Qué hay que saber a la hora de surfear por primera vez

Las vacaciones se prestan para probar cosas nuevas, y si estás en un destino con playa y buenas olas, como Punta del Este, el surf puede ser una excelente opción. En esta nota, directores de algunas de las escuelas de surf del balneario dejan tips para las personas que están pensando en incursionar en este deporte.

Para Javier Aguirre, de la Escuela de Surf Los Dedos, Punta del Este es uno de los mejores spots de Uruguay para surfear, además de La Paloma. Es, también, a donde van más personas a surfear, porque “absorbe a todos los surfistas de Costa de Oro y Montevideo”.

De hecho, contó que “durante todo el año hay mucha gente que sale a las 5 de la mañana desde Montevideo, surfea a las 7 y a las 9:30 se está yendo para llegar a trabajar en la capital”.

Ahora bien, para aquellos que recién están empezando, Aguirre subraya la importancia de acercarse a una escuela de surf. Juan Malek, de la Escuela de Surf La Olla, está de acuerdo: “Para un principiante es importante entrar siempre con instructor”.

Ambos coinciden en otros dos consejos: contar con el equipamiento adecuado y elegir un lugar apropiado para surfear.

“Las tablas blandas o softboards son ideales para el aprendizaje”, sostuvo Aguirre. Agregó que las hay de diferentes medidas y a la hora de elegir hay que considerar el peso, la altura y el nivel de surfing de la persona.

Por su parte, Malek afirmó que los trajes de neopreno son clave: “No solo protegen del frío, sino también del sol y de las picaduras de aguavivas, dan más flotación y amortiguan los golpes”.

En cuanto a la ubicación, mencionaron las siguientes playas: El Emir, Los Dedos y La Olla, en la zona de la Playa Brava, y La Desembocadura y La Posta del Cangrejo, en La Barra. Estas son las mejores para aprender, señaló Aguirre, en tanto “tienen un banco de arena más amigable, más llano, que permite entrar caminando y las espumas son más largas y las olas más suaves”.

Después están las playas Bikini y Montoya, en La Barra, pero “son playas profundas, entonces se complica mucho en los niveles iniciantes e intermedios”, indicó.

Sin embargo, no existe una playa perfecta para surfear, sino que depende de las condiciones del mar, del viento y del banco de arena, las cuales pueden variar cada día. “Lo ideal es que haya poco viento o viento de tierra, que es el viento que va de la tierra hacia el mar”, dijo Aguirre. Explicó que “eso genera que el mar esté ordenado y que la ola tenga buena forma”.

En la misma línea, Malek mencionó: “Si estás cerca de una punta de roca, hay que ver que el viento no haga que la corriente vaya hacia la punta de roca”.

En este sentido, tanto Aguirre como Malek resaltaron la importancia de consultar antes de ingresar al mar, ya sea con escuelas de surf de la zona como con guardavidas o surfistas con experiencia. Así lo afirmó Malek: “No podemos ponernos en situaciones de riesgo más allá de la que implica estar en el mar, porque el mar ya es una situación de riesgo”.

Si hay algo que está claro, es que el surf no tiene edad. En la Escuela de Surf Los Dedos una vez tuvieron un alumno que, con 70 años, quiso aprender a surfear. “Nos dijo que quería hacerlo, pero a escondidas de su señora porque a ella le daba miedo que él entrara al agua”, contó Aguirre. Y continuó: “Así que un día tomó su clase, se paró en la tabla, pasó espectacular, y recién después le contó a la mujer”.

Otro caso es el de Darwin Vicente, que tiene 59 años y surfea desde los 22. “La sensación de la ola es algo increíble, no se puede explicar con palabras, lo tenés que vivir”, aseguró en diálogo con El País.

Y añadió: “Hoy a las seis de la mañana me tiré un rato al agua y ya quedás con otra predisposición por el resto del día”.

A su vez, sostuvo que “no se mira la edad cuando vas a surfear”. Él tiene un grupo de amigos que conoció a través del surf en el que comparte con personas de entre 20 y 30 años, y trajo el caso de otro hombre llamado Julio: “Tiene 70 años y surfea muy bien, y va con un grupo de personas que son todas de diferentes edades”.

Al día de hoy, Darwin surfea siempre que puede y que haya olas para hacerlo. “Me gusta ir solo, pero igual me encuentro con amigos en el agua porque más o menos nos conocemos todos”, contó. Comenzó a practicar una nueva modalidad denominada surf foil, en la que la tabla se sustenta sobre una quilla y la persona no toca el agua, generando la sensación de vuelo.

No tiene playas favoritas y, de hecho, suele ir a aquellas en donde no haya gente, “aunque la ola no sea la más linda”. También le gusta mucho ir a surfear a La Paloma. Una de las olas más especiales la surfeó en Brasil: “Los surfistas decimos que son ‘trenes’; son olas muy largas, grandes, perfectas”.

Y la pasión queda en la familia, porque su hija, Constanza Vicente, practica surf y ha competido a nivel nacional e internacional, mencionó.

Para Darwin, surfear es “todo un proceso”. “Tenés que tener tiempo para entender el mar y hacer una lectura de la ola”, expuso. En este sentido, dijo que “hay detalles técnicos que aprendés cuanto más te metés”, así que, aunque las olas no sean las mejores, lo importante es ir y practicar, “porque eso te va dando horas de vuelo que te ayudan a mejorar la calidad del surf”.

Javier Aguirre comenzó a surfear con su hermano Germán, cuando tenían 12 y 15 años, respectivamente. Juntos fundaron la Escuela de Surf Los Dedos, donde dan clases para todas las edades desde los 4 años.

En cuanto a Juan Malek, conoció el surf cuando era niño a través de su padre y luego decidió abrir la Escuela de Surf La Olla. Da clases para todas las edades, desde los 5 años. El surf le ha dejado recuerdos extraordinarios, como una vez que surfeó de noche y la espuma del agua iluminaba el fondo del mar: “Podías ver a los pececitos moviéndose, fue de película”.

