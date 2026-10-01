Aquatrekking: la práctica de moda que combina ejercicio, naturaleza y agua

Se practica cerca de fuentes naturales de agua como lagunas, cascadas, quebradas, saltos de agua y arroyos. Algunos incluso se sumergen en ellas, nadan, caminan dentro o dejan caer la llovizna sobre sí. El aquatrekking ofrece múltiples opciones para los amantes de la naturaleza. Es un tipo de experiencia turística en la que, a diferencia del senderismo, expone a sus participantes a una ‘ruta acuática’ que les exige más dificultad física y adrenalina que caminar sobre superficies rocosas.

Cada vez más populares en los ecosistemas naturales, estos circuitos combinan senderismo de a pie con progresión por el agua y suelen situarse cerca de lugares de interés histórico, ambiental o cultural, y permanecer lejos de las grandes ciudades; lo que hace que la experiencia se viva con mayor intensidad.

La dificultad del recorrido depende del terreno y de las condiciones del agua. Hay trayectos sencillos, en los que alcanza con avanzar por zonas poco profundas, y otros que requieren trepar, atravesar desniveles, vadear sectores con corriente o nadar durante algunos tramos. Por eso, antes de iniciar una salida es importante conocer el recorrido, el clima previsto, el nivel de experiencia necesario y contar con la asistencia de un guía experto. Otro factor importante a tener en cuenta es el de la vestimenta: se debe llevar un calzado adecuado y, en casos, chalecos inflables o cascos.

Ni senderismo ni canyoning

“A diferencia del senderismo tradicional, que se realiza por senderos secos, el aquatrekking ofrece una interacción mucho mayor con el agua”, explica Jean Filipe, guía e instructor de Aquatrekking Jaguariaíva, un operador acreditado por el Estado de Paraná, Brasil. “También se diferencia del barranquismo o canyoning en que no requiere de hacer rápel −técnica de descenso por superficies verticales y de pendiente extrema utilizando cuerdas y equipos de fricción− ni usar sogas, lo que lo convierte en una actividad más accesible para todos aquellos que buscan aventura y conexión con la naturaleza”, agrega.

Estos circuitos combinan senderismo de a pie con progresión por el agua monshtein - Shutterstock

Más allá de los paisajes que se aprecian durante el recorrido, el guía hace énfasis en que la reciente popularidad del aquatrekking radica en que combina ocio, actividad física y conexión con la naturaleza. Esto último, indica, es de los comentarios que más repiten quienes son adeptos de la actividad: que el entorno fomenta una sensación de tranquilidad y paz mental única.

Durante las horas en las que transcurre el recorrido, los aventureros tienen la oportunidad de retarse mentalmente e ir cumpliendo pequeños desafíos. De hecho, un gran cuerpo de investigación académica publicado en sitios de prestigio como Oxford Academic y Elsevier demuestra que estar cerca o dentro de una masa de agua provee ventajas particulares para calmar la mente, disminuir la fatiga mental y promover la relajación.

Otra persona que puede dar testimonio del furor turístico y fit que está causando la actividad es Julio César Narváez Camejo, guía de aquatrekking en el Bosque Protector Cerro Azul, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. En base a su experiencia, señala que la mejor época para disfrutar del aquatrekking en regiones tropicales es febrero-abril ya que hay lluvias que revitalizan los bosques y vegetación seca que hay en esos países. “La experiencia cambia radicalmente porque con el agua de la lluvia se forman cascadas y quebradas por las que vamos pasando”, dice.

Destaca también el esfuerzo físico que requiere la actividad. “A veces vamos contracorriente y tenemos que exigirle más fuerza a partes del cuerpo como el tronco y las piernas”, ejemplifica. Por eso, hace énfasis en el requisito de no ser sedentario y contar con un nivel básico de condición física para emprender la travesía.

A lo mencionado Alejandra Hintze, médica deportóloga y directora médica de la Escuela Marangoni, le suma los beneficios de moverse –sobre todo, sumergirse– en el agua: se descomprimen las vértebras y la espalda, mejora el rango articular y se trabaja el equilibrio, la fuerza dorsal y la circulación sanguínea.

Equipamiento

Es relevante destacar que la práctica exige uso de equipamiento específico para garantizar la seguridad de los participantes. Los elementos principales que enumeran ambos expertos consultados son: calzado con buen agarre para caminar sobre rocas, casco —dependiendo de la ruta—, chaleco salvavidas y ropa ligera que se pueda mojar.

“Hay que insistir con esto: nunca deben emprender la actividad sin ser acompañados por guías calificados y sin tener en cuenta las condiciones meteorológicas y los niveles del río/cursos de agua del circuito”, acentúa Jean Filipe.

¿Exige algún tipo de preparación en los días previos?

Ambos gúias coinciden en que es esencial mantener una buena hidratación y llevar una dieta equilibrada en los días previos. El día de la excursión, especialmente, recomiendan tener un desayuno o almuerzo ligero —evitando aquellos alimentos excesivamente grasos y bebidas alcohólicas— para asegurarse de contar con suficiente energía para el recorrido.