Ezequiel Starobinsky, economista: “La actividad brindará herramientas prácticas para llevar tus finanzas a otro nivel”

No es novedad: la forma en que nos relacionamos con el dinero incide en muchísimos aspectos de nuestra vida y afecta nuestra salud y bienestar. ¿Es posible hacer pequeños cambios que generen un vínculo más positivo y lleven nuestras finanzas personales a un nuevo nivel? El economista Ezequiel Starobinsky sostiene que sí.

Su afirmación no es improvisada: además de sus treinta años de experiencia en el mundo de las finanzas -es director financiero de Balance Capital-, ha hecho también un profundo recorrido espiritual y de desarrollo personal: es instructor en El Arte de vivir, y autor de los libros como “El arte de decidir” y “Fluí con el dinero”.

La presencia de Ezequiel Starobinsky en el Bienestar Fest se vuelve entonces indispensable en un mundo en el que la relación con las finanzas resulta determinante para nuestra salud psíquica y emocional. “Para alcanzar el bienestar financiero es fundamental gestionar las emociones que despierta el manejo del dinero. Ahí es importante, por ejemplo, preguntarse sobre las creencias que uno hereda, ¿son limitantes o amplificantes?, ¿cuáles elijo repetir y cuáles no?”, dice el economista, y sostiene que la inteligencia emocional y la técnica van de la mano a la hora de potenciar las finanzas. De eso, entre otras cosas, tratará la charla que dará el domingo 25 en el Hipódromo Palermo en el marco de este evento, donde brindará herramientas concretas para repensar conceptos y alcanzar el bienestar financiero.

Para acceder a más información sobre el Bienestar Fest, el evento de bienestar más importante del país organizado por LA NACION y OSDE, hacé clic acá.

Ezequiel Starobinsky llevará al Bienestar Fest una charla sobre creencias, hábitos y bienestar financiero

Un mapa de acción

Explorar el dinero desde una perspectiva técnica y también espiritual, señala Ezequiel, permite entender cómo pueden integrarse ambas aproximaciones y comprender la relación entre lo que el dinero es y lo que significa para cada uno de nosotros. ¿Qué podés llevarte de esta charla? “Vamos a analizar un mapa emocional que te permita reconocer cuál es el perfil que adoptás frente al dinero —¿el miedoso?, ¿el despilfarrador?, ¿el ambicioso?, ¿el obsesivo?— y a reconocer qué emociones aparecen cuando ganamos, gastamos, ahorramos o invertimos”, dice. También, apunta el economista, trabajará sobre un marco para identificar y transformar las creencias limitantes que condicionan las decisiones económicas que tomamos.

Lo más esperado, tal vez: la actividad brindará herramientas prácticas para llevar tus finanzas a otro nivel, entendiendo cómo definir objetivos acordes a tu perfil, cómo ordenar tus ingresos, gastos y ahorro, cómo pensar tu inversión ideal y cómo adaptar tus decisiones financieras a las distintas etapas del ciclo de la vida. También aportará información para generar un marco que permita comprender mejor el riesgo financiero y sacarte el miedo a decidir. “Incluso cuando creemos estar tomando decisiones racionales, podemos quedar atrapados en sesgos cognitivos: el miedo in, el exceso de confianza, el efecto ancla, la búsqueda de confirmación y muchos otros mecanismos que pueden llevarnos a decidir en contra de nuestros propios intereses. Fluir con el dinero no significa ni controlarlo obsesivamente ni dejarlo librado al azar, significa integrar inteligencia emocional e inteligencia financiera para que el dinero deje de ser una fuente de ansiedad y se convierta en una herramienta para construir la vida que querés vivir”, concluye. La reflexión, dice, tiene que ver con lograr una postura saludable respecto del gasto y el ahorro y alcanzar objetivos que nos planteemos a corto y largo plazo.

Sagaz y analítico, el autor de “Fluí con el dinero” hace pie con mucha firmeza sobre dos mundos: el del saber emocional y el de la racionalidad financiera, y promete compartir una serie de conceptos que permitan posicionarse en un contexto complejo como el actual. “Es interesante observar y pensar también qué pasa con el dólar a nivel internacional hoy. Muchas veces digo que Unidos es como un gran esquema Ponzi, por decirlo de algún modo, que viene gastando a cuenta del resto del mundo desde hace tiempo. Creo que desde la crisis del 2008 empezó una desconfianza en el dólar que todos los años se acelera un poco. ¿Cómo entender mejor esto y pensar propuestas para estar mejor posicionado?”, concluye, como una invitación que no deja afuera ningún aspecto del mundo financiero en todas sus aristas.