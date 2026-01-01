El destino de lujo y naturaleza en una de las islas preferidas de Leo Messi

Arrecifes de coral, una cocina a base de langosta y playas con aguas cálidas y transparentes en el exclusivo destino del Caribe elegido por las celebridades

Las islas de Turks and Caicos van ganándose de a poco su lugar entre los paraísos de agua turquesa y arenas blancas del Caribe, en gran parte gracias a las celebridades que las eligieron. Ben Affleck y Jennifer Garner se casaron aquí en 2005 y Maluma, Keith Richards, Justin Bieber, Gwyneth Paltrow, Michael Douglas, Oprah Winfrey, Donna Karan y Bruce Willis son algunos de los que tienen casa o terrenos. Eva Longoria la eligió para su luna de miel y Madonna, Paul McCartney, Kate Moss, las Kardashian y Beyoncé son pasajeros frecuentes.

Ubicado a una hora y media de vuelo desde Miami, entre las Bahamas y República Dominicana, este archipiélago de más de 40 islas y cayos, ahora también se va perfilando como una opción a los destinos ya conocidos por los argentinos.

Los vuelos llegan al aeropuerto Internacional Howard Hamilton en la isla de Providenciales, más conocida como Provo, la tercera más grande del archipiélago, la más poblada y el centro principal de la actividad turística. Aquí está la playa de Grace Bay, cinco kilómetros de arena blanca y agua transparente, desprovista de algas, rocas o medusas y número repetido en los rankings de las diez mejores playas del mundo.

El curioso nombre turks proviene de un cactus autóctono llamado cabeza de turco (melocactus intortus), porque su fruto rojo se parece al sombrero turco o fez. Caicos significa cadena de islas en el idioma de los lucayan tainos, los primeros habitantes.

El destino del Caribe preferido por las celebridades va dejando de ser un refugio exclusivo para recibir a nuevos viajeros Elmar Langle - Shutterstock

El primer extranjero en pisar las islas fue el propio Cristóbal Colón en 1492. Al igual que otras islas del Caribe, fueron disputadas por españoles, ingleses, franceses y piratas durante siglos. Desde 1873 pertenecieron a la colonia de Jamaica, luego pasaron a depender de las Bahamas y en 1973 eligieron su propio gobernador, convirtiéndose en Dependencia y Territorio Británico de Ultramar. En 1982 el Reino Unido quiso concederles la independencia, pero prefirieron seguir como un territorio dependiente del Reino Unido. Los casi cincuenta mil habitantes saben de las ventajas de contar con un pasaporte británico.

Solo ocho islas están habitadas. De las Turks solo dos, Grand Turk y Salt Cay; mientras que de las Caicos tienen población Providenciales, North Caicos, Middle Caicos, East Caicos, South Caicos y West Caicos. Entre Providenciales y North Caicos hay varios cayos pequeños, en su mayoría tomados por resorts, como Pine Cay y Parrot Cay –donde se casaron Affleck y Garner–, a los que se llega en ferry. North y Middle Caicos son las únicas unidas por un puente.

Cockburt Town, la capital del país, está en Grand Turk, la isla más pequeña. Una visita debe incluir el museo Nacional y una caminata por sus calles de arquitectura colonial. En esta isla está el puerto de cruceros, donde llega la mayor cantidad de visitantes.

A North Caicos, al noreste de Providenciales, se puede llegar en un vuelo corto o por barco. Su encanto pasa porque es una isla aún en desarrollo y puede verse en estado casi virgen. Middle Caicos, conectada a North Caicos por un puente, tiene un impresionante sistema de cuevas de roca caliza incluidas en el Parque Nacional Conch Bar Caves. El tour por estas cuevas, que están entre las más grandes del Caribe, dura aproximadamente una hora. Una de sus curiosidades es que a fines del siglo XIX era un recurso económico porque los mineros buscaban estiércol de murciélago que exportaban como fertilizante.

Middle Caicos es la isla perfecta para los amantes del turismo aventura, además de las cuevas, cuanta con varios senderos para trekking y ciclismo y es la ocasión para toparse con la iguana de roca endémica de la isla que puede llegar a medir ochenta centímetros. Y si en camino aparece un frondoso árbol con un fruto verde parecido a una manzana, será mejor ni tocarlo porque puede ser un manchineel (Hippomane mancinella), considerado el árbol más venenoso del mundo. El solo roce de la corteza con la piel puede provocar una reacción alérgica; si se lo prende fuego, el humo puede causar ceguera, y quien muerda la falsa manzana –la llaman la “manzanilla de la muerte”–, podrá tener vómitos y diarrea tan severos que lo llevarán a una deshidratación segura.

South Caicos, más conocidas como The Big South, es un paraíso marino y la capital pesquera, uno de los principales recursos de la isla. Salt Cay fue el centro de la industria salinera en el pasado, pero hoy es una isla ideal para el avistamiento de ballenas jorobadas que van a reproducirse entre enero y abril, y también de aves, como el pelícano pardo que es el ave nacional, además de colibríes y flamencos.

En cualquiera de ellas se puede disfrutar de la cocina tradicional a base de pescados, especialmente mero y pargo, y de frutos de mar, donde la estrella es la langosta de la que hay sobreabundancia. Fuera del mundo marino, la sopa de pollo es otro de sus platos típicos. En muchos restaurantes suele haber música en vivo con grupos que tocan ripsaw, el género musical local, cercano al rake and scrape de las Bahamas.

El ripsaw tiene su museo en Providenciales, el Junkanoo. Lo interesante es que el guía es el músico local Kitchener Penn, líder de la banda We Funk, que no solo explica los orígenes e influencias del ripsaw, sino que invita a tocar los instrumentos y a vestirse con trajes típicos.

Tortugas y mantarrayas

Más allá de sus aspectos culturales y tesoros de tierra, el mayor atractivo de Turks and Caicos son sus playas de un mar tan transparente y turquesa que parece que tuvieran un filtro de Instagram. Ocurre que sus aguas están protegidas por el tercer arrecife de coral más grande del mundo.

La iguana de roca endémica de la isla que puede medir 80 centímetros

Un acceso directo a los arrecifes Smith y Bight se da desde la playa misma en Providenciales. El Smith está cerca de Turtle Cove, en la costa norte, y el encuentro con tortugas verdes y mantarrayas está asegurado, además de un sinfín de peces de colores. Además del snorkel apto para todo el mundo, este arrecife es accesible para buceadores principiantes y experimentados, que deben contar con el carnet de PADI.

A diferencia del Smith, el arrecife Bight, más conocido como Coral Garden, consiste en solo una cresta principal de coral que se extiende por 107 metros y en el extremo exterior, la pared cae cinco metros al océano.

Además de la famosa Grace Bay, en Providenciales hay otras playas vírgenes que vale la pena conocer, como Long Bay Beach, Sapodilla Bay Beach, Blue Hills Beach, Pelican Beach y Taylor Bay Beach. Esta isla es la preferida de Lionel Messi y su familia, que suelen aterrizar en Provo para ir directamente a Amanyara, el hotel de lujo de la cadena asiática Aman, a cuarenta minutos en auto del aeropuerto internacional.

El resort de 7300 hectáreas está sobre la costa del Parque Nacional Marino North West Point y el campeón del mundo se aloja en una de las diecinueve “villas” que son un conjunto de cinco habitaciones que comparten piscinas, jardines y un gran living con sillones, un plasma gigante y una gran mesa redonda. La ventaja de estas villas es la privacidad porque, además de una salida privada a la playa, cuentan con un servicio de chef para todas las comidas.

Famosos o no, los huéspedes se mueven en carritos de golf para ir hasta las canchas de tenis, el gimnasio, o para ver el atardecer sobre el mar desde el bar circular. Al estar dentro de un Parque Nacional Marino, las únicas actividades acuáticas son todas sin motor: stand up paddle, kite surf. También organizan cabalgatas por la arena y paseos en kayak para explorar los humedales de manglares.

Más allá de lo extenso del bolsillo, el verdadero lujo en Turks and Caicos es su naturaleza privilegiada y virgen, por ahora.

Datos útiles

Requisitos . Contar con un pasaporte con seis meses de vigencia y un pasaje de regreso.

. Contar con un pasaporte con seis meses de vigencia y un pasaje de regreso. Cuándo ir. Entre diciembre y abril es la época con el mejor clima: cálido, seco y sin lluvias. En enero llegan las ballenas jorobadas. Entre junio y noviembre hay posibilidades de huracanes.