El oro de la juventud: la vitamina que ayuda a eliminar la papada y retrasa el envejecimiento

La papada, el exceso de grasa debajo del mentón, puede ser causada por genética, aumento de peso, el envejecimiento y otros factores en el estilo de vida. Esto puede ser incómodo para muchas personas, pero pocos saben que su apariencia se puede minimizar con ciertos cambios en la alimentación.

De acuerdo con un artículo de Healthline, revisado clínicamente por Micky Lal, especialista certificado en fuerza y acondicionamiento, el doble mentón se puede reducir a través de una alimentación sana y la pérdida de peso.

Para lograrlo, es recomendable aumentar el consumo de frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales, mientras se evita el exceso de azúcar y los alimentos procesados. Esto ayuda a disminuir la grasa corporal en general, incluida la acumulada en el cuello y la barbilla.

Además de esto, se recomienda incluir la vitamina E en la dieta y también en forma de aceite para tratar de eliminar la papada. De acuerdo con Mayo Clinic, este nutriente es importante para la visión, reproducción y salud de la sangre, cerebro y piel.

También es conocida como el ‘oro de la juventud’, ya que sus propiedades antioxidantes podrían proteger las células contra los efectos de los radicales libres, unas moléculas inestables que podrían provocar enfermedades y envejecimiento.

La zanahoria es rica en carbohidratos, vitamina A y E Foto ilustrativa: PIXABAY

“Muchos micronutrientes de la dieta pueden combatir el estrés oxidativo y retrasar el envejecimiento. Entre ellos, la vitamina E se considera uno de los antioxidantes liposolubles más potentes para retrasar el envejecimiento y prevenir algunas enfermedades degenerativas relacionadas con la edad”, indicó un estudio, publicado en el diario científico Ageing Research Reviews.

Adicionalmente, este nutriente puede también ayudar a minimizar la apariencia de la papada. El portal web de la farmacia de la India más popular, Netmeds, recomendó el uso de aceite de vitamina E.

“La abundancia de antioxidantes en el aceite de vitamina E no solo protege la piel del daño externo y la mantiene hidratada, sino que también reduce la apariencia de papada, líneas finas y mejillas caídas. Abrí las cápsulas de vitamina E y colocá el aceite en la palma de la mano. Masajealo adecuadamente con movimientos ascendentes para eliminar la papada”, explicó.

Recomendaciones

A pesar de los beneficios de la vitamina E, se debe consultar con un profesional de la salud antes de agregar nuevos alimentos o suplementos a la dieta.

Según advirtió Mayo Clinic, en dosis apropiadas, el uso oral de vitamina E es considerado seguro. No obstante, en pocos casos podría causar náuseas, diarrea, fatiga, debilidad, calambres intestinales, dolor de cabeza y visión borrosa, entre otros efectos secundarios.

No se debe dudar en visitar un centro médico cercano, en caso de presentar síntomas adversos o molestias.