El poder de las plantas y cómo utilizarlo a tu favor en el pelo

No hace falta resignar belleza para adoptar hábitos más amigables con el medioambiente. Conocé la nueva línea capilar a base de plantas y sus propiedades para lucir un pelo saludable y nutrido, sin dañar el planeta

escuchar

En los últimos tiempos, el mundo cambió y nuestros hábitos de belleza también. Cada vez somos más conscientes de los productos que elegimos a diario, y leemos exhaustivamente las etiquetas para saber qué es lo que estamos consumiendo e incorporando en nuestras rutinas. Y cuando de cabellos se trata, al ser una parte del cuerpo tan visible como importante para las mujeres, el foco es mayor. Ya no simplemente buscamos productos eficaces, sino que ya comprendimos que la sostenibilidad es tan esencial como la función práctica de lo que consumimos. Volver a lo natural es una premisa que no se discute y los productos para el pelo no son la excepción.

Si hay una marca que lleva las credenciales de cuidado superior desde hace décadas gracias a sus investigaciones exhaustivas y profundas en todo el mundo, es Dove. Y en esta oportunidad, la firma lleva su expertise a otro nivel y presenta su nueva línea a base de plantas denominada Dove Real Poder de las Plantas en sus tres variedades: geranio, jengibre y bambú. No hace falta resignar belleza para adoptar productos más amigables con el medioambiente. Tampoco someter al pelo a cambios bruscos ni a métodos extraños para adaptarlo a productos nuevos, sino más bien incorporar fórmulas más sostenibles y libres de ingredientes invasivos y abrasivos.

Cada vez son más las mujeres que buscan lucir su pelo sano y cuidado, respetando el planeta y sus ciclos. Y Dove entiende esto a la perfección. Es por esta razón que desde hace más de diez años, la marca se enfoca en desarrollar su cartera de productos con mayor conciencia ambiental. Y el lanzamiento de Dove Real Poder de las Plantas, su nueva línea capilar, representa un antes y un después en su apuesta por unir belleza con naturaleza.

La nueva línea de cuidado capilar de Dove condensa todos los beneficios del poder de las plantas, sin resignar belleza felix busso

Esta nueva línea a base de plantas, con ingredientes de origen natural, condensa todos los beneficios de cada planta para dar lugar a una variedad según cada necesidad. Los elementos elegidos gracias a sus propiedades fueron el geranio, el jengibre y el bambú. Cada planta posee un atributo particular que actúa sobre el pelo, ya sea restaurándolo, fortaleciéndolo o purificándolo, según cada necesidad.

Dove Real Poder de las Plantas es la primera línea con un 98% de ingredientes de origen natural, sin parabenos, siliconas ni sulfatos. Además, no fue testeado en animales y su packaging reciclable está hecho a partir de botellas recicladas. Aparte de todos estos lineamientos en materia sustentable, cada variedad garantiza un pelo suave, brilloso, nutrido y fuerte. Porque no hace falta resignar resultados por el hecho de elegir productos más naturales y amigables con el planeta. Belleza y naturaleza no tienen por qué ser excluyentes y este lanzamiento lo comprueba ya que la nueva fórmula proviene de toda la experiencia y el conocimiento de la marca que supo posicionarse en el rubro gracias al foco en la investigación y abordaje de las tendencias capilares, con la novedad de recurrir a las plantas como el componente principal de sus creaciones.

CONOCÉ MÁS ACERCA DE ESTE LANZAMIENTO ACÁ

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION