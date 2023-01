Doce entrenamientos para probar en 2023

escuchar

Si se está buscando una manera de ponerse en forma, no faltan las recomendaciones sobre los distintos tipos de entrenamiento que se pueden probar. Hay entrenamientos HIIT, sesiones de barra, camps de entenamiento, influencers de Peloton y gurús de Pilates. Pero hay un consejo que casi todos los atletas y expertos en actividad física señalan como la clave del éxito: encontrar una actividad que disfrute y practicarla diariamente.

Si a uno le encanta andar en bicicleta, correr, nadar, bailar, jugar al golf, escalar montañas o jugar al pickleball, le conviene crear un plan fitness para llevar a cabo ese pasatiempo. Básquet, squash, hockey subacuático, cualquiera que sea, se debe tomar el tiempo para hacerla. Ninguna disciplina o body-hacking puede reemplazar la pasión genuina por un deporte o ejercicio.

Con eso en mente, Well Desk creó Why Not Try, una serie que presenta a los lectores nuevas y diferentes formas de hacer ejercicio. A medida que nos acercamos a un nuevo año, es el momento perfecto para encontrar uno (o algunos) para practicar. ¿Por qué no intentar…

Probar tus habilidades

Equilibrio

El fitness a largo plazo no se trata solo de desarrollar velocidad y fuerza, sino también de equilibrio. Tal vez uno pueda correr un kilómetro en seis minutos y hacer 10 dominadas, pero ¿cuánto tiempo se puede mantener uno en un pie? Según un artículo de investigación reciente, alrededor del 20 por ciento de los adultos mayores tienen dificultades para mantener el equilibrio sobre una pierna durante 10 segundos o más. Además, aquellos que no podían hacerlo tenían el doble de probabilidades de morir en los próximos 10 años. Afortunadamente, hay maneras de mejorarlo.

Flexibilidad

¿Demasiado fácil? Se puede poner a prueba la flexibilidad. Los expertos dicen que la flexibilidad también es una habilidad que se puede mejorar al igual que la fuerza o la resistencia cardiovascular. Y desarrollarlo puede mejorar su calidad de vida, siempre y cuando se esfuerce. Hay cinco pruebas que se pueden hacer para saber si uno es lo suficientemente flexible y, si le faltan, esos mismos movimientos pueden ayudar a mejorar.

Los expertos dicen que la flexibilidad también es una habilidad que se puede mejorar al igual que la fuerza o la resistencia cardiovascular Shutterstock

Cambiar tu rutina de gimnasio

Remo

¿Querés un buen entrenamiento para la parte superior del cuerpo pero no te gustan las pesas? ¿Esperás combinar fuerza y cardio para ahorrar tiempo? ¿Te gusta la sensación de remar pero odiás estar en el agua?

Una vez conocido como usar una máquina de remo, erging es uno de esos raros ejercicios en los se pueden hacer ejercicios cardiovasculares y de la parte superior del cuerpo a la vez. Las clases están surgiendo en todas partes y, este año, Peloton incluso creó su propia línea de máquinas de remo. No es difícil de aprender, pero hay algunos consejos que se deben saber para aprovechar al máximo el entrenamiento.

Cuerdas de batalla

Esas cuerdas pesadas en la esquina del gimnasio que parecen haber sido arrastradas desde un muelle brindan un excelente entrenamiento para todo el cuerpo y evitan lesiones. Jesse Grund, un entrenador personal en Orlando, Florida, le dijo a The Times: “Si estuviera en una isla desierta y solo pudiera elegir una pieza de equipo de ejercicio, elegiría la cuerda de batalla”.

Simplemente hay que conectarlos al piso, tomar los extremos y comenzar a moverlos hacia arriba y hacia abajo o de lado a lado para crear ondas en las cuerdas. No solo se desarrollará una mayor fuerza en los brazos, sino que también se puede obtener un entrenamiento cardiovascular sólido al mismo tiempo.

Pilates

Todos tienen un vecino, primo o compañero de trabajo que no para de hablar de Pilates. Pero, ¿qué tan saludable es realmente? ¿Es tan bueno para uno como dicen los devotos? Sí, resulta que realmente lo es.

Si bien es especialmente beneficioso para las mujeres embarazadas y en posparto o para aquellas que se recuperan de una lesión, sería difícil encontrar a alguien que no pudiera beneficiarse de hacer Pilates una o dos veces por semana. Es posible hacerlo a través de videos en línea, pero es mejor comenzar con un instructor de confianza. Y aunque la mayoría de las clases involucran algún tipo de artilugio de madera, no se necesita uno para empezar.

Especialmente beneficioso para las mujeres embarazadas y en posparto o para aquellas que se recuperan de una lesión, sería difícil encontrar a alguien que no pudiera beneficiarse de hacer Pilates una o dos veces por semana Photology1971 - Shutterstock

Golpear el agua

Nadar

Hay muchas maneras de convertir una piscina, o incluso un lago, río u océano, en un gimnasio. Por un lado, se puede empezar a nadar con vueltas. Pero, es más complicado de lo que parece, y es fácil desconcentrarse. Por eso, conviene planificar los intervalos de antemano para la velocidad o la resistencia, y asegurarse de aprender la jerga para que sepa cómo hacer un 4x50 seguido de un 8x50 y luego tal vez un 4x25 para relajarse.

