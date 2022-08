Gastritis crónica e insomnio: cuando los síntomas se vuelven el mejor regalo de la vida

Cada vez son más las personas que normalizan los síntomas ligados a la mala alimentación, el exceso de trabajo, las relaciones interpersonales que parten de comunicaciones dañinas, la falta de actividad física y el poco autoconocimiento. Sin embargo, hay momentos de la vida en los cuales uno se siente sobrepasado y tiene dos caminos: seguir por el mismo rumbo o replantearse la forma de transitarlo. Esto es lo que le sucedió a Piqui Mendez, quien se dedicaba al mundo del marketing y la comunicación, trabajaba de siete de la mañana a doce de la noche de lunes a viernes, padecía de insomnio y había normalizado una gastritis crónica a la que ningún médico le encontraba solución.

A raíz de encontrarla en el espacio de Viví Saludable, el lugar que Jumbo ideó para mejorar la vida de las personas con la incorporación de productos naturales y el fomento de hábitos saludables para cada persona, pudimos conocer su historia y aprender de ella. “Todo empezó cuando me cansé de sentirme mal. Fui a una nutricionista y me desafío a probar la alimentación real y dejar a un lado los productos ultraprocesados. Fue increíble lo que vivencié, a las dos semanas no tenía ningún síntoma, se me había ido las gastritis y comencé a sentirme bien no solo físicamente, sino también emocionalmente. Ahí arranqué una búsqueda personal que me llevó a encontrar el Health Coaching y, más tarde, una nueva vocación”, compartió la influencer que se encuentra en las redes como @piquimendez.

Qué es el Health Coaching

“Uno de los conceptos principales de esta disciplina, que trabaja en la construcción de hábitos que repercuten directamente en la salud de las personas, tiene que ver con la Bioinvidualidad. Entender que cada uno es distinto y no hay una dieta ni una rutina que le sirva a todos los seres humanos por igual. Se trata de encontrar lo que funciona para uno en cada momento de la vida. También hay que comprender que hay un montón de pilares que afectan cómo nos sentimos: la alimentación, el descanso, la actividad física, la espiritualidad y los momentos de disfrute, por ejemplo. Y si hacemos modificaciones en cada uno vamos a ir viendo resultados tanto a nivel físico como espiritual”, explicó Piqui.

Cómo sumar hábitos saludables a nuestros días

Para Piqui Mendez, todo cambio debe producirse desde el amor, la paciencia y el disfrute. Es clave darse cuenta de que la salud es un proceso y no un destino final. Por lo cual, no existen soluciones mágicas, hay que ir sumando alimentos y hábitos de a poco para que sean duraderos a lo largo de la vida. Se necesita voluntad, es decir, querer hacerlo, plantear objetivos, repetir eso que te hizo sentir bien y lo más importante: comenzar ahora desde el lugar en el que estés. Muchas veces esperamos a que se modifiquen grandes situaciones para arrancar y, en verdad, con pequeños movimientos se pueden lograr resultados significativos.

Cuáles son los alimentos que nutren al cuerpo

“La comida debe ser real, lo más natural posible: frutas, verduras, carnes, pollos, hongos, cereales, pescados, huevos, hongos, cereales, legumbres, frutos secos y algas. Aquellos alimentos que tienen un solo ingrediente, esto aplica a cualquier dieta o forma de alimentación. Y obvio que también hay que sumar agua, cada uno verá qué cantidad en función de sus requerimientos físicos”, informó la profesional de la salud. Además, compartió que hay una alimentación que muchos dejan a un lado y tiene que ver con los momentos que hacen que la vida sea un verdadero placer, por ejemplo, el café de la mañana, la charla con amigos, la lectura de un buen libro, la liberación de endorfinas y la conexión con la naturaleza.

Gracias al espacio de Jumbo, Viví Saludable, podemos entrar en contacto con este tipo de historias que dejan en evidencia, una vez más, que todos los cambios son posibles si se hacen a conciencia, con respeto y amor propio.

Todos tienen la oportunidad de cambiar su vida y muchas veces la solución se encuentra en uno mismo. Tan solo hay que tomar la decisión: agarrar la bicicleta o el auto, la bolsa que se tiene a mano y reemplazar las compras eligiendo aquellos productos que contribuyen con nuestro bienestar.

