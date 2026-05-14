Qué es el kayak polo: el deporte que combina la estrategia y el vértigo del agua

En un rectángulo de 35 por 23 metros, la quietud del agua se interrumpe por el choque rítmico de proas de plástico y el vuelo de una pelota que busca un arco suspendido a dos metros de altura. No es waterpolo tradicional ni canotaje de velocidad; es kayak polo, una disciplina que sus cultores definen como un “ajedrez acuático” por la carga estratégica que requiere cada movimiento. Este deporte atraviesa hoy un proceso de federalización en la Argentina, sumando adeptos que buscan adrenalina y un entrenamiento integral en contacto con la naturaleza.

“El kayak polo es un deporte que mezcla el kayak con el waterpolo. Se juega en el agua con una pelota y una dinámica similar al básquet o al handball”, define Diego Gago, jugador, entrenador y referente nacional. Mauricio Jonatan Bucci, entrenador de la selección nacional, profundiza: “Es una disciplina extremadamente dinámica, física y técnica. El objetivo es meter la pelota en el arco contrario mientras se maniobra el bote con el tronco y las piernas, todo mientras alguien intenta volcarte”.

Sus raíces se remontan a Inglaterra, alrededor de 1880. “Surgió como una atracción en festivales victorianos. Los jugadores no usaban kayaks modernos, sino barriles de madera con cabezas de caballo talladas para simular el polo ecuestre”, relata Bucci. La profesionalización llegaría en los 80, impulsada por kayakistas de slalom europeos que buscaban entrenar en invierno. Gago detalla: “Al congelarse los ríos, entrenaban en piletas. Eso dio forma a este deporte que hoy tiene arcos a dos metros de altura”. En 1994 se organizó el primer mundial, unificando los reglamentos bajo la Federación Internacional de Canoas (ICF).

Las raíces del kayak polo se remontan a Inglaterra, alrededor de 1880 Gentileza MerLE Fotografía

En la Argentina, el desarrollo comenzó en los 80 con pioneros como Ricardo Kruszewski, acompañado por figuras legendarias como Miguel Arce, Adrián Rossi, Fernando Taglioreti y César Colombo. No obstante, el salto competitivo fue tras el 2000. “Ese año la Argentina participó de su primer mundial en Brasil. En los últimos años logramos armar ligas locales, equipos femeninos y una variedad de clubes con prácticas regulares”, señala Gago.

Un hito fue la labor de Daniel Descher en Escobar tras el mundial de Alemania 2001. Bucci recuerda: “Llegué por mi hermano; él me contaba que Descher proponía un deporte que me iba a gustar. Lo acompañé y ahí comenzó una linda historia”. Hoy, referentes como Fabricio Montesano, Sergio Jacquemin y Alexis Freire sostienen la estructura bajo la Federación Argentina de Canoas (FAC).

El juego se disputa en dos tiempos de 10 minutos. Cada equipo tiene cinco jugadores en cancha y tres suplentes con rotación ilimitada por la línea de fondo. “Los arcos están a dos metros de altura y miden 1 por 1,5 metros. Esto obliga al arquero a atajar con la pala”, explica Gago. Bucci aclara que el arquero no es una posición fija: “Cualquier jugador debajo del arco que levante su remo se convierte en defensor; en ese momento es intocable y no puede ser desplazado por los atacantes”.

El reglamento permite el contacto físico: se puede empujar a un rival por el hombro si tiene la pelota para intentar que vuelque. “Dominar el esquimotaje –volver a la superficie tras un vuelco– te da una autoconfianza única. Estar bajo el agua en el caos del partido y saber que podés recuperar la vertical entrena la calma y la resiliencia”, destaca Bucci. Las faltas se penalizan con tarjetas y se otorgan penales ante chances claras de gol. El equipo incluye kayaks cortos con puntas acolchadas, cascos con reja y chalecos que actúan como armadura contra impactos de proas o remos.

El reglamento permite el contacto físico: se puede empujar a un rival por el hombro si tiene la pelota para intentar que vuelque Gentileza MerLE Fotografía

Un core de hierro

A nivel físico, es una de las actividades más completas. Gago subraya que “requiere del uso de todo el cuerpo, trabajando el conjunto para lograr el movimiento del kayak, la velocidad y la potencia”. El mayor beneficio es el fortalecimiento del core. Bucci añade: “El equilibrio y la fuerza de los lanzamientos salen de la rotación del tronco. Desarrollás una zona media –abdominales y lumbares– de hierro que te permite recibir impactos laterales sin volcar”.

Además, ofrece una ventaja clave: nulo impacto articular. Al realizarse en el agua, se alcanza un esfuerzo máximo sin castigar rodillas o tobillos. “Son 20 minutos de puros intervalos de alta intensidad (HIIT), lo que mejora drásticamente la recuperación posesfuerzo”, enfatiza Bucci. A esto se suma el beneficio cognitivo: “Tenés que gestionar el límite de los cinco segundos para decidir un pase bajo presión. Esto entrena una lucidez mental que es oro puro tanto para el deporte como para la vida”.

Actualmente, más de 400 personas lo practican en el país. Aunque el epicentro es Escobar, el mapa se expandió con fuerza. “Se desarrolla en Mendoza, Santa Fe y La Pampa. Hay equipos en Rosario Central, la UNLP en La Plata y nuevos proyectos en Trenque Lauquen, General Villegas y Azul”, detalla Bucci. Para la temporada 2026, el calendario incluye la Copa Argentina con sedes en Azul y Rosario, culminando en el CENADE de Ezeiza, que recibirá un torneo internacional de alto nivel.

Más de 400 personas lo practican en el país Gentileza MerLE Fotografía

Por lo pronto, coexisten la liga federada de la FAC y la Liga Kayak Polo recreativa, con más de 150 deportistas. El crecimiento es fruto de un esfuerzo ad honorem. “Agradezco a todo el cuerpo técnico que trabaja sin remuneración”, menciona Bucci, citando a profesionales como Anthony Pottier, Pablo Garro y María José Etchegorry. El objetivo es acortar distancias con Europa. “Argentina está creciendo muchísimo y vamos paso a paso”, concluye Gago.

Para empezar, no se requieren destrezas previas sofisticadas, más allá de saber nadar y tener ganas de divertirse. El ambiente controlado, el uso obligatorio de chalecos salvavidas y la presencia constante de otros palistas lo convierten en una opción segura para todas las edades. El contacto con la naturaleza y el efecto relajante del agua completan una propuesta de bienestar que trasciende lo deportivo. Se puede consultar en clubes de Escobar, La Plata, Rosario, Avellaneda o en el predio del CENADE, frente a la AFA en Ezeiza.