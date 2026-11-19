Retomemos el refrán, “un cuerpo sano es una mente sana”. Siempre se ha enfatizado en el cuidado de la forma física, pero poco se habla de los beneficios que esta trae para la salud mental. Es así como en las últimas décadas, la investigación ha resaltado la conexión entre la salud física y la salud mental.

En 2023, el Ministerio de Salud realizó una encuesta de percepción sobre la salud mental en una muestra de colombianos. Cuando se les preguntó, ¿crees haber tenido en algún momento de la vida problemas con tu salud mental? El 66,3% declaró que en algún momento de su vida había enfrentado algún problema; este porcentaje fue significativamente mayor entre las mujeres en un 69,9%.

De acuerdo con el Ministerio, estos resultados coinciden con lo evidenciado en estudios epidemiológicos adelantados en el país en esta materia, que revelan la alta carga de enfermedad mental existente, especialmente en la población joven y en las mujeres.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en 2023 que el 3,8% de la población experimentaba depresión, incluido el 5% de los adultos (4% entre los hombres y el 6% entre las mujeres) y el 5,7% de los adultos mayores de 60 años.

A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión Shutterstock

Lo anterior quiere decir que, a escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión. No obstante, expertos concuerdan con que hacer ejercicio puede aportar significativamente en la mejoría de las manifestaciones asociadas con esta condición.

Iván Darío Escobar, médico internista y endocrinólogo, coordinador de la Red Colombiana de Actividad Física (Redcolaf) asegura que “el ser humano busca ‘ser feliz’, y esta felicidad puede ser lograda de muchas formas, una de ellas es a través de la actividad física”.

De acuerdo con el directivo de Redcolaf la actividad física o el ejercicio activan hormonas y neurotransmisores cerebrales relacionados con una sensación de placer y de felicidad.

“La dopamina, la serotonina y las endorfinas: la dopamina, en especial, es la hormona que induce sensación de placer al realizar ejercicio, y mejora las capacidades de aprendizaje y memoria; la serotonina te brindará sentimientos ‘positivos’, te levanta la autoestima y te hará ‘sentir bien’ por su acción antidepresiva; y las endorfinas tienen potentes efectos que mejoran la ansiedad y el dolor, lo que finalmente ayuda a controlar las emociones negativas”, aseguró.

Y agregó: “Todas estas hormonas y neurotransmisores liberadas en forma repetitiva, es decir, al realizar actividad física una y otra vez, harán que los beneficios sobre la salud mental se vuelvan permanentes y se incorpore el ejercicio como un hábito de vida saludable”.

Según Escobar, numerosos estudios han reportado como la actividad física genera una mejor salud física y mental, permitiendo una vida una más larga y con un mayor bienestar.

La actividad física activa hormonas y neurotransmisores cerebrales relacionados con una sensación de placer y de felicidad ORION PRODUCTION - Shutterstock

“Cuando se le pregunta a la gente por qué realiza actividad física, algunos dirán por mejorar sus condiciones de salud, o para verse bien, o para moverse a su trabajo o estudio, pero lo más probable es que la mayoría responderá ‘porque me gusta’ y es que los neurotransmisores que menciono brindan plenitud casi como una adicción”, señaló.

Lo cierto es que ser felices depende en buena medida de la intencionalidad, de nuestros actos deliberados y es aquí donde la actividad física juega un papel primordial, pues se constituye en un medio o estrategia concreta para ser feliz. “La actividad física no solo fortalece el cuerpo, sino también la mente. Así que camina, corre, muévete y vive feliz”, reitera el doctor Escobar.