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Fibra: nutricionistas advierten sobre los riesgos de consumir en exceso

Influencers y grandes marcas impulsan el consumo masivo de este tipo de nutrientes, mientras expertos explican los riesgos para la salud

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GDAEl Tiempo/Colombia
Expertos advierten que aumentar el consumo de fibra y proteína de manera abrupta puede causar reacciones gastrointestinales adversas 
Expertos advierten que aumentar el consumo de fibra y proteína de manera abrupta puede causar reacciones gastrointestinales adversas iStock

En 2026, las plataformas digitales han consolidado el fenómeno del maxxing, una tendencia de bienestar donde influencers de la generación Z y millennials promueven el consumo de nutrientes específicos en grandes cantidades para transformar la salud.

Tras el éxito del “proteinmaxxing”, centrado en la reparación de tejidos y el sistema inmune, la fibra dietética se ha posicionado como la protagonista del año. Sus defensores aseguran que la ingesta masiva de alimentos como semillas de chía y avena garantiza una mayor saciedad y regularidad intestinal.

La planta medicinal que calma la tos, protege la piel y mejora la digestión

Este movimiento ha captado la atención de gigantes de la industria que ajustan sus líneas de productos para satisfacer una demanda que, según consultoras como Bain & Company, involucra a casi la mitad de los consumidores en mercados claves como Estados Unidos.

El respaldo de la industria

El interés por la salud digestiva ha llevado a líderes empresariales a proyectar que “la fibra será la próxima proteína”.

Expertos aseguran que "la fibra será la próxima proteína"
Expertos aseguran que "la fibra será la próxima proteína"Getty Images

Encuestas recientes de GlobalData indican que el 40 % de la generación Z y el 45 % de los millennials buscan activamente mejorar su salud intestinal. Nutricionistas como Andrea Glenn, de la Universidad de Nueva York, y Samanta Snashall, de la Universidad Estatal de Ohio, coinciden en que la fibra ha estado históricamente infravalorada; sin embargo, advierten que la mentalidad de “más es mejor” puede ser contraproducente, especialmente cuando se reemplazan alimentos integrales por suplementos o polvos.

Riesgos de la desinformación

A pesar de los beneficios comprobados de la fibra en la prevención del cáncer y el control del colesterol, expertos como Arch Mainous, de la Universidad de Florida, alertan sobre la falta de confianza en los profesionales de la salud y la dependencia de consejos de figuras de internet sin formación científica.

Las recomendaciones generales sugieren objetivos diarios de entre 25 y 38 gramos de fibra, dependiendo de la edad y el sexo, y una ingesta equilibrada de proteínas que incluya lácteos, legumbres y carnes magras.

Los especialistas enfatizan que aumentar el consumo de fibra de manera abrupta puede causar reacciones gastrointestinales adversas y subrayan que no existen “soluciones milagrosas” únicas para todos los organismos.

La mentalidad de “más es mejor” puede ser contraproducente, especialmente cuando se reemplazan alimentos integrales por suplementos o polvos
La mentalidad de “más es mejor” puede ser contraproducente, especialmente cuando se reemplazan alimentos integrales por suplementos o polvos
Por El Tiempo/Colombia
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