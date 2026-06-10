Fibra: nutricionistas advierten sobre los riesgos de consumir en exceso

En 2026, las plataformas digitales han consolidado el fenómeno del maxxing, una tendencia de bienestar donde influencers de la generación Z y millennials promueven el consumo de nutrientes específicos en grandes cantidades para transformar la salud.

Tras el éxito del “proteinmaxxing”, centrado en la reparación de tejidos y el sistema inmune, la fibra dietética se ha posicionado como la protagonista del año. Sus defensores aseguran que la ingesta masiva de alimentos como semillas de chía y avena garantiza una mayor saciedad y regularidad intestinal.

Este movimiento ha captado la atención de gigantes de la industria que ajustan sus líneas de productos para satisfacer una demanda que, según consultoras como Bain & Company, involucra a casi la mitad de los consumidores en mercados claves como Estados Unidos.

El respaldo de la industria

El interés por la salud digestiva ha llevado a líderes empresariales a proyectar que “la fibra será la próxima proteína”.

Expertos aseguran que "la fibra será la próxima proteína" Getty Images

Encuestas recientes de GlobalData indican que el 40 % de la generación Z y el 45 % de los millennials buscan activamente mejorar su salud intestinal. Nutricionistas como Andrea Glenn, de la Universidad de Nueva York, y Samanta Snashall, de la Universidad Estatal de Ohio, coinciden en que la fibra ha estado históricamente infravalorada; sin embargo, advierten que la mentalidad de “más es mejor” puede ser contraproducente, especialmente cuando se reemplazan alimentos integrales por suplementos o polvos.

Riesgos de la desinformación

A pesar de los beneficios comprobados de la fibra en la prevención del cáncer y el control del colesterol, expertos como Arch Mainous, de la Universidad de Florida, alertan sobre la falta de confianza en los profesionales de la salud y la dependencia de consejos de figuras de internet sin formación científica.

Las recomendaciones generales sugieren objetivos diarios de entre 25 y 38 gramos de fibra, dependiendo de la edad y el sexo, y una ingesta equilibrada de proteínas que incluya lácteos, legumbres y carnes magras.

Los especialistas enfatizan que aumentar el consumo de fibra de manera abrupta puede causar reacciones gastrointestinales adversas y subrayan que no existen “soluciones milagrosas” únicas para todos los organismos.