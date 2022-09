El poder inesperado de la bondad espontánea

A fines de agosto, Erin Alexander, de 57 años, se sentó en el estacionamiento de una tienda Target en Fairfield, California, y lloró. Su cuñada había muerto recientemente y la Sra. Alexander estaba teniendo un día difícil.

Un barista que trabajaba en el Starbucks dentro de Target también lo estaba. La máquina de espresso se había averiado y ella estaba claramente estresada. La Sra. Alexander, que dejó de llorar y entró por un poco de cafeína, sonrió, pidió un té verde helado y le dijeron que esperara. Después de recoger su pedido, notó un mensaje en la taza: “Erin”, había garabateado el barista junto a un corazón, “tu alma es dorada”.

“No estoy segura de saber necesariamente lo que significa ‘tu alma es dorada’”, dijo la Sra. Alexander, quien se rió y lloró al recordar el incidente.

Pero la calidez de ese pequeño e inesperado gesto, de un extraño que no tenía idea de lo que estaba pasando, la conmovió profundamente.

“Por supuesto, todavía estaba muy triste”, dijo Alexander. “Pero esa pequeña acción hizo el resto de mi día”.

Los nuevos hallazgos, publicados en el Journal of Experimental Psychology en agosto, corroboran cuán poderosas pueden ser experiencias como la de la Sra. Alexander. Los investigadores descubrieron que las personas que realizan un acto de bondad al azar tienden a subestimar cuánto lo apreciará el destinatario. Y creen que un error de cálculo podría impedir que muchos de nosotros hagamos cosas buenas por los demás con más frecuencia.

“Tenemos este sesgo de negatividad cuando se trata de conexión social. Simplemente no creemos que el impacto positivo de nuestros comportamientos sea tan positivo como lo es”, dijo Marisa Franco, psicóloga y autora de “Platonic: How the Science of Attachment Can Help You Make — and Keep - Friends”, quien no trabajó en la investigación reciente.

“Con un estudio como este, espero que inspire a más personas a realizar actos de bondad al azar”, dijo.

Se pidió a los estudiantes de posgrado que realizaran actos reflexivos de su propia elección, como llevar a un compañero de clase a casa desde el campus, hornear galletas o invitar a alguien a una taza de café Shutterstock

Subestimar el poder de los pequeños gestos

El estudio reciente comprendió ocho pequeños experimentos que variaron en diseño y participantes. En uno, por ejemplo, se pidió a los estudiantes de posgrado que realizaran actos reflexivos de su propia elección, como llevar a un compañero de clase a casa desde el campus, hornear galletas o invitar a alguien a una taza de café.

En otro, los investigadores reclutaron a 84 participantes en dos fines de semana fríos en la pista de patinaje sobre hielo en Maggie Daley Park en Chicago. Les dieron un chocolate caliente del quiosco de bocadillos y les dijeron que podían quedárselo o dárselo a un extraño como un acto deliberado de bondad. Se pidió a los 75 participantes que regalaron su chocolate caliente que adivinaran cuán “grande” se sentiría el acto de bondad para el destinatario en una escala de 0 (muy pequeño) a 10 (muy grande), y que predijeran cómo calificaría el destinatario su estado de ánimo (que va desde mucho más negativo de lo normal a mucho más positivo de lo normal) al recibir la bebida. Luego se les pidió a los destinatarios que informaran cómo se sentían realmente usando las mismas escalas.

En ese experimento, y en todos los demás, las personas que hicieron algo amable subestimaron constantemente cuánto se apreciaba realmente, dijo uno de los autores del estudio, Amit Kumar, profesor asistente de marketing y psicología en la Universidad de Texas, Austin.

“Creemos que estas expectativas mal calibradas son importantes para el comportamiento”, dijo. “No saber el impacto positivo de uno puede obstaculizar que las personas participen en este tipo de actos de bondad en la vida diaria”.

Se ideó otro experimento en el estudio para ayudar a los investigadores a comprender mejor esta tendencia a subestimar el poder de nuestros propios actos amables. En él, el Dr. Kumar y su equipo reclutaron a 200 participantes en Maggie Daley Park. Un grupo de control de 50 participantes recibió una magdalena simplemente por participar en el estudio y calificó su estado de ánimo. Otras 50 personas que no recibieron un pastelito calificaron cómo pensaban que se sentirían los receptores después de recibir un pastelito.

