¿Qué es mejor: una caminata larga o muchas cortas?

Cientos de estudios han demostrado que un mayor recuento de pasos está relacionado con un menor riesgo de demencia, diabetes tipo 2 y otros problemas de salud. Pero la mejor manera de conseguir esos pasos no está del todo clara. Este nuevo análisis, publicado el lunes en la revista Annals of Internal Medicine, es uno de los primeros en estudiar si espaciar los pasos o concentrarlos está relacionado con mejores resultados de salud.

El análisis examinó a personas que daban menos de 8.000 pasos por día; la mayoría daba menos de 5.000. Quienes caminaban regularmente más de 15 minutos tenían un 80% menos de probabilidades de morir por cualquier causa y casi un 70% menos de probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares durante un período de aproximadamente 10 años, en comparación con quienes acumulaban la mayoría de sus pasos en caminatas de cinco minutos o menos. La edad promedio de los participantes era de 62 años, por lo que el riesgo de muerte era relativamente bajo: aproximadamente 4% en el grupo de caminatas cortas y menos del 1% en el grupo de caminatas largas.

Estos datos muestran solo una correlación; no prueban que caminar más tiempo sea más saludable que espaciar los pasos a lo largo del día. Pero hay evidencia que sugiere que el cuerpo necesita más tiempo y continuidad para aprovechar completamente los beneficios del ejercicio, como una mejor regulación del ritmo cardíaco, explicó el Dr. Robert Gerszten, jefe de medicina cardiovascular en el Beth Israel Deaconess Medical Center, quien no participó en el estudio.

Es mucho mejor acumular pasos en períodos más largos

“No estamos diciendo que las caminatas cortas no funcionen”, dijo Borja del Pozo Cruz, epidemiólogo de la Universidad Europea de Madrid que lideró el estudio. “Pero parece que es mucho mejor acumular pasos en períodos más largos”, agregó.

Los investigadores siguieron a 34.000 personas en el Reino Unido durante aproximadamente una semana, usando acelerómetros para medir los pasos y clasificando a los participantes en varios grupos según sus patrones de caminata. Analizaron los datos de manera que el total de pasos fuera similar entre todos los grupos. Los pasos se contaron en cualquier tipo de caminata; quienes daban caminatas de 15 minutos podían estar paseando por el parque, mientras que los que hacían caminatas más cortas podrían haber estado haciendo tareas domésticas ligeras.

Luego de considerar factores de salud general y estilo de vida, los investigadores encontraron que las personas que obtenían la mayoría de sus pasos en caminatas más cortas tenían un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y de morir por cualquier causa en los siguientes 10 años, en comparación con quienes hacían caminatas más continuas. Esta disminución fue especialmente marcada en personas sedentarias, es decir, aquellas que daban menos de 5.000 pasos al día, según el Dr. del Pozo Cruz.

Aquellos que obtenían la mayoría de sus pasos en caminatas cortas mostraron un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares

El estudio no es la palabra definitiva sobre la mejor forma de caminar. Los investigadores consideraron cómo las personas evaluaban su propia salud, pero es posible que quienes hacían caminatas más largas fueran más saludables desde el inicio, dijo el Dr. Rishi Wadhera, profesor asociado de políticas de salud y gestión en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, quien no participó del estudio.

El estudio tampoco consideró qué tan caminables eran los barrios, ni si los participantes realizaban entrenamiento de fuerza. Y los patrones de pasos se basaron en un período de una semana, lo que podría no reflejar los hábitos diarios de una persona, agregó el Dr. Wadhera.

Aun así, los expertos dicen que deberías tratar de caminar un poco más cada vez, si podés. Intentá bajarte una parada antes del colectivo, estacionar un poco más lejos de la oficina o ponerte al día con tus amigos mientras das un paseo.

“Algo es mejor que nada, y más es mejor que algo”, dijo Hannah Arem, epidemióloga del MedStar Health Research Institute en Washington.

“Se trata de un aumento incremental con el tiempo y de encontrar esos períodos más largos para obtener mayores beneficios para la salud”, afirmó la Dra. Arem.