Para mayores de 60: 3 ejercicios de bajo impacto que no dañan las articulaciones

Apodados "flexercicios", son los movimientos elegidos por quienes buscan ejercitar y no correr el riesgo de contraer lesiones y fracturas. Aptos para personas de todas las edades y condiciones físicas, ya en un artículo divulgado por Harvard Health Publishing se hace mención al interés por este tipo de entrenamientos: “Algunas de las mejores actividades físicas para el cuerpo no requieren ir al gimnasio ni entrenar para correr una maratón”.

Alejandra Hintze, médica deportóloga y directora médica de la Escuela Marangoni, refuta el mito que indica que los ejercicios de bajo impacto son menos eficientes. “Son formas igual de efectivas para mejorar o mantener el estado físico; si la intensidad es correcta, es posible ponerse en forma y disfrutar de activar el cuerpo”, reconoce.

“A diferencia de disciplinas como el rugby, tenis, fútbol, en las de bajo impacto no se está cargando un peso extra sobre la articulación", explica. Añade también que eso no significa que no se pueda ‘jugar’ con variables como la fuerza, la resistencia cardiovascular y la flexibilidad”.

A continuación tres prácticas de bajo impacto cuyos beneficios cuentan con respaldo científico y profesional:

1- Natación o ejercicios acuáticos

“El solo hecho de estar flotando descomprime las vértebras y la espalda, imaginate si encima a eso le sumamos ejercicio como es el caso del aquagym, la natación u otra disciplina acuática”, desarrolla Hintze.

La versatilidad del agua hace que pueda adaptarse tanto a entrenamientos intensos como a rutinas de recuperación. Por eso la deportóloga considera que cada vez hay más adaptaciones deportivas a este medio: ejercicio funcional, surf, spinning, boxeo, vóley, etc.

“Te enseñan a trabajar el equilibrio, a mejorar el rango articular, la fuerza dorsal, la resistencia y se estimula la circulación sanguínea”, enumera.

Otro de los motivos por los que se acude al agua –reconoce– tienen que ver con las rehabilitaciones de lesiones, el deseo de mejorar la postura y la posibilidad de los pacientes con molestias en miembros inferiores para trabajar en el agua sin ser limitados. “Ahí disminuye la sensación de gravedad porque flotás y, además, como el agua está tibia está el plus de la miorelajación”, asegura.

La versatilidad del agua hace que pueda adaptarse tanto a entrenamientos intensos como a rutinas de recuperación Pilar Camacho

2- Bicicleta

En este caso hay dos opciones de uso: la bicicleta de exteriores, para pedalear al aire libre; y la fija, que se puede utilizar dentro de una casa o en un gimnasio.

“De ambas formas, al pedalear se hace un entrenamiento de bajo impacto”, asegura Hintze. ¿El motivo principal? En ningún momento de la actividad se carga peso sobre la rodilla. Y además, agrega que al estar sentado no se exige en ningún momento las articulaciones. “No se flexionan ni se hiperextienden. Aunque se le suba la dificultad a la bicicleta adquiriendo mayor velocidad no va a dejar de ser de bajo impacto. De hecho, va a sumar resistencia”, dice.

Un estudio publicado en el Journal of Sports Science and Medicine titulado “Efectos del entrenamiento en intervalos de alta intensidad frente al entrenamiento en estado estable sobre la capacidad aeróbica y anaeróbica” demostró que pedalear durante media hora tiene los mismos beneficios que hacer burpees durante cinco minutos y, además, implica un menor esfuerzo cardiovascular y una transpiración menos intensa.

Pedalear durante media hora tiene los mismos beneficios que hacer burpees durante cinco minutos Freepik

3- Taichí

Considerada como una “meditación en movimiento”, la disciplina de origen oriental se conforma de movimientos lentos y concentrados y ejercicios de respiración profunda. La clave es que cada postura fluya hacia la siguiente sin hacer pausas, de esa manera, el cuerpo está en constante movimiento.

Mauro Candelaresi, profesor de taichí de la Escuela Conciencia Bambú, añade que este ejercicio está clasificado como un deporte terapéutico de bajo impacto. “Esto se debe a los característicos movimientos lentos que son suaves para las articulaciones y no ejercen presión sobre ellas”, dice.

Entre los beneficios más prominentes de la práctica, Candelaresi enumera: la mejora del equilibrio, la coordinación cerebral, la resistencia física, flexibilidad y una mayor oxigenación, enfoque mental y estado de ánimo.

En base a su experiencia como instructor revela que los motivos por los que la gente se acerca a la práctica tienen que ver con el deseo de alejarse de actividades físicas más agresivas con las que se corre riesgo de lastimarse o generan problemas de postura.