A un tercer grupo de 50 personas se les dijo que podían regalar una magdalena a extraños y se les pidió que calificaran su propio estado de ánimo y cómo creían que se sentirían los destinatarios. Una vez más, los investigadores encontraron que aquellos que recibieron una magdalena como resultado de un acto de bondad al azar se sintieron mejor de lo que pensaba la persona que los donaba.

Además, las personas que recibieron una magdalena por un acto de bondad se clasificaron más alto en una escala de felicidad que las que recibieron una simplemente por participar en el estudio, lo que sugiere que recibieron un impulso emocional del gesto, además de la magdalena en sí.

“La gente tiende a pensar que lo que están dando es poco, tal vez relativamente intrascendente”, dijo el Dr. Kumar. “Pero es menos probable que los destinatarios piensen de esa manera. Consideran que el gesto es significativamente más significativo porque también están pensando en el hecho de que alguien hizo algo bueno por ellos”.

Cómo mostrar a los demás que te importa

La noción de que la amabilidad puede impulsar el bienestar no es nueva. Los estudios han demostrado que el comportamiento prosocial, básicamente, ayudar a los demás voluntariamente, puede ayudar a reducir los niveles de estrés diarios de las personas, y que los simples actos de conexión, como enviar mensajes de texto a un amigo, significan más de lo que muchos de nosotros creemos . Pero los investigadores que estudian la bondad y la amistad dicen que esperan que los nuevos hallazgos fortalezcan el caso científico para hacer este tipo de gestos con más frecuencia.

“Descubrí que la amabilidad puede ser realmente difícil de vender”, dijo Tara Cousineau, psicóloga clínica, maestra de meditación y autora de “The Kindness Cure: How The Science of Compassion Can Heal Your Heart and Your World”. “La gente desea amabilidad, pero a menudo se siente incómoda por la idea de ser amable”.

El estrés también puede impedir que las personas sean amables con los demás, dijo, al igual que la “vocecita juzgadora” en la cabeza de las personas que les hace cuestionar si su gesto o regalo será malinterpretado, o si hará que el destinatario se sienta presionado a pagar. de vuelta

“Cuando surge el impulso de la bondad”, dijo Cousineau, “lo pensamos demasiado”.

Pero es poco probable que un acto de bondad resulte contraproducente, dijo, y en algunos casos puede generar aún más bondad. Jennifer Oldham, de 36 años, quien perdió a su hija de 9 años, Hallie, en julio después de que un árbol cayera sobre el automóvil en el que se encontraba durante una tormenta, creó recientemente un grupo de Facebook, Keeping Kindness for Hallie, que alienta a los participantes a participar en actos de bondad al azar. La gente ha comprado comestibles y fórmula para bebés para otros en honor de Hallie. Han donado útiles escolares y regalado hortensias a extraños.

Si aún no se tiene el hábito de realizar actos amables al azar, o si no le resulta natural, la doctora Franco dijo que se puede comenzar por pensar en lo que a uno le gusta hacer Shutterstock

“Ningún acto pequeño pasa desapercibido”, dijo la Sra. Oldham. “Ayudará a su propio corazón, tal vez incluso más que a los destinatarios”.

A veces, es algo mucho más tonto. Cuando Kimberly Britt, presidenta de Phoenix College en Arizona, se fue de vacaciones una semana en julio, su vicepresidente de asuntos estudiantiles escondió 60 gallinas de goma en su oficina.

“Lo hizo para que no los encontrara a todos de inmediato, y me tomó un tiempo”, dijo. “Pero estaba destinado a traer una sonrisa a mi día cuando regresara”.

Lo hizo, y desde entonces ha inspirado a Britt a comenzar un desafío aleatorio de actos de bondad en el campus. Hasta ahora han registrado 200 actos de bondad: un maestro que hizo todo lo posible para pasar tiempo con un estudiante que estaba luchando emocionalmente, un miembro del personal que llevó comida a la oficina, otro que preparó café para todos sus colegas.

Si aún no se tiene el hábito de realizar actos amables al azar, o si no le resulta natural, la doctora Franco dijo que es ideal comienzar por pensar en lo que le gusta hacer.

“No se trata de que digas, ‘Oh hombre, ahora tengo que aprender a hornear galletas para ser agradable’”, dijo. “Se trata de: ¿Qué habilidades y talentos ya tienes? ¿Y cómo puedes convertir eso en una ofrenda para otras personas?

Por Catherine Pearson.