Aquatrekking: la práctica de moda que combina ejercicio, naturaleza y agua

Esta experiencia propone hacer senderismo por superficies rocosas entre cascadas y arroyos e, incluso mojarse
- 5 minutos de lectura'
Se practica cerca de fuentes naturales de agua como lagunas, cascadas, quebradas, saltos de agua y arroyos. Algunos incluso se sumergen en ellas, nadan, caminan dentro o dejan caer la llovizna sobre sí. El aquatrekking ofrece múltiples opciones para los amantes de la naturaleza. Es un tipo de experiencia turística en la que, a diferencia del senderismo, expone a sus participantes a una ‘ruta acuática’ que les exige más dificultad física y adrenalina que caminar sobre superficies rocosas.
Cada vez más populares en los ecosistemas naturales, estos circuitos combinan senderismo de a pie con progresión por el agua y suelen situarse cerca de lugares de interés histórico, ambiental o cultural, y permanecer lejos de las grandes ciudades; lo que hace que la experiencia se viva con mayor intensidad.
La dificultad del recorrido depende del terreno y de las condiciones del agua. Hay trayectos sencillos, en los que alcanza con avanzar por zonas poco profundas, y otros que requieren trepar, atravesar desniveles, vadear sectores con corriente o nadar durante algunos tramos. Por eso, antes de iniciar una salida es importante conocer el recorrido, el clima previsto, el nivel de experiencia necesario y contar con la asistencia de un guía experto. Otro factor importante a tener en cuenta es el de la vestimenta: se debe llevar un calzado adecuado y, en casos, chalecos inflables o cascos.
Ni senderismo ni canyoning
“A diferencia del senderismo tradicional, que se realiza por senderos secos, el aquatrekking ofrece una interacción mucho mayor con el agua”, explica Jean Filipe, guía e instructor de Aquatrekking Jaguariaíva, un operador acreditado por el Estado de Paraná, Brasil. “También se diferencia del barranquismo o canyoning en que no requiere de hacer rápel −técnica de descenso por superficies verticales y de pendiente extrema utilizando cuerdas y equipos de fricción− ni usar sogas, lo que lo convierte en una actividad más accesible para todos aquellos que buscan aventura y conexión con la naturaleza”, agrega.
Más allá de los paisajes que se aprecian durante el recorrido, el guía hace énfasis en que la reciente popularidad del aquatrekking radica en que combina ocio, actividad física y conexión con la naturaleza. Esto último, indica, es de los comentarios que más repiten quienes son adeptos de la actividad: que el entorno fomenta una sensación de tranquilidad y paz mental única.
Durante las horas en las que transcurre el recorrido, los aventureros tienen la oportunidad de retarse mentalmente e ir cumpliendo pequeños desafíos. De hecho, un gran cuerpo de investigación académica publicado en sitios de prestigio como Oxford Academic y Elsevier demuestra que estar cerca o dentro de una masa de agua provee ventajas particulares para calmar la mente, disminuir la fatiga mental y promover la relajación.
Otra persona que puede dar testimonio del furor turístico y fit que está causando la actividad es Julio César Narváez Camejo, guía de aquatrekking en el Bosque Protector Cerro Azul, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. En base a su experiencia, señala que la mejor época para disfrutar del aquatrekking en regiones tropicales es febrero-abril ya que hay lluvias que revitalizan los bosques y vegetación seca que hay en esos países. “La experiencia cambia radicalmente porque con el agua de la lluvia se forman cascadas y quebradas por las que vamos pasando”, dice.
Destaca también el esfuerzo físico que requiere la actividad. “A veces vamos contracorriente y tenemos que exigirle más fuerza a partes del cuerpo como el tronco y las piernas”, ejemplifica. Por eso, hace énfasis en el requisito de no ser sedentario y contar con un nivel básico de condición física para emprender la travesía.
A lo mencionado Alejandra Hintze, médica deportóloga y directora médica de la Escuela Marangoni, le suma los beneficios de moverse –sobre todo, sumergirse– en el agua: se descomprimen las vértebras y la espalda, mejora el rango articular y se trabaja el equilibrio, la fuerza dorsal y la circulación sanguínea.
Equipamiento
Es relevante destacar que la práctica exige uso de equipamiento específico para garantizar la seguridad de los participantes. Los elementos principales que enumeran ambos expertos consultados son: calzado con buen agarre para caminar sobre rocas, casco —dependiendo de la ruta—, chaleco salvavidas y ropa ligera que se pueda mojar.
“Hay que insistir con esto: nunca deben emprender la actividad sin ser acompañados por guías calificados y sin tener en cuenta las condiciones meteorológicas y los niveles del río/cursos de agua del circuito”, acentúa Jean Filipe.
¿Exige algún tipo de preparación en los días previos?
Ambos gúias coinciden en que es esencial mantener una buena hidratación y llevar una dieta equilibrada en los días previos. El día de la excursión, especialmente, recomiendan tener un desayuno o almuerzo ligero —evitando aquellos alimentos excesivamente grasos y bebidas alcohólicas— para asegurarse de contar con suficiente energía para el recorrido.
- 1
- 2
Por qué las empresas chinas salen al mundo preparadas para ganar, según Nicolás Aguzín, el argentino que fue CEO de la Bolsa de Hong Kong
- 3
La cifra millonaria que pagará YPF por Ganancias y qué pasará con la nafta
- 4
Pánico en un vuelo de Flydubai: Israel denuncia que un piloto quiso estrellar el avión y apunta a un intento de ataque jihadista