Paddle surf

Para aquellos a los que no les gusta el cloro, consideren los deportes de remo. Uno de los más populares en estos días es el surf de remo, donde uno se para en una gran tabla de espuma y rema como un conductor de góndola en Venecia. Es un ejercicio excelente tanto para los brazos como para las piernas, y es una excelente manera de explorar los lagos y ríos de los alrededores.

“Si solo te dolieran los brazos, entonces no lo estabas haciendo bien”, dijo a The Times Curt Devoir, director de la Asociación Profesional de Stand Up Paddle.

El Stand Up Paddle es un ejercicio excelente tanto para los brazos como para las piernas y además, una excelente manera de explorar los lagos y ríos de los alrededores idreamphoto - Shutterstock

Empujando tus límites

Ciclismo de gravel

La verdadera diversión de la serie Why Not Try es descubrir un deporte que uno nunca pensó que podría hacer o del que nunca había oído hablar. Por ejemplo: gravel bike, un deporte híbrido que fusiona lo mejor de la bicicleta de carretera y de montaña. Estados Unidos tiene unos sorprendentes 3.5 millones de kilómetros de caminos de grava que atraviesan algunos de los sitios más bonitos que uno se pueda imaginar. Mientras que una bicicleta de carretera no aguanta los baches y una bicicleta de montaña es enloquecedoramente lenta, una bicicleta gravel te permite explorar a la velocidad perfecta.

El gravel bike es un deporte híbrido que fusiona lo mejor de la bicicleta de carretera y la bicicleta de montaña Gaspar Kunis

Escalada en roca

Para otra aventura, se puede aprender a escalar rocas sin tener que salir de la ciudad ni atándose a una cuerda. Los gimnasios de boulder, que permiten escalar paredes de roca artificial cerca del suelo sobre colchonetas blandas, están de moda en muchas ciudades. En parte, eso se debe a que las paredes cortas de cuatro metros se adaptan mejor a las áreas urbanas que los enormes gimnasios de escalada y, en parte, a que el bouldering es un ejercicio estimulante y social para todo el cuerpo que no requiere mucho equipo.

No hay que dejarse intimidar, simplemente se comienza con rutas fáciles y de a poco se aprenden a hacer piruetas.

Jugando juegos

Disco de golf

Mark Twain supuestamente dijo una vez que el golf era un buen paseo arruinado. Si es así, el disc golf está recuperando ese buen andar. Atrás quedaron las engorrosas bolsas de palos, el césped bien cuidado y los carros tontos. Los golfistas de disco se dirigen a los parques y bosques locales y simplemente deambulan, lanzando discos entre o alrededor de árboles y rocas en canastas de metal estratégicamente ubicadas.

Hoy en día hay casi tantos campos de golf de disco como de “golf de pelota”, la mayoría de los cuales son gratuitos. Algunos golfistas de disco pueden simplemente atravesar un parque local, mientras que otros atraviesan un terreno montañoso.

“No se trata de cuán lejos puedas lanzar, se trata de dónde estás ahora”, dijo Melba Seto, profesora de golf de disco en Calgary, Alberta. “El objetivo es estar activo y salir”.

Pickleball

Cuando se trata de tendencias de acondicionamiento físico, nada supera al pickleball en 2022. Parecía que el juego estaba en todas partes, desde San Francisco hasta Sudáfrica. Sí, hace enojar a algunos tenistas, pero los expertos dicen que el pickleball es un entrenamiento legítimamente sólido. Algunos estudios sugieren que 30 minutos de juego están a la par con una carrera de 30 minutos o una sesión de yoga.

“Pickleball no es solo un buen ejercicio, es un gran ejercicio”, dijo Lance Dalleck, profesor de ciencias del ejercicio en la Universidad de Western Colorado.

Pero más que eso, lo que llama la atención de los expertos en fitness es que es un pasatiempo fácil de mantener e incluso un poco adictivo. Y, con el grupo adecuado de personas, puede ser el momento social más destacado de su semana.

El pickleball es un pasatiempo fácil de mantener e incluso un poco adictivo shutterstock - Shutterstock

Subir el nivel de caminata diaria

Hay muchos estudios que muestran que muchas personas necesitan caminar más. El problema, para algunas personas, es que caminar se vuelve aburrido, especialmente si están tomando la misma ruta que han estado haciendo durante años. Pero, ¿y si hubiera una forma de caminar que lo hiciera más interesante o desafiante? ¿Y si hubieran seis caminos?

Algunas personas agregan peso a la espalda o los brazos, mientras que otras practican la marcha nórdica. Hablando de Escandinavia, los suecos tienen un esquema de entrenamiento por intervalos, llamado fartlek, que no requiere estar encadenado a un cronómetro mientras aumenta la resistencia.

O sino solo se necesita poner algo de música o tomar una llamada mientras se camina. Lo importante es salir y estirar las piernas.

The New York Times

