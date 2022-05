A mover el cuerpo: Siete respuestas que explican por qué el baile puede reemplazar a la rutina de entrenamiento

Es un boom en redes sociales y en los gimnasios: : cada vez es más habitual escuchar que se abren clases de zumba, hip hop, ballet, danzas de salón, modernas o urbanas. El baile es el ejercicio clave para combatir el sedentarismo y, aunque es común hacerlo en una fiesta o en reuniones familiares, puede ser una excelente forma de ejercitarse regularmente y disfrutar.Es que además de ser divertido, mientras se practica, el baile genera beneficios para la salud: ejercita la memoria y la coordinación, trabaja los músculos, oxigena el cerebro y la sangre, y energiza.

Además de ayudar a la salud física, el baile mejora el bienestar emocional y psicológico

Cuáles son los efectos

El baile es probablemente una de las actividades culturales innatas del ser humano, es de las acciones más primitivas que se conocen. Está incorporado de tal manera que en cualquier momento que se escucha un ritmo, el cuerpo se pone en movimiento y se relaja al ritmo de la música.

Asimismo en una investigación publicada en el Proceedings of the National Academy of Sciences se descubrió que los recién nacidos responden de manera especial a la música ya que a los pocos meses de vida son capaces de sincronizar sus movimientos con los ritmos musicales, lo que les produce un placer especial: sonríen más. ¿Queda alguna duda sobre los beneficios que genera el baile en los humanos?

“El trabajo que proporciona la danza tiene que ver con la esencia del hombre, lo físico, mental y espiritual. Vos podés entrenar para hacer tenis, atletismo o vóley pero estas disciplinas no conectan con la expresividad ni con la capacidad de comunicar emociones, no canalizan este aspecto emocional que tiene la danza”, sostiene Marisa De Risi, directora de la academia de baile, Endorfine Dance.

“Hago baile desde los cinco años, considero que es una actividad de mucha disciplina y siempre que termino una clase salgo muy feliz y tranquila”, dice Lourdes de 22 años, quien toma clases de danza diariamente. “Cuando uno baila se encuentra y se pierde al mismo tiempo ”, añade.

De Risi afirma que la danza también cuenta con un carácter social ya que a diferencia de otros tipos de entrenamientos, el baile suele practicarse en compañía: esto significa que ayuda a construir nuevas relaciones interpersonales y a mejorar las habilidades sociales.

¿Por qué bailar genera sensación de bienestar?

Mover el cuerpo hace bien porque permite mantener un estilo de vida saludable, además de lograr una sensación de bienestar y estimular el sistema cardiovascular y los músculos. En otras palabras, la danza aumenta la capacidad física, la coordinación, la memoria y la agilidad. Incluso tiene un impacto muy beneficioso en la plasticidad cerebral, el pensamiento flexible y el autocontrol, así como ayuda a revertir la pérdida de volumen en el hipocampo.

También está comprobado que al bailar se liberan endorfinas, sustancias producidas por el cerebro que alivian el dolor físico, producen sensación de bienestar e incluso euforia. Brinda beneficios esencialmente para la mente, el cuerpo y el alma. De esta manera mover el cuerpo ayuda a nivel emocional porque la mente descansa, se desconecta de la rutina diaria y de los problemas; genera sensación de libertad y la persona puede, a través del cuerpo, expresarse. Además, en una clase de baile se realiza un calentamiento muscular inicial, una serie de ejercicios y repeticiones técnicas, y finalmente estiramientos.

Para De Risi la danza es tan abarcativa que incluso en otros países los chicos toman clases en el colegio ya que el desarrollo psicomotriz que les brinda el baile beneficia el aprendizaje de otras disciplinas como la ciencia, el lenguaje y la matemática. “La música te ayuda a entender todo e inconscientemente estás incorporando matemática, fraccionás la música y el ritmo”, afirma.

Una investigación realizada por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), agrega como una de las ventajas: “ durante la actividad las personas se olvidan de los problemas porque se concentran en cada paso del baile, se distraen lo que les permite sobrellevar dificultades emocionales”. Y dependiendo del tipo del baile, la persona puede explorar su lado creativo al montar o inventar una coreografía.

¿Es un entrenamiento completo?

Para Charly San Martín, también conocido como “el coach de las famosas”, el baile es uno de los entrenamientos físicos más completos que existen porque te entrena el alma, la cabeza y te saca las mochilas de arriba. “Hay una vida antes y después de hacer baile”, destaca.

Además, comparte su vivencia personal: cuando era niño fue diagnosticado con poliartritis reumatoide -una enfermedad que afecta a las articulaciones del cuerpo y provoca dolor e inflamación- y estaba casi inmóvil. Con el paso del tiempo descubrió su pasión por el baile y por hacer mover a las personas y hoy vive de dar clases de aquello que descubrió que le hacía tan bien.

¿Cómo integrar el baile a la rutina de entrenamiento?

“Lo introduciría como trabajo aeróbico. El baile nos hará quemar calorías de una manera divertida y muy dinámica. No solo haremos ejercicio, sino que también lo pasaremos bien al ritmo de la música y obtendremos beneficios a nivel físico, mental y emocional”, responde San Martín.

¿Sirven todos los bailes para entrenar?

La mayoría aunque dependerá del baile y de sus exigencias físicas porque los diferentes ritmos generan mayor o menor estímulo. Por ejemplo, en el breakdance la fuerza resistencia del tren superior es mucho más importante; en cambio, en la danza se requiere de mayor precisión y estabilidad La clave es variar. “En la misma clase tengo alumnos que hacen baile de alto impacto y a la vez otros que hacen de bajo impacto. La misma coreo puede ser adaptada para todo tipo de edades y de gustos”, aclara San Martín.

¿Cuáles son los beneficios concretos?

• Fortalece los huesos, previniendo la aparición de la osteoporosis.

• Desarrolla los músculos y aporta flexibilidad.

• Previene problemas en las articulaciones.

• Mejora el sentido del equilibrio.

• Incrementa la resistencia al esfuerzo.

• Mejora la presión arterial y es una buena prevención para enfermedades cardíacas.

• Controla el nivel de colesterol.

• Previene la demencia senil.

• Fortalece la memoria al tener que memorizar los pasos de baile.

• Es un activador social que ayuda a romper la soledad.

• Rebaja el nivel de estrés.

• Ayuda a conciliar el sueño.

• Potencia la autoestima porque hace que la persona que aprende a bailar se sienta más seguro y se sienta a gusto mientras baila.

• Activa el cerebro y es una gran ayuda neurológica porque obliga a centrarnos en la coreografía, memorizar los pasos y mantener la coordinación en todo momento.

¿Cómo preparar al cuerpo?

Este es un punto clave. Para empezar hay que hidratarse. En una clase de una hora se pueden perder hasta dos litros de agua corporal. Se recomienda consumir un cuarto litro de líquido cada 15 minutos. Lo ideal es tomar agua o bebidas deportivas y evitar consumir gaseosas.

Por otra parte se recomienda ingerir una colación antes de la actividad. Debido al fuerte gasto de energía que se hace mientras se baila, es ideal comer una colación (barrita de cereal, galleta, fruta o similar) 1 o 2 horas antes de la actividad física.

Para finalizar, las proteínas son claves para reparar la ruptura de las fibras musculares que se desgastan con el uso constante. Algunos de los alimentos altos en proteínas son: el pollo sin piel, las carnes rojas o tofu, gluten de trigo, legumbres, papas o arroz.