y especialista en sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad de Illinois. “Si se ingiere el cannabis de manera oral en formato píldoras o comestibles, sus efectos tardarán más en aparecer a diferencia de cuando se lo inhala”, dijo la especialista. No obstante, sus efectos durarán más tiempo, de hecho, es probable que toda la noche. El cannabis inhalado, vapeando o fumando, producirá resultados más rápidos, pero no durarán tanto. Además, “vapear y fumar pueden tener ciertos problemas de salud, incluido el daño a los pulmones y la inflamación de las vías respiratorias”, agregó la Dra. Sahni.

“También hay algunas evidencias de que el cannabis podría ayudar indirectamente con el sueño al aliviar el dolor crónico y la ansiedad, las dos principales preocupaciones que motivan a los nuevos pacientes a probar el cannabis medicinal”, comentó Rahim Dhalla, farmacéutico especializado en cannabis medicinal en Ottawa, Canadá, que ha estudiado pacientes y sus experiencias con cannabis para dormir. Sin embargo, “la investigación en esta área es limitada y hay todo tipo de datos”, dijo la Dra. Kaufmann.

Qué tener en cuenta antes de probar el cannabis para dormir

En su experiencia clínica, la Dra. Bidwell dijo que las personas que usan productos de cannabis para dormir parecen estar más satisfechas con ellos cuando los usan de vez en cuando, y no todos los días. Esto se debe a que “usar THC con demasiada frecuencia puede generar tolerancia o dependencia”, explicó y dijo, que por lo tanto, consumirlo en exceso, puede revertir los beneficios del cannabis a la hora de dormir.

“A medida que se lo arranca a tomar de manera crónica, se cae en esta trampa de que, para obtener la misma cantidad de efecto, se debe aumentar la cantidad”, agregó la Dra. Sahni. Y eventualmente, se puede llegar a un punto donde no haga efecto en absoluto.

“Al mismo tiempo, una persona se puede volver tan dependiente que tenga que seguir tomándolo para evitar los síntomas de abstinencia”, dijo la Dra. Bidwell. Sucede que dejar de consumir el cannabis puede provocar síntomas como ansiedad, irritabilidad, náuseas e incluso sueños inquietantes que pueden interrumpir el descanso. “Esa es una de las principales razones por la que las personas vuelven a usarlo; además como muchos están tan acostumbrados a fumar, su abstinencia no los deja dormir”, agregó la médica.

Y algunas personas que usan demasiado THC pueden reportar una “resaca de hierba” a la mañana siguiente, que puede incluir síntomas como fatiga, dolor de cabeza y, ojos y boca secos. El uso de CBD, sin embargo, no parece conducir a una tolerancia o dependencia.

Según la experiencia clínica de la Dra. Kaufmann, muchos de sus pacientes quieren probar el cannabis para conciliar el sueño porque desconfían de los medicamentos para dormir. Pero ella los insta a probar primero algunas estrategias de estilo de vida: acostarse y despertarse a la misma hora todos los días, reducir el tiempo de pantalla antes de irse a la cama, eliminar la cafeína de la tarde, hacer ejercicio todos los días y mantener su habitación fresca, limpia y cómoda.

Para sus pacientes desvelados, la Dra. Kaufmann recomendó probar la terapia conductual cognitiva para el insomnio, o CBT-I, un tratamiento cuya base es la conversación y que está diseñado para ayudar a cambiar la forma en que se piensa el sueño. Es “la intervención de oro para el insomnio y tiene efectos más duraderos”, dijo la Dra. Kaufmann. Y por lo general, los pacientes desconocen este método.

“Una consideración importante para cualquiera que sienta curiosidad por la marihuana es que no es legal en todas partes de los Estados Unidos. Pero incluso si se vive en un estado donde es legal, es necesario hacerse algunas preguntas antes de probar el cannabis para dormir”, dijo el Dr. Dhalla: ¿Se está tomando también algún medicamento que pueda interferir con él? El anticoagulante warfarina y varios fármacos para la epilepsia, por ejemplo, no se recomiendan mezclar con el cannabis. Por el contrario, ¿te gustaría acudir a algo que puedas usar todos los días o solo cuando lo requerís? En el caso de que se busque ayuda de forma diaria para dormir, entonces “el cannabis no es la mejor opción”, manifestó el Dr. Dhalla.

Por su parte, la Dra. Bidwell comentó que si se está decidido a probarlo, lo mejor es arrancar por una dosis lo más baja posible y así, ver como el cuerpo y la mente reaccionan. En esta línea, La Dra. Shani, también advirtió que, debido a que estos productos están mal regulados, es difícil saber exactamente lo que se está recibiendo y si es o no seguro para la salud.

“La conclusión es que necesitamos más investigación”, reflexionó la Dra. Kaufmann y agregó: “Queremos que las personas se sientan satisfechas con su sueño, así que si el cannabis funciona, genial. Pero si nunca lo probaste y estás buscando ayuda para dormir, ello no debería ser el primer tratamiento al que recurras.

Por Hannah Seo

The New York Times